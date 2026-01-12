Сенатор Грэм выступил за ликвидацию верховного лидера Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм публично призвал президента США Дональда Трампа к жестким действиям против руководства Ирана, в частности к физическому устранению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Грэма телеканалу Fox News, которое он дал в воскресенье, комментируя ситуацию вокруг протестов в Иране.

По словам сенатора, нынешний иранский режим является главным источником нестабильности на Ближнем Востоке, а сохранение власти аятоллы, по его мнению, только усугубляет кризис в регионе.

Призыв к ликвидации лидера Ирана

Линдси Грэм резко высказался в отношении верховного лидера Ирана, сравнив его с нацистскими диктаторами XX века. Сенатор заявил, что именно устранение Хаменеи может стать переломным моментом для страны.

"Это Гитлер нашего времени. Это религиозный нацист. Это ужасный человек. Ему пора уйти. Народ хочет, чтобы он ушел", – подчеркнул Грэм.

Он также отметил, что Дональд Трамп считает победу протестующих единственным реальным путем к переменам в Иране. По словам сенатора, падение режима может открыть путь к трансформации страны и завершению многолетней конфронтации с Западом.

Ожидание перемен и поддержка Трампа

Обращаясь непосредственно к президенту США в эфире Fox News, Грэм подчеркнул, что любые действия Вашингтона должны поддержать протестное движение и одновременно запугать иранский режим.

"Какими бы ни были наши действия, господин президент, они должны вдохновить протестующих и напугать режим до смерти", – заявил сенатор.

Он также открыто призвал к физическому устранению руководства, которое, по его словам, ответственно за убийства мирных граждан. По мнению Грэма, именно такие шаги способны остановить насилие.

Сенатор убежден, что падение иранского режима будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Он прогнозирует прекращение деятельности государства-спонсора терроризма, исчезновение группировок "Хезболла" и ХАМАС, а также возможное заключение мира между Израилем и Саудовской Аравией.

В то же время Грэм предупредил, что сохранение власти аятоллы будет означать, по его словам, "гигантский шаг назад в стиле Обамы". В заключение он выразил полное доверие Дональду Трампу, сравнив его с Рональдом Рейганом, и призвал поддержать иранский народ в борьбе против режима.

По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.