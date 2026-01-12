Кронпринц Ирана призвал протестующих захватывать госучреждения: Свобода близко

Наследник престола Ирана Реза Пахлави заявил о начале "нового этапа национального восстания" и призвал протестующих захватывать государственные учреждения в стране.

Что известно

"Дорогой народ Ирана, мои мужественные соотечественники, В течение последних двух недель, особенно в течение последних четырех дней, вы пошатнули основы незаконной Исламской Республики массовыми демонстрациями по всей стране.

Теперь ... я объявляю новый этап национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего дорогого Ирана", - говорится в сообщении.

Цели

Пахлави обозначил цели для протестующих.

"Внутри Ирана: Помимо захвата и удержания центральных улиц наших городов, все учреждения и аппараты, ответственные за пропаганду режима и перекрытие коммуникаций, следует рассматривать как законные цели.

Работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности имеют выбор: встать с народом и стать союзниками нации, или же выбрать соучастие с убийцами народа - и нести постоянный стыд и осуждение нации", - подчеркнул он.

Также наследник иранского престола отметил, что все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу:

"Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики".

Пахлави подчеркнул, что режим Хаменеи уже сталкивается с острой нехваткой сил для репрессий.

"Увеличение обстрелов народа является не признаком силы, а страха - страха краха и приближения конца. Мы не позволим этим преступникам проливать больше крови наших молодых людей. Мы не дадим им такого шанса. Мы не отступим.

Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая бессмертными сыновьями и дочерьми Ирана, ведет нас к победе. Мы не одиноки. Международная поддержка скоро прибудет. Ждите моих следующих сообщений. Совсем скоро мы вернем наш любимый Иран в Исламскую Республику, и празднование свободы и победы наполнит каждый уголок нашей страны", - подытожил он.

Что известно о Пахлави?

Реза Пахлави является старшим сыном Мохаммеда Резы Пахлави - последнего шаха Ирана, свергнутого в результате Исламской революции 1979 года.

Сейчас 65-летний политический деятель находится в эмиграции в США, куда он уехал незадолго до краха монархического режима. По специальности Пахлави - военный пилот, проходивший подготовку в составе Военно-воздушных сил США.

Он заявляет о своей приверженности светской демократической модели государства и не настаивает на возвращении монархии. Вместо этого Пахлави выступает за проведение честного общенационального референдума, на котором граждане Ирана сами определят желаемую форму правления.

В последние годы его поддержка внутри страны заметно выросла на фоне экономических трудностей и жестких репрессий. Во время антиправительственных протестов все чаще звучат лозунги в пользу династии Пахлави, которую часть иранского общества связывает с периодом стабильности и развития, предшествовавшим приходу исламистов к власти.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и более 10 тысяч задержанных.

