Ціни на нафту продовжили зростання на тлі невизначеності щодо поставок з Венесуели

Ціни на нафту продовжили зростання у п’ятницю й прямують до третього тижневого підвищення на тлі невизначеності щодо подальших поставок з Венесуели та зростання занепокоєння ситуацією з видобутком в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent піднялися на 44 центи, або 0,71%, до $62,43 за барель о 02:03 за Гринвічем, тоді як американська West Texas Intermediate (WTI) зросла на 39 центів, або 0,68%, до $58,15.

Напередодні обидва еталони також додали понад 3% після двох днів поспіль падіння. Brent, як очікується, покаже зростання на 2,7% за тиждень, а WTI ‒ на 1,4%.

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Підвищення цін відбулося після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та заявили, що контролюватимуть нафтовий сектор країни. Громадянські заворушення в Ірані ‒ одному з найбільших виробників Близького Сходу ‒ та побоювання щодо впливу російсько-української війни на експорт російської нафти також посилили ризики для поставок.

"Зростання цін було переважно реакцією на заяву Трампа про контроль над експортом венесуельської нафти, що може спричинити підвищення цін через попередні знижки на продажах", ‒ зазначила Тіна Тенг, ринковий стратег Moomoo ANZ.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, нафтовий гігант Chevron Corp, а також глобальні трейдери Vitol і Trafigura та інші компанії змагаються за угоди з урядом США на експорт венесуельської сирої нафти.

Наразі компанії оскаржують початкові угоди щодо продажу до 50 мільйонів барелів нафти. Ці запаси державна компанія PDVSA накопичила на складах через жорстке нафтове ембарго, що призвело до затримання чотирьох танкерів.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати протягом багатьох років керуватимуть Венесуелою та розпоряджатимуться її значними нафтовими запасами. Він підкреслив, що тимчасовий уряд країни, який раніше підтримував ув’язненого диктатора Ніколаса Мадуро, нині надає Вашингтону "усе, що ми вважаємо необхідним".

Ці слова пролунали після заяв представників адміністрації Трампа про те, що США отримають контроль над венесуельським нафтовим сектором на невизначений час. Це є елементом триетапної стратегії, розробленої держсекретарем Марко Рубіо.