США годами будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты годами будут управлять Венесуэлой и добывать огромные запасы ее нефти.
Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, временное правительство Венесуэлы, которое ранее было лояльным к ныне заключенному диктатору Николасу Мадуро, сейчас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".
"Мы восстановим ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снизим цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - заявил президент США.
Его слова прозвучали после заявлений представителей администрации Трампа о том, что США возьмут под контроль венесуэльскую нефть на неопределенный срок. Это является частью трехэтапного плана, разработанного госсекретарем Марко Рубио.
На вопрос журналистов, как долго США фактически будут управлять Венесуэлой - несколько месяцев, год или больше - Трамп ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".
Также он не объяснил, почему признал лидером Венесуэлы вице-президентку времен Мадуро Делси Родригес, а не лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, чья партия победила на выборах 2024 года и получила Нобелевскую премию мира. В то же время Трамп отметил, что Марко Рубио "постоянно с ней разговаривает".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
мудро, тіки вичистити тре ту Венесуелу добряче
чи, натякає на свого зятя?
ну, дуже талановитий зять!
привіт убогий.
як в тебе справи.
як завжди, стєкломоєм поліруєшся?
Тобто ЄС треба спочатку переосмислити мету і основи свого існування, почиститись від любителів русні а також дати по руками різним поціновувачам запізнілого колоніалізму на кшталт французів.
Тоді в них буде шанс дати людству щось принципіально нове.
П.С.
Ну, і чим він принципово відрізняється від пуйла з його "граніци рассії не заканчіваются нігде" !?
Щось якісь збочені фантазії у цього діда.