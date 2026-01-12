ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, - Каллас
Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против иранских властей в ответ на жестокое подавление антиправительственных протестов, продолжающихся в стране на фоне экономического кризиса.
Об этом в интервью Politico заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что ЕС уже ввел ряд ограничительных мер в отношении лиц и структур, "которые несут ответственность за нарушение прав человека, деятельность по распространению ядерного оружия и поддержку Тегераном войны РФ против Украины".
"И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом", - отметила Каллас.
По ее словам, иранские власти имеют опыт силового разгона протестов, и сейчас снова наблюдается "жесткая реакция сил безопасности".
"Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали", - добавила глава дипломатии ЕС.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
- На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "зачинщиков следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
люди вже на грані терпіння
Ой бідують у Європі !
Последние буи без соли доедают, как на раззеи ?
.
.