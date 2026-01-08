ЕС и НАТО обсуждают сценарии сдерживания Трампа из-за угроз в отношении Гренландии, - Politico

После новых заявлений президента США Дональда Трампа в Европейском Союзе и НАТО начали срочно прорабатывать возможные сценарии реагирования на угрозу установления американского контроля над Гренландией.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам одного из европейских дипломатов, ЕС должен быть готов даже к прямой конфронтации с американским лидером, поскольку Трамп находится в "агрессивном режиме", а Европа вынуждена быстро искать ответы.

Напряжение усилилось после заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможных переговорах с Данией о приобретении Гренландии. Белый дом подтвердил, что Трамп предпочитает переговоры, однако не исключает и силового сценария.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция, Германия и Польша уже координируют общую европейскую позицию. Он подчеркнул, что Гренландия не продается и не может быть захвачена силой.

Четыре сценария

В Европе рассматривают четыре основных сценария. Первый - компромиссный, который предусматривает договоренность при посредничестве НАТО без нарушения суверенитета Дании. Второй - усиление финансовой поддержки Гренландии со стороны ЕС, в частности увеличение финансирования с 2028 года до 530 млн евро на семь лет.

Третий сценарий предусматривает экономический ответ, в частности возможное применение Антипринудительного инструмента ЕС в случае давления со стороны США. Четвертый вариант - развертывание европейских войск в Гренландии по запросу Дании для сдерживания возможного силового сценария, хотя эксперты признают высокие риски такого шага.

Планы США на Гренландию

