Ціни на нафту стабілізувалися: інвестори оцінюють наслідки геополітичної напруженості

Ціни на нафту у четвер вирівнялися після недавнього спаду, тоді як фондові ринки пішли вниз, оскільки інвестори оцінювали наслідки зростання геополітичної напруги та суперечливих даних щодо ринку праці США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту цього тижня знижувалися на тлі очікуваного збільшення видобутку сирої нафти у Венесуелі, хоча у четвер спостерігається відновлення: американська нафта піднялася на 0,7% до $56,38 за барель, тоді як ф’ючерси на Brent додали 0,68% і зросли до $60,37 за барель.

Уряд США у середу заявив, що країна має на невизначений час контролювати продажі та доходи Венесуели від нафти, аби стабілізувати її економіку, відновити нафтову галузь та гарантувати, що вона діятиме в інтересах Америки.

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Це прозвучало після того, як того ж дня Сполучені Штати перехопили в Атлантичному океані два нафтові танкери, пов’язані з Венесуелою, один з яких перебував під російським прапором.

"Негативна реакція ринку на коментарі Трампа щодо контролю над нафтою Венесуели виглядає дещо недоречною. Контроль США над продажами нафти насправді може означати збереження санкцій або обмежень у короткостроковій перспективі, що буде сприятливим для цін на нафту. Я підозрюю, що саме тому ціни відновлюються сьогодні вранці", ‒ зазначив Деніел Хайнс, старший стратег ANZ з сировинних товарів.

Як повідомлялося, Каракас і Вашингтон домовилися про постачання венесуельської сирої нафти до Сполучених Штатів на суму до $2 мільярдів. Ця домовленість дає змогу переорієнтувати відвантаження, що раніше прямували до Китаю, та підтримати Венесуелі стабільний рівень видобутку нафти, запобігаючи його подальшому спаду.

"Венесуела передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів "санкційної нафти". Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть під контролем мене, як президента Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!", ‒ заявив Дональд Трамп.