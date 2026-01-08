РУС
1 616 27

Во время операции США в Венесуэле погибли 100 человек, в том числе охранники Мадуро и кубинские военные, - Reuters

венесуела

Во время американской операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро, погибли 100 человек, среди них - его охрана, а также кубинские военные и разведчики.

Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее власти Каракаса не называли общее количество погибших. В то же время венесуэльская армия обнародовала список из 23 имен своих военных, погибших во время операции.

По словам венесуэльских чиновников, большинство охраны Николаса Мадуро было убито "хладнокровно". Также Куба сообщила о гибели своих военных и сотрудников разведки, которые находились на территории Венесуэлы.

Кроме того, во время задержания Мадуро его жена Силия Флорес получила травму головы, а сам Мадуро - травму ноги.

Что предшествовало?

+2
дельта в бою шмарклі не пускає
от цікаво, шо із кацапськими "радниками", як ся мають?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:11 Ответить
+2
так то воно так
тіко США не зі звичайного переляку поставили Венесуелі ультиматум негайно вислати з країни усіх "радників" з **********, китаю, куби та ірану
певно ЦРУ щось знає
показать весь комментарий
08.01.2026 11:18 Ответить
+1
Іран та москва на черзі ? 🙏 ...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:11 Ответить
ви не розумієте сенс - Трамп ще коли червону доріжку стелив запропонував Путіну розділ світу на 3 - між ним Сі і Путіним.

Він готовий віддати Путіну всю східну Європу
показать весь комментарий
08.01.2026 11:15 Ответить
Миша, но шо Вы такое говорите????)
показать весь комментарий
08.01.2026 11:19 Ответить
Тіхо, йому племінник троюрідної сестри невістки повара з кафешки навпроти бази в Анкоріджі це повідомив. Стенограму навіть показував.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:34 Ответить
А що, східна Європа якась річ? Єдина була думка, що Трамп поміняв Україну на Венесуелу. Але спостерігаючи як розвивалися події зрозуміло, що США виконує дії по виконанню всіма країнами їх санкцій. А ще затримка двох кацапських танкерів повністю знищує версію, що США домовилися на обмін.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:30 Ответить
ніхто нічого не обмінював,
це вигадки кацапів, шоби якось виправдати обсьори ***** від дій Штатів
показать весь комментарий
08.01.2026 11:36 Ответить
Вони на танкері втікли.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:13 Ответить
не факт, тобто не всі
ще лишилися кацапи у Венесуелі (поховалися під час штурму)
показать весь комментарий
08.01.2026 11:14 Ответить
Так то вони мабуть і здали Мадуру, типова поведінка кацапів.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:22 Ответить
"Ихтамнеты" не гинуть просто випаровуються
показать весь комментарий
08.01.2026 11:15 Ответить
мій однокласник служив в Ефіопії (84-86) насили вони форму невстановленого зразка. без якихось бірок. викрадали постійно з постів часових. ніхто їх і не думав визволяти..
показать весь комментарий
08.01.2026 11:40 Ответить
Мабуть "венесуельці" з особистої охорони Мадуро - співробітники російської ПВК.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:31 Ответить
тіко та пвк - ширма, у реалі - гру мо **********
до речі, на ********** саме гру та мзс відповідають за міжнародний наркотрафік та роботу із наркокартелями
показать весь комментарий
08.01.2026 11:34 Ответить
За словами венесуельських посадовців, більшість охорони Ніколаса Мадуро була вбита "холоднокровно".

На те вони й спецпризначенці, щоб ліквідувати ворога хладнокровно...

На те вони й спецпризначенці, щоб ліквідувати ворога хладнокровно...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:20 Ответить
А вони хотіли, щоб їх вбили гарячекровно?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:32 Ответить
Нє, бійці Дельти вбивали охоронців і плакали. Плакали і вбивали.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:39 Ответить
Вагнерівці були особистими охоронцями Мадуро з 2019 року.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:20 Ответить
И это не считая кацапов бо считать их человеками никак нельзя...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:27 Ответить
«Вони переконали Трампа, що в мене є кокаїнові фабрики. У Колумбії немає фабрик є лише халупи, тож бомбардувати їх безглуздо і це лише призводить до загибелі бідних людей, у яких немає іншого вибору» - Президент Колумбії Петро (с)
показать весь комментарий
08.01.2026 11:29 Ответить
Шо вони там один одного перестріляли?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:34 Ответить
Підкуплені охоронці вбили непідкупних...класика..
показать весь комментарий
08.01.2026 11:38 Ответить
тобто!
кацапські підари були у кубинській формі.
зрозуміло.
і що це за цифра така, 100?
нє щядя живота своєго, вийшло тільки 100?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:38 Ответить
Нічого дивного. Ще з часів в'єтнамської війни: в'тнамські льотчики Син І Цин, Кан Диб А, ...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:44 Ответить
Вони охороняють і за це отримують,а те що панікувати за таким режимом,це совєтський наратив
показать весь комментарий
08.01.2026 11:44 Ответить
Це добре, бо нема сенсу підтримувати диктаторів.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:45 Ответить
 
 