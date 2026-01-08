РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
3 103 51

США годами будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты годами будут управлять Венесуэлой и добывать огромные запасы ее нефти.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Трампа, временное правительство Венесуэлы, которое ранее было лояльным к ныне заключенному диктатору Николасу Мадуро, сейчас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".

"Мы восстановим ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снизим цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - заявил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и НАТО обсуждают сценарии сдерживания Трампа из-за угроз в отношении Гренландии, - Politico

Его слова прозвучали после заявлений представителей администрации Трампа о том, что США возьмут под контроль венесуэльскую нефть на неопределенный срок. Это является частью трехэтапного плана, разработанного госсекретарем Марко Рубио.

На вопрос журналистов, как долго США фактически будут управлять Венесуэлой - несколько месяцев, год или больше - Трамп ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек, в том числе охранники Мадуро и кубинские военные, - Reuters

Также он не объяснил, почему признал лидером Венесуэлы вице-президентку времен Мадуро Делси Родригес, а не лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, чья партия победила на выборах 2024 года и получила Нобелевскую премию мира. В то же время Трамп отметил, что Марко Рубио "постоянно с ней разговаривает".

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп угрожает запретить инвесторам с Уолл-стрит скупать дома для одной семьи

Автор: 

Венесуэла (276) нефть (2115) США (28897) Трамп Дональд (7410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
рудий імбецил, теж зібрався 150 років жити?
чи, натякає на свого зятя?
ну, дуже талановитий зять!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:51 Ответить
+8
Дональде, нафта ще є в кацапстані, арештуй маленьке пуйло і качай скільки треба. Можна не дякувати
показать весь комментарий
08.01.2026 11:52 Ответить
+7
Було ваше - стало наше - Трамп
показать весь комментарий
08.01.2026 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто, ********* та китай на@уй!
мудро, тіки вичистити тре ту Венесуелу добряче
показать весь комментарий
08.01.2026 11:47 Ответить
Напроти це показує те що вони розділили сфери впливу. Згідно цього Америка та частично ЄС попадають під вплив трампонутому.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:58 Ответить
Було ваше - стало наше - Трамп
показать весь комментарий
08.01.2026 11:47 Ответить
Трампон жжот!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:51 Ответить
рудий імбецил, теж зібрався 150 років жити?
чи, натякає на свого зятя?
ну, дуже талановитий зять!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:51 Ответить
Имьбецыл,,как раз ты!А он президент США!😉Хочешь возразить,что это не так?
показать весь комментарий
08.01.2026 13:03 Ответить
ооо....
привіт убогий.
як в тебе справи.
як завжди, стєкломоєм поліруєшся?
показать весь комментарий
08.01.2026 13:12 Ответить
Ну, Трампу на слово вірити - то таке.
Росія вже "давно захопила б всю Україну" без мого втручання, - Трамп
показать весь комментарий
08.01.2026 11:51 Ответить
Ну чим не ху....до американського розливу
показать весь комментарий
08.01.2026 11:52 Ответить
Дональде, нафта ще є в кацапстані, арештуй маленьке пуйло і качай скільки треба. Можна не дякувати
показать весь комментарий
08.01.2026 11:52 Ответить
Так там холодно і далеко, а у Венесуелі тепло і поряд
показать весь комментарий
08.01.2026 11:58 Ответить
Як гулять,так гулять
показать весь комментарий
08.01.2026 12:05 Ответить
І всі так лицемірно - ну як же так, це ж США, ну це ж не дикі кацапи, це ж демократія, що з ними сталося? Ну нічого з ними не сталося - подивіться на стару карту Мексики наприклад)
показать весь комментарий
08.01.2026 11:53 Ответить
маленькі і середні країни повинні об'єднатися в якийсь профсоюз для захисту від цих уїбанських гегемонів. це набагато вигідніше ніж підспівувати комусь із них з надією що тебе зхрючать останнім.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:57 Ответить
То це ж ЄС - он які вони сильні й об'єднані) Завжди в історії слабші або програють сильним, або якось хитро викручуються, коли є можливість і клепка в голові. Ну от приклад з давніх часів - Рим. Греція була окупована і Рим пережила, Карфаген 150 років воював і не пережив. Такі правила життя.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:59 Ответить
є одна проблемка - той ЄС задумувався Штатами як механізм запобігання новив війнам в Європці а також форпостом проти комуняк. Тепер комуняк нема, війн в Європі також - навіть Балкани стихли, а найбільшою проблемою ЄС стають самі Штати у спайці з наступниками тих самих комуняк від яких США обіцяло колись їх захищати взамін на лояльність.

Тобто ЄС треба спочатку переосмислити мету і основи свого існування, почиститись від любителів русні а також дати по руками різним поціновувачам запізнілого колоніалізму на кшталт французів.
Тоді в них буде шанс дати людству щось принципіально нове.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:04 Ответить
Вони після переосмислення так само повернуться до основ, як і всі інші. А які то основи, ми з історії знаємо)
показать весь комментарий
08.01.2026 12:06 Ответить
Така можливість теж існує. Але на відміну від "молодих" США - і німці і французи і британці - усі вже стріляні горобці і всім їм у свій час обламували роги, тож маючи цей досвід вони можуть справді винайти щось нове, тим більше що мірятись напряму піськами з США і Китаєм їм зараз буде м'яко кажучи проблематично.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:10 Ответить
так штаты всегда такими были. Демократия через прогиб) Правда 73% розовых пони на цензоре да вообще в обществе летают в облаках походу. Хотя казалось бы элементарно образование дает понимания о том как штаты делают дела
показать весь комментарий
08.01.2026 12:08 Ответить
Бувший "світовий поліцейський" "чистить" кишені затриманим злочинцям.Тепер він "пахан".
показать весь комментарий
08.01.2026 11:55 Ответить
Щось про наркотики вже і не згадується
показать весь комментарий
08.01.2026 11:56 Ответить
Це теж саме, що і ущімлЄніЄ узкоізичних в Україні.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:00 Ответить
Їх ще раніше вивіз конячка ху....ла.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:00 Ответить
усунути «першопричини кризи»
показать весь комментарий
08.01.2026 13:02 Ответить
https://www.dynamomania.com/news/797928-senator-grem-tramp-dal-zelenyj-svet-dvuhpartijnomu-zakonoproektu-o-sankciyah-protiv-rf
показать весь комментарий
08.01.2026 11:58 Ответить
Міжнародне право - вмерло, хай живе право трампа!?
П.С.
Ну, і чим він принципово відрізняється від пуйла з його "граніци рассії не заканчіваются нігде" !?
показать весь комментарий
08.01.2026 12:02 Ответить
Тобі нема сенсу пояснювати,бо ти зебілоїд
показать весь комментарий
08.01.2026 12:14 Ответить
то ти я бачу адвокат пуйлового тіньового флоту??про права занив
показать весь комментарий
08.01.2026 12:23 Ответить
глуппо было бы хотеть что то другое !!!))) Ливию грабят , Ирак ,Сирию ограбили , Украину с двух сторон грабят !!!((( хорошо ребята УСТРОИЛИСЬ !!!((( кучме привет !!! Как один алкаш намедни сказал : Да , здравствует ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!! и с ним трудно не согласиться даже мне (((
показать весь комментарий
08.01.2026 12:09 Ответить
Вживай зеленку,допомагає
показать весь комментарий
08.01.2026 12:12 Ответить
Це буде прикладом до нашої влади
показать весь комментарий
08.01.2026 12:10 Ответить
Плющить кацапорилих підорасів.Якщо дії Трампа шкодять нашому ворогу,то це наш друг.Можливо не агент Краснов ?
показать весь комментарий
08.01.2026 12:11 Ответить
Грантожери вже на гівно зійшли🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 12:25 Ответить
Насправді це огидно і мерзотно, Гітлєр від заздрощів в могилі перевертається. Куди котиться світ! Доведуть старпери до катастрофи...
показать весь комментарий
08.01.2026 12:16 Ответить
Трамп вам не сонний Джо...цей вас під плінтус бистро зажене
показать весь комментарий
08.01.2026 12:27 Ответить
Ти ж ухилянтам строчиш ,не твоя тема
показать весь комментарий
08.01.2026 12:32 Ответить
Не закусював?
показать весь комментарий
08.01.2026 12:37 Ответить
Юра отримав нову методичку🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 12:40 Ответить
Що, вже всі в Венесуелі лягли й ждуть старого пердуна страпона?
Щось якісь збочені фантазії у цього діда.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:20 Ответить
Ти про куйла???
показать весь комментарий
08.01.2026 12:26 Ответить
Про деменційного президента США.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:36 Ответить
Так Байден вже на пенсії
показать весь комментарий
08.01.2026 12:37 Ответить
Ні. Я про того який зараз пердить в президентське крісло.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:40 Ответить
За те шо щимить пуйла чи шо розігнав ліберальну соросятську тусовку ?
показать весь комментарий
08.01.2026 12:43 Ответить
".Як керувати Венесуелою,не привертаючи уваги психіатрів"Д.Т.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:35 Ответить
Нам це подобається. Давай Трампушка, викидай на світовий ринок дешеву венесуельську нафту і виганяй з цього ринку шахраїв і терористів росіян.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:50 Ответить
всех дурных диктаторов россии, ирана, сев.кореи и частично си - под нож, Америка пусть будет мировым полицейским или сожгите доллары дурачки
показать весь комментарий
08.01.2026 12:58 Ответить
Еврейский рэкет как есть.
показать весь комментарий
08.01.2026 13:06 Ответить
В бан, кацапороте
показать весь комментарий
08.01.2026 13:19 Ответить
 
 