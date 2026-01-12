Сенатор Грем виступив за ліквідацію верховного лідера Ірану
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно закликав президента США Дональда Трампа до жорстких дій проти керівництва Ірану, зокрема до фізичного усунення верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Грема телеканалу Fox News, яке він дав у неділю, коментуючи ситуацію навколо протестів в Ірані.
- За словами сенатора, нинішній іранський режим є головним джерелом нестабільності на Близькому Сході, а збереження влади аятоли, на його думку, лише поглиблює кризу в регіоні.
Заклик до ліквідації лідера Ірану
Ліндсі Грем різко висловився щодо верховного лідера Ірану, порівнявши його з нацистськими диктаторами XX століття. Сенатор заявив, що саме усунення Хаменеї може стати переломним моментом для країни.
"Це Гітлер нашого часу. Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов", – наголосив Грем.
Він також зазначив, що Дональд Трамп вважає перемогу протестувальників єдиним реальним шляхом до змін в Ірані. За словами сенатора, падіння режиму може відкрити шлях до трансформації країни та завершення багаторічної конфронтації із Заходом.
Очікування змін і підтримка Трампа
Звертаючись безпосередньо до президента США через ефір Fox News, Грем підкреслив, що будь-які дії Вашингтона мають підтримати протестний рух і водночас залякати іранський режим.
"Якими б не були наші дії, пане президенте, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим до смерті", – заявив сенатор.
Він також відкрито закликав до фізичного усунення керівництва, яке, за його словами, відповідальне за вбивства мирних громадян. На думку Грема, саме такі кроки здатні зупинити насильство.
Сенатор переконаний, що падіння іранського режиму матиме далекосяжні наслідки для всього регіону. Він прогнозує припинення діяльності держави-спонсора тероризму, зникнення угруповань "Хезболла" та ХАМАС, а також можливе укладення миру між Ізраїлем і Саудівською Аравією.
Водночас Грем застеріг, що збереження влади аятоли означатиме, за його словами, "гігантський крок назад у стилі Обами". На завершення він висловив повну довіру Дональду Трампу, порівнявши його з Рональдом Рейганом і закликав підтримати іранський народ у боротьбі проти режиму.
За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих. Іранська влада офіційних даних щодо жертв та затриманих наразі не надає.
Трамп заявив, що керівництво Ірану звернулося до нього з проханням про переговори. Відповідну заяву глава Білого дому зробив у неділю, 11 січня, на борту літака Air Force One.
"Лідери Ірану подзвонили", - зазначив Трамп, додавши, що "зустріч організовується". "Вони хочуть вести переговори", - додав він.
Однак "можливо, нам доведеться діяти до зустрічі", - додав Трамп, не уточнивши деталей.
У Тегерані поки не коментували заяви президента США.
Однак у адміністрації США є побоювання, що військові удари можуть обернутися проти них і підірвати протести.
За словами чиновників, ці побоювання полягають у тому, що удари можуть спонукати іранський народ підтримати уряд або призвести до того, що Іран відповість власною військовою силою.