Під час операції США у Венесуелі загинули 100 людей, зокрема охоронці Мадуро та кубинські військові, - Reuters

Під час американської операції у Венесуелі, в ході якої був захоплений Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб, серед них - його охорона, а також кубинські військові й розвідники.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Раніше влада Каракаса не називала загальної кількості загиблих. Водночас венесуельська армія оприлюднила список із 23 імен своїх військових, які загинули під час операції.

За словами венесуельських посадовців, більшість охорони Ніколаса Мадуро була вбита "холоднокровно". Також Куба повідомила про загибель своїх військових та співробітників розвідки, які перебували на території Венесуели.

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Крім того, під час затримання Мадуро його дружина Сілія Флорес зазнала травми голови, а сам Мадуро - травми ноги.

Що передувало?

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