США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во время брифинга 7 января, информирует Цензор.НЕТ.
Стратегия Трампа
Левитт назвала остров "выгодным для национальной безопасности Америки".
Дональд Трамп, подчеркнула она, убежден, что контроль над Гренландией отвечает стратегическим интересам США, ведь позволяет сдерживать агрессию России и Китая в Арктическом регионе.
"Команда сейчас обсуждает, как могла бы выглядеть потенциальная покупка. Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, взвешивая, что лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Но я скажу только, что первым вариантом президента всегда была дипломатия", - добавила Левитт.
В Белом доме также отметили, что США рассматривали идею купить Гренландию еще в XIX веке.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
він хоче купити все, включяючи самого себе
спробуйте надати відповіді самому собі чому і як
Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.
Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.
А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.
США не додавали нових земель з 1947 року, коли за президента Гаррі Трумена Америці перейшли невеликі острови в Тихому океані після поразки Японії в Другій світовій війні.
У Гренландії є нафта, уран і рідкісноземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для ******** високотехнологічних виробництв, проте понад 70% їх видобувають у Китаї, з яким США ось уже 8 років ведуть торгівельну війну, і Трамп загрожує посилити тиск.
сахалин, камчатка, курильские острова к Америке ближе.