Во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек, в том числе охранники Мадуро и кубинские военные, - Reuters
Во время американской операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро, погибли 100 человек, среди них - его охрана, а также кубинские военные и разведчики.
Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ранее власти Каракаса не называли общее количество погибших. В то же время венесуэльская армия обнародовала список из 23 имен своих военных, погибших во время операции.
По словам венесуэльских чиновников, большинство охраны Николаса Мадуро было убито "хладнокровно". Также Куба сообщила о гибели своих военных и сотрудников разведки, которые находились на территории Венесуэлы.
Кроме того, во время задержания Мадуро его жена Силия Флорес получила травму головы, а сам Мадуро - травму ноги.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Він готовий віддати Путіну всю східну Європу
це вигадки кацапів, шоби якось виправдати обсьори ***** від дій Штатів
от цікаво, шо із кацапськими "радниками", як ся мають?
ще лишилися кацапи у Венесуелі (поховалися під час штурму)
тіко США не зі звичайного переляку поставили Венесуелі ультиматум негайно вислати з країни усіх "радників" з **********, китаю, куби та ірану
певно ЦРУ щось знає
до речі, на ********** саме гру та мзс відповідають за міжнародний наркотрафік та роботу із наркокартелями
На те вони й спецпризначенці, щоб ліквідувати ворога хладнокровно...
кацапські підари були у кубинській формі.
зрозуміло.
і що це за цифра така, 100?
нє щядя живота своєго, вийшло тільки 100?