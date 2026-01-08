Трамп погрожує заборонити інвесторам з Уолл-стріт скуповувати будинки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує заборонити компаніям з Уолл-стріт викуповувати окремі житлові будинки, прагнучи знизити вартість житла.

Такий крок може вдарити по орендодавцях з приватним капіталом, які також тиснули на акції будівельних компаній, повідомляє Reuters.

Трамп звинуватив "рекордно високу інфляцію, спричинену Джо Байденом та демократами в Конгресі", у тому, що придбання власного житла "стає дедалі менш доступним для занадто великої кількості людей, особливо для молодих американців".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Такі фінансові структури Уолл-стріт, як Blackstone (BX.N), American Homes 4 Rent (AMH.N) та Progress Residential, викупили тисячі будинків для однієї сім’ї після фінансової кризи 2008 року, яка спричинила масові вилучення житла.

За даними дослідження Управління підзвітності уряду (GAO) за 2024 рік, станом на червень 2022 року інвестори володіли приблизно 450 000 будинків, що становило близько 3% усіх орендних помешкань для однієї сім’ї в країні.

Водночас орендодавці з Уолл-стріт заперечують, що їхня діяльність підживлює інфляцію. У дослідницькій записці за січень 2025 року Blackstone зазначила, що обсяги купівлі житла інвесторами скоротилися на 90% із 2022 року, а зростання цін на житло пояснюється дефіцитом пропозиції.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості участі у виборах на третій термін, попри конституційні обмеження. Він зазначив, що формально така спроба, найімовірніше, була б заборонена, однак, на його думку, це питання не варто вважати остаточно вирішеним. Трамп припустив гіпотетичний варіант, за якого його висування на вибори могло б стати можливим.

"Мені, мабуть, не дозволять балотуватися на третій строк. Я не впевнений. Чи є щось таке, чого мені не дозволяють робити? Але якщо припустити, що мені дозволять, я міг би балотуватися", ‒ зазначив президент США.