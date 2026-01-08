Під час операції США у Венесуелі загинули 100 людей, зокрема охоронці Мадуро та кубинські військові, - Reuters
Під час американської операції у Венесуелі, в ході якої був захоплений Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб, серед них - його охорона, а також кубинські військові й розвідники.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Раніше влада Каракаса не називала загальної кількості загиблих. Водночас венесуельська армія оприлюднила список із 23 імен своїх військових, які загинули під час операції.
За словами венесуельських посадовців, більшість охорони Ніколаса Мадуро була вбита "холоднокровно". Також Куба повідомила про загибель своїх військових та співробітників розвідки, які перебували на території Венесуели.
Крім того, під час затримання Мадуро його дружина Сілія Флорес зазнала травми голови, а сам Мадуро - травми ноги.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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тіко США не зі звичайного переляку поставили Венесуелі ультиматум негайно вислати з країни усіх "радників" з **********, китаю, куби та ірану
певно ЦРУ щось знає