ЕС и НАТО обсуждают сценарии сдерживания Трампа из-за угроз в отношении Гренландии, - Politico
После новых заявлений президента США Дональда Трампа в Европейском Союзе и НАТО начали срочно прорабатывать возможные сценарии реагирования на угрозу установления американского контроля над Гренландией.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам одного из европейских дипломатов, ЕС должен быть готов даже к прямой конфронтации с американским лидером, поскольку Трамп находится в "агрессивном режиме", а Европа вынуждена быстро искать ответы.
Напряжение усилилось после заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможных переговорах с Данией о приобретении Гренландии. Белый дом подтвердил, что Трамп предпочитает переговоры, однако не исключает и силового сценария.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция, Германия и Польша уже координируют общую европейскую позицию. Он подчеркнул, что Гренландия не продается и не может быть захвачена силой.
Четыре сценария
В Европе рассматривают четыре основных сценария. Первый - компромиссный, который предусматривает договоренность при посредничестве НАТО без нарушения суверенитета Дании. Второй - усиление финансовой поддержки Гренландии со стороны ЕС, в частности увеличение финансирования с 2028 года до 530 млн евро на семь лет.
Третий сценарий предусматривает экономический ответ, в частности возможное применение Антипринудительного инструмента ЕС в случае давления со стороны США. Четвертый вариант - развертывание европейских войск в Гренландии по запросу Дании для сдерживания возможного силового сценария, хотя эксперты признают высокие риски такого шага.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
БІЛЬШЕ НІФІГА ВОНИ НЕ МОЖУТЬ
У Гренландії головною військовою базою США є https://www.google.com/search?client=opera-gx&q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%83%D1%84%D1%84%D1%96%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfBRRfoMr3xxWNf3Np7OZkznptim6iCKvv5yQS5snKhYZoMwbVSWhV0ZGWKXx2wgK8o7DckQLxLSUfi4MqlDsIn-7DFEYr2sDrG5CCulqCO2roFOkI0LKto3qpl-ageh55ybm5_RNfvevZaxX2QAdaK_0kW1BAQ-TECKgXhqWUeItRk7cE7FR_BIwSELZMEEj3Q0pLf8R1RGwENkfYnIA522zw&csui=3&ved=2ahUKEwjBjYS-0PuRAxWrExAIHfncHtEQgK4QegQIARAB Космічна база Пітуффік (раніше авіабаза Туле) - найпівнічніший об'єкт США, що слугує центром раннього попередження про ракетні атаки та космічного спостереження, тоді як під льодовиком розташована законсервована база https://www.google.com/search?client=opera-gx&q=%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D1%96%C2%BB&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfBRRfoMr3xxWNf3Np7OZkznptim6iCKvv5yQS5snKhYZoMwbVSWhV0ZGWKXx2wgK8o7DckQLxLSUfi4MqlDsIn-7DFEYr2sDrG5CCulqCO2roFOkI0LKto3qpl-ageh55ybm5_RNfvevZaxX2QAdaK_0kW1BAQ-TECKgXhqWUeItRk7cE7FR_BIwSELZMEEj3Q0pLf8R1RGwENkfYnIA522zw&csui=3&ved=2ahUKEwjBjYS-0PuRAxWrExAIHfncHtEQgK4QegQIARAC «Камп Сенчурі», що залишилася з часів Холодної війни та містить радіоактивні відходи.
Якщо таку ж саму базу, яка в Гренландії, поставити в Україні чи в Фінляндії - то вона захищатиме США ще швидше, навіть можна сказати превентивніше
не треба нічого стримувати!!!
перенаправте енергій нестримного ідіота в потрібне русло.
оно, хай розбереться з іраном.
дивлюся фотки тегеран 1970.
ніфігасє, персидські жіночки красиві!!!!