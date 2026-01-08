РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11203 посетителя онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
536 22

ЕС и НАТО обсуждают сценарии сдерживания Трампа из-за угроз в отношении Гренландии, - Politico

Гренландия и Трамп

После новых заявлений президента США Дональда Трампа в Европейском Союзе и НАТО начали срочно прорабатывать возможные сценарии реагирования на угрозу установления американского контроля над Гренландией.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам одного из европейских дипломатов, ЕС должен быть готов даже к прямой конфронтации с американским лидером, поскольку Трамп находится в "агрессивном режиме", а Европа вынуждена быстро искать ответы.

Напряжение усилилось после заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможных переговорах с Данией о приобретении Гренландии. Белый дом подтвердил, что Трамп предпочитает переговоры, однако не исключает и силового сценария.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за поддержки Украины со стороны ЕС венгры потеряют 2 бонусные пенсии в год, - Орбан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция, Германия и Польша уже координируют общую европейскую позицию. Он подчеркнул, что Гренландия не продается и не может быть захвачена силой.

Четыре сценария

В Европе рассматривают четыре основных сценария. Первый - компромиссный, который предусматривает договоренность при посредничестве НАТО без нарушения суверенитета Дании. Второй - усиление финансовой поддержки Гренландии со стороны ЕС, в частности увеличение финансирования с 2028 года до 530 млн евро на семь лет.

Третий сценарий предусматривает экономический ответ, в частности возможное применение Антипринудительного инструмента ЕС в случае давления со стороны США. Четвертый вариант - развертывание европейских войск в Гренландии по запросу Дании для сдерживания возможного силового сценария, хотя эксперты признают высокие риски такого шага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова усиливают сотрудничество на пути в ЕС

Автор: 

Гренландия (109) НАТО (10598) Евросоюз (18035) Трамп Дональд (7410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
так нато це по суті і є США. Шо вони там зібралися стримувати
показать весь комментарий
08.01.2026 11:23 Ответить
+1
ЄС і НАТО вже пуйла консультаціями запинили Трамп на черзі...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
+1
Рийте окопи та будуйте укриття базікали нещасні.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте вгадаю - зберуться десь і скажуть йому що так не можна.

БІЛЬШЕ НІФІГА ВОНИ НЕ МОЖУТЬ
показать весь комментарий
08.01.2026 11:21 Ответить
А як же,стурбованість,занепокоєння,ну ще можна закликати і осудити,але так не сильно,бо хто зна,рижий дідо має великий член (по його словах) та залізні яйця.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:33 Ответить
так нато це по суті і є США. Шо вони там зібралися стримувати
показать весь комментарий
08.01.2026 11:23 Ответить
Фредовича вже не стримати !
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Амеры, да приспите вы уже эту рыжую псину.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Все тільки починається,рижий тільки війшов в азарт,бажано йому не заважати
показать весь комментарий
08.01.2026 11:26 Ответить
ЄС і НАТО вже пуйла консультаціями запинили Трамп на черзі...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Відколи підсвинки такі сміливі стали)) Кацапів бояться як вогню,навіть готові тікати зі своїх країн, а тут он які вже сміливі
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Рийте окопи та будуйте укриття базікали нещасні.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
Здається Трампа може зупинити тільки сума виставлена за Гренладію, якої немає в США.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:24 Ответить
він хоче за 20 лярдів купити
показать весь комментарий
08.01.2026 11:26 Ответить
- Тримайте мене всею НАТОю а то розірву Гренландію в шмаття.(Додік)
показать весь комментарий
08.01.2026 11:27 Ответить
Додік Фредович
показать весь комментарий
08.01.2026 11:29 Ответить
Гренланцію куплять.Не думаю щоб хтось воював за неї,тим більше там вже є військові бази США.
У Гренландії головною військовою базою США є https://www.google.com/search?client=opera-gx&q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%83%D1%84%D1%84%D1%96%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfBRRfoMr3xxWNf3Np7OZkznptim6iCKvv5yQS5snKhYZoMwbVSWhV0ZGWKXx2wgK8o7DckQLxLSUfi4MqlDsIn-7DFEYr2sDrG5CCulqCO2roFOkI0LKto3qpl-ageh55ybm5_RNfvevZaxX2QAdaK_0kW1BAQ-TECKgXhqWUeItRk7cE7FR_BIwSELZMEEj3Q0pLf8R1RGwENkfYnIA522zw&csui=3&ved=2ahUKEwjBjYS-0PuRAxWrExAIHfncHtEQgK4QegQIARAB Космічна база Пітуффік (раніше авіабаза Туле) - найпівнічніший об'єкт США, що слугує центром раннього попередження про ракетні атаки та космічного спостереження, тоді як під льодовиком розташована законсервована база https://www.google.com/search?client=opera-gx&q=%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D1%96%C2%BB&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&mstk=AUtExfBRRfoMr3xxWNf3Np7OZkznptim6iCKvv5yQS5snKhYZoMwbVSWhV0ZGWKXx2wgK8o7DckQLxLSUfi4MqlDsIn-7DFEYr2sDrG5CCulqCO2roFOkI0LKto3qpl-ageh55ybm5_RNfvevZaxX2QAdaK_0kW1BAQ-TECKgXhqWUeItRk7cE7FR_BIwSELZMEEj3Q0pLf8R1RGwENkfYnIA522zw&csui=3&ved=2ahUKEwjBjYS-0PuRAxWrExAIHfncHtEQgK4QegQIARAC «Камп Сенчурі», що залишилася з часів Холодної війни та містить радіоактивні відходи.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:29 Ответить
Чи насправді американська база в Гренландії захищає "і Європу теж" ? я думаю що вона захищає тільки США та Канаду

Якщо таку ж саму базу, яка в Гренландії, поставити в Україні чи в Фінляндії - то вона захищатиме США ще швидше, навіть можна сказати превентивніше
показать весь комментарий
08.01.2026 11:29 Ответить
Дожилися,це вже повний "зашквар".
показать весь комментарий
08.01.2026 11:31 Ответить
от пєдокуколди сцикливі. обговорювачі кончені.
не треба нічого стримувати!!!
перенаправте енергій нестримного ідіота в потрібне русло.
оно, хай розбереться з іраном.
дивлюся фотки тегеран 1970.
ніфігасє, персидські жіночки красиві!!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:31 Ответить
Клямка впаде - скаже Гренландія моя і шо ти йому зробиш
показать весь комментарий
08.01.2026 11:32 Ответить
Сценарія два. Або занепокоїтися. Або гучно перднути в калюжу. Проводяться консультації.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:33 Ответить
Це виглядає як маячня.Один член НАТО збирається анексувати территорію іншого члена НАТО.А з іншого боку греки воювали на Кіпрі проти турків,обидва члени НАТО.Мало не дійшло до повномасштабної війни.Гібралтар контролює Велика Британія,хоча це територія віджата у Іспанії.ЄС не буде воювать проти США у разі окупації острова.Трамп скоріше за все намагатиметься купить гренландців,їх там всього 56000. Щоб вони самі проголосили ГНР і приєднались до Америки.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:34 Ответить
ЄС і НАТО обговорюють сценарії стримування Трампа... а мають - психіатри...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:34 Ответить
Кожне міряє по собі, він же сказав я викуплю гренландію
показать весь комментарий
08.01.2026 11:41 Ответить
 
 