РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 555 15

Кронпринц Ирана призвал протестующих захватывать госучреждения: Свобода близко

Кронпринц Ирана Пахлави обратился к протестующим

Наследник престола Ирана Реза Пахлави заявил о начале "нового этапа национального восстания" и призвал протестующих захватывать государственные учреждения в стране.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Дорогой народ Ирана, мои мужественные соотечественники, В течение последних двух недель, особенно в течение последних четырех дней, вы пошатнули основы незаконной Исламской Республики массовыми демонстрациями по всей стране.

Теперь ... я объявляю новый этап национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего дорогого Ирана", - говорится в сообщении.

Читайте также: Верховный лидер Ирана Хаменеи планирует бежать в Москву, если протесты усилятся, - The Times

Цели

Пахлави обозначил цели для протестующих.

"Внутри Ирана: Помимо захвата и удержания центральных улиц наших городов, все учреждения и аппараты, ответственные за пропаганду режима и перекрытие коммуникаций, следует рассматривать как законные цели.

Работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности имеют выбор: встать с народом и стать союзниками нации, или же выбрать соучастие с убийцами народа - и нести постоянный стыд и осуждение нации", - подчеркнул он.

Также наследник иранского престола отметил, что все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу:

"Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжили рост на фоне неопределенности с поставками из Венесуэлы

Пахлави подчеркнул, что режим Хаменеи уже сталкивается с острой нехваткой сил для репрессий.

"Увеличение обстрелов народа является не признаком силы, а страха - страха краха и приближения конца. Мы не позволим этим преступникам проливать больше крови наших молодых людей. Мы не дадим им такого шанса. Мы не отступим.

Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая бессмертными сыновьями и дочерьми Ирана, ведет нас к победе. Мы не одиноки. Международная поддержка скоро прибудет. Ждите моих следующих сообщений. Совсем скоро мы вернем наш любимый Иран в Исламскую Республику, и празднование свободы и победы наполнит каждый уголок нашей страны", - подытожил он.

Читайте также: В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ

Что известно о Пахлави?

Реза Пахлави является старшим сыном Мохаммеда Резы Пахлави - последнего шаха Ирана, свергнутого в результате Исламской революции 1979 года.

Сейчас 65-летний политический деятель находится в эмиграции в США, куда он уехал незадолго до краха монархического режима. По специальности Пахлави - военный пилот, проходивший подготовку в составе Военно-воздушных сил США.

Он заявляет о своей приверженности светской демократической модели государства и не настаивает на возвращении монархии. Вместо этого Пахлави выступает за проведение честного общенационального референдума, на котором граждане Ирана сами определят желаемую форму правления.

В последние годы его поддержка внутри страны заметно выросла на фоне экономических трудностей и жестких репрессий. Во время антиправительственных протестов все чаще звучат лозунги в пользу династии Пахлави, которую часть иранского общества связывает с периодом стабильности и развития, предшествовавшим приходу исламистов к власти.

Читайте: Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

  • На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

Читайте: США помогут, если Иран "жестоко будет убивать мирных протестующих", - Трамп

Кронпринц Ирана Пахлави обратился к протестующим

Автор: 

Иран (2107) протест (5933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Тут тільки можна побажати словами Шевченка "Борітеся - поборете !"
показать весь комментарий
12.01.2026 09:14 Ответить
+4
Скоріше б вже відбулася ця революція. Треба кінчати з віссю зла, яку намагаються створити Росія і частково Китай. Наступним за аятолами має стати Ин.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:04 Ответить
+3
Ну да - стріляють же не у нього. Він собі у США "бідує".
Якщо все вийде, він отримає владу, а тисячі іранців місце на цвинтарі.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То приїдь в Іран - це може бути твій зоряний час
показать весь комментарий
12.01.2026 08:51 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 08:53 Ответить
Ну да - стріляють же не у нього. Він собі у США "бідує".
Якщо все вийде, він отримає владу, а тисячі іранців місце на цвинтарі.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:54 Ответить
Чим більше людей спробує вбити влада, тим швидшим і страшнішим буде її кінець. Коли мільйонам людей вже нема чого втрачати, вони йдуть до кінця (на додаток ще й охоплені жагою кривавої помсти).
показать весь комментарий
12.01.2026 09:09 Ответить
Так не в перший раз же ж вже. Попереднього разу протести в Ірані втопили у крові, а після ще тисячі стратили.

Десь я чув, що, якщо на 20 протестуючих є хоча б 1 готовий їх вбивати силовик, то справа швах.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:13 Ответить
❗️❗️❗️ Влада Ірану вперше застосувала військове глушіння проти супутникового інтернету Starlink

Протягом декількох годин було порушено понад 80% трафіку Starlink в країні.

Супутниковий інтернет - це ключовий резервний канал зв'язку, яким користувалися протестувальники та активісти в умовах блокування.

Це перший зафіксований випадок, коли Ірану вдалося масово придушити супутниковий інтернет, а не тільки мобільний і дротовий зв'язок всередині країни.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:03 Ответить
Скоріше б вже відбулася ця революція. Треба кінчати з віссю зла, яку намагаються створити Росія і частково Китай. Наступним за аятолами має стати Ин.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:04 Ответить
просрочена пахлавА
показать весь комментарий
12.01.2026 09:04 Ответить
Тут тільки можна побажати словами Шевченка "Борітеся - поборете !"
показать весь комментарий
12.01.2026 09:14 Ответить
Враховуючи той факт, що жителі цієї недокраїни винні у масових смертях українців мені особисто насрати на те, як ця історія у них закінчиться. Дивлюсь виключно крізь призму вигоди для України. Падіння режиму на цій території зменшить постачання зброї казлостану і в загальному послабить позиції мокш. Тому, звичайно, нехай рубаються.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:24 Ответить
Пишуть, що 245.000 "шахедів" щомісяця йде від персів на Парашу.
Ну, і в них теж попередній шах (батько нинішнього претендента) був ще той тип - в 70-х закотив найдорожчу в ******** історії вечірку, не запросивши нікого з місцевих (ні міністрів, ні заступників), що стало початком кінця. Тому ці качелі можуть бути безкінечними. Хіба що нинішний претендент на пост шаха зробить правильні висновки. І да, без Ірану Параші буде велика ДУПА...
показать весь комментарий
12.01.2026 09:40 Ответить
Шах і вечірки робив, і купу суперкарів собі накупив, АЛЕ при цьому набудував купу доріг, електростанцій, заводів. Підняв рівень життя, зробив доступною освіту, роздав селянам землю, яку держава викупила в поміщиків. А ще скасував норми шаріату і тоді Іран був як Туреччина - можна було пити алкоголь і хустина для дівчат була за бажанням!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:50 Ответить
Їм потрібна зброя, без зброї протест не переможе. Чому "спить" СБУ, ГРУ, є багато трофейної.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:40 Ответить
При шаху Пахлаві Іран розвивався - за нафтодолари будували дороги, електростанції, школи (у тому числі і дівчаткам дозволили навчатися). Хіджаб став необов'язковим, дозволили алкоголь, відкрили пляжі та навіть казино!
Подивіться архівні фото Ірану 60-х і початку 70-х - красиві дівчата не просто без хусток, а в міні-спідницях!

А потім знайшлися ті, хто вирішив, що шах не такий і що якщо його скинути, то "хуженєбудєт"... Революція починалася як соціальна, але в результаті перемогли не ліваки, а ті, хто хотів вєрнуть всьо в зад - релігійні фанатики!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:48 Ответить
https://t.me/voinasordoy/5395 Сергей Ауслендер:

Шансы на победу иранского восстания потихоньку тают. Работают объективные законы: руководящей организации, оружия и силовой компоненты нет. Режим пока демонстрирует относительную устойчивость, силовой аппарат развит, вооружен и жесток. 10 вооруженных и хоть как-то обученных людей справятся с сотней, сотня справится с 10 тысячами и так далее

Если не будет внешнего толчка (а Трамп обещал помочь), то быстро наступит выгорание протеста. Когда рядом с тобой постоянно кого-то убивают-ранят, а перспектив победы нет, наступает отчаяние, переходящее в апатию и люди расходятся по домам. Потом волна репрессий, потом стихнет до следующего витка.

В принципе, без наземного вторжения (кто вообще сейчас на такое решится) можно рассматривать следующий вариант - ликвидация рахбара и верхушки КСИР ударами с воздуха, после чего власть перейдет к гражданской администрации (Пезешкиян и правительство), с которыми можно договориться. Но это "окно возможностей" будет открыто совсем недолго. Думаю, неделя максимум (это с запасом) и шанс будет упущен.
показать весь комментарий
12.01.2026 10:07 Ответить
 
 