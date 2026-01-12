РУС
Новости Смена режима в Иране
3 321 23

Сенатор Грэм выступил за ликвидацию верховного лидера Ирана

грем,линдси

Сенатор-республиканец Линдси Грэм публично призвал президента США Дональда Трампа к жестким действиям против руководства Ирана, в частности к физическому устранению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Грэма телеканалу Fox News, которое он дал в воскресенье, комментируя ситуацию вокруг протестов в Иране.

  • По словам сенатора, нынешний иранский режим является главным источником нестабильности на Ближнем Востоке, а сохранение власти аятоллы, по его мнению, только усугубляет кризис в регионе.

Призыв к ликвидации лидера Ирана

Линдси Грэм резко высказался в отношении верховного лидера Ирана, сравнив его с нацистскими диктаторами XX века. Сенатор заявил, что именно устранение Хаменеи может стать переломным моментом для страны.

"Это Гитлер нашего времени. Это религиозный нацист. Это ужасный человек. Ему пора уйти. Народ хочет, чтобы он ушел", – подчеркнул Грэм.

Он также отметил, что Дональд Трамп считает победу протестующих единственным реальным путем к переменам в Иране. По словам сенатора, падение режима может открыть путь к трансформации страны и завершению многолетней конфронтации с Западом.

Ожидание перемен и поддержка Трампа

Обращаясь непосредственно к президенту США в эфире Fox News, Грэм подчеркнул, что любые действия Вашингтона должны поддержать протестное движение и одновременно запугать иранский режим.

"Какими бы ни были наши действия, господин президент, они должны вдохновить протестующих и напугать режим до смерти", – заявил сенатор.

Он также открыто призвал к физическому устранению руководства, которое, по его словам, ответственно за убийства мирных граждан. По мнению Грэма, именно такие шаги способны остановить насилие.

Сенатор убежден, что падение иранского режима будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Он прогнозирует прекращение деятельности государства-спонсора терроризма, исчезновение группировок "Хезболла" и ХАМАС, а также возможное заключение мира между Израилем и Саудовской Аравией.

В то же время Грэм предупредил, что сохранение власти аятоллы будет означать, по его словам, "гигантский шаг назад в стиле Обамы". В заключение он выразил полное доверие Дональду Трампу, сравнив его с Рональдом Рейганом, и призвал поддержать иранский народ в борьбе против режима.

По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных. Иранские власти официальных данных о жертвах и задержанных пока не предоставляют.

Иран (2107) протест (5933) Трамп Дональд (7438) Линдси Грэм (135)
Топ комментарии
+15
Порівнювати Трампона з Рейганом - така ж дурня, як Віслюка з Черчиллем.
показать весь комментарий
12.01.2026 00:58 Ответить
+10
а мовчки про це не можно ,а ділом казати ? ...після того як ?...
показать весь комментарий
12.01.2026 00:45 Ответить
+10
а хйла, нє?
показать весь комментарий
12.01.2026 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а мовчки про це не можно ,а ділом казати ? ...після того як ?...
показать весь комментарий
12.01.2026 00:45 Ответить
Сенатор Грем- старий казковий 3.14здобол, за яким зовсім не проглядається бажання до реальних справ.
показать весь комментарий
12.01.2026 00:54 Ответить
Яка користь українцям з тієї пурги, яку несе сенатор Грем? Жодна з його ініціатив не знаходить підтримки у Трампа.
показать весь комментарий
12.01.2026 01:00 Ответить
Алі, пора ставати на ростовську лижню !

.
показать весь комментарий
12.01.2026 01:06 Ответить
Попу вутіна заодно
показать весь комментарий
12.01.2026 09:59 Ответить
а хйла, нє?
показать весь комментарий
12.01.2026 00:49 Ответить
Е, нє! Хйло - дрюг.
показать весь комментарий
12.01.2026 06:38 Ответить
Порівнювати Трампона з Рейганом - така ж дурня, як Віслюка з Черчиллем.
показать весь комментарий
12.01.2026 00:58 Ответить
Ліндсі Грем молодець. Грає на ЧСВ Трампа. Такий собі виклик - ашо, Дональд, тобі слабО? І тепер Дональд буде чухати рєпу - відповідати статусу чьоткого пацана чи полоховські злитися.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:04 Ответить
Поки усі не виступлять в Конгресі, Трамп так і буде чекати??
показать весь комментарий
12.01.2026 01:03 Ответить
Чудово. Треба в відволікти Трампа від Гренландії.
показать весь комментарий
12.01.2026 01:03 Ответить
Военный преступник путен....вот Гитлер 21 века ....насаждает свой рашизм по всему миру.
показать весь комментарий
12.01.2026 01:44 Ответить
Стендапер ліндсі грем так часто щось *****ть, що серйозно не сприйняти
показать весь комментарий
12.01.2026 01:50 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 01:53 Ответить
А за ліквідацію ***** ніхто не хоче виступити? З його подачі вбито на порядок більше людей в Україні і не тільки
показать весь комментарий
12.01.2026 05:40 Ответить
DW
Трамп заявив, що керівництво Ірану звернулося до нього з проханням про переговори. Відповідну заяву глава Білого дому зробив у неділю, 11 січня, на борту літака Air Force One.

"Лідери Ірану подзвонили", - зазначив Трамп, додавши, що "зустріч організовується". "Вони хочуть вести переговори", - додав він.

Однак "можливо, нам доведеться діяти до зустрічі", - додав Трамп, не уточнивши деталей.

У Тегерані поки не коментували заяви президента США.
показать весь комментарий
12.01.2026 06:08 Ответить
CNN
Однак у адміністрації США є побоювання, що військові удари можуть обернутися проти них і підірвати протести.
За словами чиновників, ці побоювання полягають у тому, що удари можуть спонукати іранський народ підтримати уряд або призвести до того, що Іран відповість власною військовою силою.
показать весь комментарий
12.01.2026 06:17 Ответить
Дпвно пора. Аятолу гурії зачекались.
показать весь комментарий
12.01.2026 07:52 Ответить
Диктаторів має ліквідовувати народ країни, а не зовнішні сили. Зовнішні сили можуть допомагати опозиції, але в мирний час валити режим має населення країни. Так зміни набувають органічного та остаточного характеру.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:14 Ответить
Вважаєш, чавещисти-мадуристи відновлять свою владу?
показать весь комментарий
12.01.2026 09:50 Ответить
 
 