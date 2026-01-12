Кронпринц Ирана призвал протестующих захватывать госучреждения: Свобода близко
Наследник престола Ирана Реза Пахлави заявил о начале "нового этапа национального восстания" и призвал протестующих захватывать государственные учреждения в стране.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Дорогой народ Ирана, мои мужественные соотечественники, В течение последних двух недель, особенно в течение последних четырех дней, вы пошатнули основы незаконной Исламской Республики массовыми демонстрациями по всей стране.
Теперь ... я объявляю новый этап национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего дорогого Ирана", - говорится в сообщении.
Цели
Пахлави обозначил цели для протестующих.
"Внутри Ирана: Помимо захвата и удержания центральных улиц наших городов, все учреждения и аппараты, ответственные за пропаганду режима и перекрытие коммуникаций, следует рассматривать как законные цели.
Работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности имеют выбор: встать с народом и стать союзниками нации, или же выбрать соучастие с убийцами народа - и нести постоянный стыд и осуждение нации", - подчеркнул он.
Также наследник иранского престола отметил, что все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу:
"Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики".
Пахлави подчеркнул, что режим Хаменеи уже сталкивается с острой нехваткой сил для репрессий.
"Увеличение обстрелов народа является не признаком силы, а страха - страха краха и приближения конца. Мы не позволим этим преступникам проливать больше крови наших молодых людей. Мы не дадим им такого шанса. Мы не отступим.
Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая бессмертными сыновьями и дочерьми Ирана, ведет нас к победе. Мы не одиноки. Международная поддержка скоро прибудет. Ждите моих следующих сообщений. Совсем скоро мы вернем наш любимый Иран в Исламскую Республику, и празднование свободы и победы наполнит каждый уголок нашей страны", - подытожил он.
Что известно о Пахлави?
Реза Пахлави является старшим сыном Мохаммеда Резы Пахлави - последнего шаха Ирана, свергнутого в результате Исламской революции 1979 года.
Сейчас 65-летний политический деятель находится в эмиграции в США, куда он уехал незадолго до краха монархического режима. По специальности Пахлави - военный пилот, проходивший подготовку в составе Военно-воздушных сил США.
Он заявляет о своей приверженности светской демократической модели государства и не настаивает на возвращении монархии. Вместо этого Пахлави выступает за проведение честного общенационального референдума, на котором граждане Ирана сами определят желаемую форму правления.
В последние годы его поддержка внутри страны заметно выросла на фоне экономических трудностей и жестких репрессий. Во время антиправительственных протестов все чаще звучат лозунги в пользу династии Пахлави, которую часть иранского общества связывает с периодом стабильности и развития, предшествовавшим приходу исламистов к власти.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
- На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.
Якщо все вийде, він отримає владу, а тисячі іранців місце на цвинтарі.
Десь я чув, що, якщо на 20 протестуючих є хоча б 1 готовий їх вбивати силовик, то справа швах.
Протягом декількох годин було порушено понад 80% трафіку Starlink в країні.
Супутниковий інтернет - це ключовий резервний канал зв'язку, яким користувалися протестувальники та активісти в умовах блокування.
Це перший зафіксований випадок, коли Ірану вдалося масово придушити супутниковий інтернет, а не тільки мобільний і дротовий зв'язок всередині країни.
Ну, і в них теж попередній шах (батько нинішнього претендента) був ще той тип - в 70-х закотив найдорожчу в ******** історії вечірку, не запросивши нікого з місцевих (ні міністрів, ні заступників), що стало початком кінця. Тому ці качелі можуть бути безкінечними. Хіба що нинішний претендент на пост шаха зробить правильні висновки. І да, без Ірану Параші буде велика ДУПА...
Подивіться архівні фото Ірану 60-х і початку 70-х - красиві дівчата не просто без хусток, а в міні-спідницях!
А потім знайшлися ті, хто вирішив, що шах не такий і що якщо його скинути, то "хуженєбудєт"... Революція починалася як соціальна, але в результаті перемогли не ліваки, а ті, хто хотів вєрнуть всьо в зад - релігійні фанатики!
Шансы на победу иранского восстания потихоньку тают. Работают объективные законы: руководящей организации, оружия и силовой компоненты нет. Режим пока демонстрирует относительную устойчивость, силовой аппарат развит, вооружен и жесток. 10 вооруженных и хоть как-то обученных людей справятся с сотней, сотня справится с 10 тысячами и так далее
Если не будет внешнего толчка (а Трамп обещал помочь), то быстро наступит выгорание протеста. Когда рядом с тобой постоянно кого-то убивают-ранят, а перспектив победы нет, наступает отчаяние, переходящее в апатию и люди расходятся по домам. Потом волна репрессий, потом стихнет до следующего витка.
В принципе, без наземного вторжения (кто вообще сейчас на такое решится) можно рассматривать следующий вариант - ликвидация рахбара и верхушки КСИР ударами с воздуха, после чего власть перейдет к гражданской администрации (Пезешкиян и правительство), с которыми можно договориться. Но это "окно возможностей" будет открыто совсем недолго. Думаю, неделя максимум (это с запасом) и шанс будет упущен.