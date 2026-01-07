США почали продавати венесуельську нафту на світовому ринку

Уряд США почав продавати венесуельську нафту на світовому ринку в інтересах США, Венесуели та американських союзників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики США, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми залучили провідних світових постачальників сировинних товарів і ключові банки для здійснення та надання фінансової підтримки цих продажів нафти і нафтопродуктів", – сказано в повідомленні.

Як уточнили в Міненергетики США, всі надходження від продажу венесуельської нафти і нафтопродуктів будуть у першу чергу зараховані на рахунки, контрольовані США, у банках, визнаних у всьому світі, щоб гарантувати законність і цілісність остаточного розподілу виручки.

"Ці кошти будуть розподілені в інтересах американського і венесуельського народів на розсуд уряду США. Продаж нафти почнеться негайно, очікується реалізація близько 30-50 млн барелів. Вона триватиме невизначений час", – додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, американська легка нафта буде надходити до Венесуели за потреби для змішування з венесуельською високов'язкою сировиною для оптимізації видобутку і подальшого транспортування продукції.

Ввезення і вивезення нафти з Венесуели буде здійснюватися виключно авторизованими каналами відповідно до законодавства США і вимог національної безпеки.

США вибірково знімають санкції, щоб забезпечити транспортування і продаж венесуельської нафти і нафтопродуктів на світові ринки.

Зокрема, буде дозволено імпорт окремих видів нафтопромислового обладнання, запчастин і послуг, щоб компенсувати багаторічне зниження видобутку і забезпечити зростання в короткостроковій перспективі.

"Це вимагатиме використання технологій, експертних знань та інвестицій від американських та інших міжнародних партнерів у енергетичній сфері", – також зауважили в американському Міненерго.

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Як повідомлялося, ціни на нафту впали 7 січня після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Венесуела "передасть" Сполученим Штатам від 30 млн до 50 млн барелів санкційної нафти.

Нагадаємо, США та Венесуела домовилися про постачання венесуельської сирої нафти до США на суму до $2 млрд. Це рішення дозволяє перенаправити обсяги, які раніше відправлялися до Китаю, та підтримати Венесуелу, запобігаючи подальшому скороченню видобутку.

Угода також стала важливим сигналом того, що венесуельська влада відповідає на вимогу Трампа надати американським нафтовим компаніям доступ до галузі під ризиком можливого нового військового втручання.