Во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек, в том числе охранники Мадуро и кубинские военные, - Reuters

Во время американской операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро, погибли 100 человек, среди них - его охрана, а также кубинские военные и разведчики.

Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее власти Каракаса не называли общее количество погибших. В то же время венесуэльская армия обнародовала список из 23 имен своих военных, погибших во время операции.

По словам венесуэльских чиновников, большинство охраны Николаса Мадуро было убито "хладнокровно". Также Куба сообщила о гибели своих военных и сотрудников разведки, которые находились на территории Венесуэлы.

Кроме того, во время задержания Мадуро его жена Силия Флорес получила травму головы, а сам Мадуро - травму ноги.

Что предшествовало?

