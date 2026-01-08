США роками керуватимуть Венесуелою та видобуватимуть її нафту, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати роками керуватимуть Венесуелою та видобуватимуть величезні запаси її нафти.
Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, тимчасовий уряд Венесуели, який раніше був лояльним до нині ув’язненого диктатора Ніколаса Мадуро, наразі надає Вашингтону "усе, що ми вважаємо необхідним".
"Ми відбудуємо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Ми знизимо ціни на нафту, і ми будемо давати гроші Венесуелі, яких вона відчайдушно потребує", - заявив президент США.
Його слова пролунали після заяв представників адміністрації Трампа про те, що США візьмуть під контроль венесуельську нафту на невизначений термін. Це є частиною триетапного плану, розробленого держсекретарем Марко Рубіо.
На запитання журналістів, як довго США фактично керуватимуть Венесуелою - кілька місяців, рік чи більше - Трамп відповів: "Я б сказав, набагато довше".
Також він не пояснив, чому визнав лідером Венесуели віцепрезидентку часів Мадуро Делсі Родрігес, а не лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо, чия партія перемогла на виборах 2024 року та отримала Нобелівську премію миру. Водночас Трамп зазначив, що Марко Рубіо "постійно з нею розмовляє".
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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