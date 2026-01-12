Новини Зміна режиму в Ірані
3 859 23

Сенатор Грем виступив за ліквідацію верховного лідера Ірану

грем,ліндсі

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем публічно закликав президента США Дональда Трампа до жорстких дій проти керівництва Ірану, зокрема до фізичного усунення верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Грема телеканалу Fox News, яке він дав у неділю, коментуючи ситуацію навколо протестів в Ірані.

  • За словами сенатора, нинішній іранський режим є головним джерелом нестабільності на Близькому Сході, а збереження влади аятоли, на його думку, лише поглиблює кризу в регіоні.

Заклик до ліквідації лідера Ірану

Ліндсі Грем різко висловився щодо верховного лідера Ірану, порівнявши його з нацистськими диктаторами XX століття. Сенатор заявив, що саме усунення Хаменеї може стати переломним моментом для країни.

"Це Гітлер нашого часу. Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов", – наголосив Грем.

Він також зазначив, що Дональд Трамп вважає перемогу протестувальників єдиним реальним шляхом до змін в Ірані. За словами сенатора, падіння режиму може відкрити шлях до трансформації країни та завершення багаторічної конфронтації із Заходом.

Очікування змін і підтримка Трампа

Звертаючись безпосередньо до президента США через ефір Fox News, Грем підкреслив, що будь-які дії Вашингтона мають підтримати протестний рух і водночас залякати іранський режим.

"Якими б не були наші дії, пане президенте, вони мають надихнути протестувальників і налякати режим до смерті", – заявив сенатор.

Він також відкрито закликав до фізичного усунення керівництва, яке, за його словами, відповідальне за вбивства мирних громадян. На думку Грема, саме такі кроки здатні зупинити насильство.

Сенатор переконаний, що падіння іранського режиму матиме далекосяжні наслідки для всього регіону. Він прогнозує припинення діяльності держави-спонсора тероризму, зникнення угруповань "Хезболла" та ХАМАС, а також можливе укладення миру між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Водночас Грем застеріг, що збереження влади аятоли означатиме, за його словами, "гігантський крок назад у стилі Обами". На завершення він висловив повну довіру Дональду Трампу, порівнявши його з Рональдом Рейганом і закликав підтримати іранський народ у боротьбі проти режиму.

За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих. Іранська влада офіційних даних щодо жертв та затриманих наразі не надає.

Іран протест Трамп Дональд Грем Ліндсі
Топ коментарі
+19
Порівнювати Трампона з Рейганом - така ж дурня, як Віслюка з Черчиллем.
12.01.2026 00:58 Відповісти
+13
а мовчки про це не можно ,а ділом казати ? ...після того як ?...
12.01.2026 00:45 Відповісти
+13
а хйла, нє?
12.01.2026 00:49 Відповісти
Сенатор Грем- старий казковий 3.14здобол, за яким зовсім не проглядається бажання до реальних справ.
12.01.2026 00:54 Відповісти
Яка користь українцям з тієї пурги, яку несе сенатор Грем? Жодна з його ініціатив не знаходить підтримки у Трампа.
12.01.2026 01:00 Відповісти
Алі, пора ставати на ростовську лижню !

12.01.2026 01:06 Відповісти
Попу вутіна заодно
12.01.2026 09:59 Відповісти
Е, нє! Хйло - дрюг.
12.01.2026 06:38 Відповісти
Ліндсі Грем молодець. Грає на ЧСВ Трампа. Такий собі виклик - ашо, Дональд, тобі слабО? І тепер Дональд буде чухати рєпу - відповідати статусу чьоткого пацана чи полоховські злитися.
12.01.2026 09:04 Відповісти
Поки усі не виступлять в Конгресі, Трамп так і буде чекати??
12.01.2026 01:03 Відповісти
Чудово. Треба в відволікти Трампа від Гренландії.
12.01.2026 01:03 Відповісти
Военный преступник путен....вот Гитлер 21 века ....насаждает свой рашизм по всему миру.
12.01.2026 01:44 Відповісти
Стендапер ліндсі грем так часто щось *****ть, що серйозно не сприйняти
12.01.2026 01:50 Відповісти
12.01.2026 01:53 Відповісти
А за ліквідацію ***** ніхто не хоче виступити? З його подачі вбито на порядок більше людей в Україні і не тільки
12.01.2026 05:40 Відповісти
DW
Трамп заявив, що керівництво Ірану звернулося до нього з проханням про переговори. Відповідну заяву глава Білого дому зробив у неділю, 11 січня, на борту літака Air Force One.

"Лідери Ірану подзвонили", - зазначив Трамп, додавши, що "зустріч організовується". "Вони хочуть вести переговори", - додав він.

Однак "можливо, нам доведеться діяти до зустрічі", - додав Трамп, не уточнивши деталей.

У Тегерані поки не коментували заяви президента США.
12.01.2026 06:08 Відповісти
CNN
Однак у адміністрації США є побоювання, що військові удари можуть обернутися проти них і підірвати протести.
За словами чиновників, ці побоювання полягають у тому, що удари можуть спонукати іранський народ підтримати уряд або призвести до того, що Іран відповість власною військовою силою.
12.01.2026 06:17 Відповісти
Дпвно пора. Аятолу гурії зачекались.
12.01.2026 07:52 Відповісти
Диктаторів має ліквідовувати народ країни, а не зовнішні сили. Зовнішні сили можуть допомагати опозиції, але в мирний час валити режим має населення країни. Так зміни набувають органічного та остаточного характеру.
12.01.2026 08:14 Відповісти
Вважаєш, чавещисти-мадуристи відновлять свою владу?
12.01.2026 09:50 Відповісти
 
 