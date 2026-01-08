США годами будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты годами будут управлять Венесуэлой и добывать огромные запасы ее нефти.

передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, временное правительство Венесуэлы, которое ранее было лояльным к ныне заключенному диктатору Николасу Мадуро, сейчас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".

"Мы восстановим ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снизим цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - заявил президент США.

Его слова прозвучали после заявлений представителей администрации Трампа о том, что США возьмут под контроль венесуэльскую нефть на неопределенный срок. Это является частью трехэтапного плана, разработанного госсекретарем Марко Рубио.

На вопрос журналистов, как долго США фактически будут управлять Венесуэлой - несколько месяцев, год или больше - Трамп ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".

Также он не объяснил, почему признал лидером Венесуэлы вице-президентку времен Мадуро Делси Родригес, а не лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, чья партия победила на выборах 2024 года и получила Нобелевскую премию мира. В то же время Трамп отметил, что Марко Рубио "постоянно с ней разговаривает".

Что предшествовало?

