США роками керуватимуть Венесуелою та видобуватимуть її нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати роками керуватимуть Венесуелою та видобуватимуть величезні запаси її нафти.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Трампа, тимчасовий уряд Венесуели, який раніше був лояльним до нині ув’язненого диктатора Ніколаса Мадуро, наразі надає Вашингтону "усе, що ми вважаємо необхідним".

"Ми відбудуємо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Ми знизимо ціни на нафту, і ми будемо давати гроші Венесуелі, яких вона відчайдушно потребує", - заявив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС і НАТО обговорюють сценарії стримування Трампа через погрози щодо Гренландії, - Politico

Його слова пролунали після заяв представників адміністрації Трампа про те, що США візьмуть під контроль венесуельську нафту на невизначений термін. Це є частиною триетапного плану, розробленого держсекретарем Марко Рубіо.

На запитання журналістів, як довго США фактично керуватимуть Венесуелою - кілька місяців, рік чи більше - Трамп відповів: "Я б сказав, набагато довше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час операції США у Венесуелі загинули 100 людей, зокрема охоронці Мадуро та кубинські військові, - Reuters

Також він не пояснив, чому визнав лідером Венесуели віцепрезидентку часів Мадуро Делсі Родрігес, а не лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо, чия партія перемогла на виборах 2024 року та отримала Нобелівську премію миру. Водночас Трамп зазначив, що Марко Рубіо "постійно з нею розмовляє".

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп погрожує заборонити інвесторам з Уолл-стріт скуповувати будинки для однієї сім’ї