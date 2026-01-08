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Новини Відносини Венесуели та США
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Під час операції США у Венесуелі загинули 100 людей, зокрема охоронці Мадуро та кубинські військові, - Reuters

венесуела

Під час американської операції у Венесуелі, в ході якої був захоплений Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб, серед них - його охорона, а також кубинські військові й розвідники.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Раніше влада Каракаса не називала загальної кількості загиблих. Водночас венесуельська армія оприлюднила список із 23 імен своїх військових, які загинули під час операції.

За словами венесуельських посадовців, більшість охорони Ніколаса Мадуро була вбита "холоднокровно". Також Куба повідомила про загибель своїх військових та співробітників розвідки, які перебували на території Венесуели.

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Крім того, під час затримання Мадуро його дружина Сілія Флорес зазнала травми голови, а сам Мадуро - травми ноги.

Що передувало?

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Венесуела (433) США (26971) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+10
так то воно так
тіко США не зі звичайного переляку поставили Венесуелі ультиматум негайно вислати з країни усіх "радників" з **********, китаю, куби та ірану
певно ЦРУ щось знає
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08.01.2026 11:18 Відповісти
+10
А вони хотіли, щоб їх вбили гарячекровно?
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08.01.2026 11:32 Відповісти
+9
Нє, бійці Дельти вбивали охоронців і плакали. Плакали і вбивали.
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08.01.2026 11:39 Відповісти

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