США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во время брифинга 7 января.

Стратегия Трампа

Левитт назвала остров "выгодным для национальной безопасности Америки".

Дональд Трамп, подчеркнула она, убежден, что контроль над Гренландией отвечает стратегическим интересам США, ведь позволяет сдерживать агрессию России и Китая в Арктическом регионе.

"Команда сейчас обсуждает, как могла бы выглядеть потенциальная покупка. Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, взвешивая, что лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Но я скажу только, что первым вариантом президента всегда была дипломатия", - добавила Левитт.

В Белом доме также отметили, что США рассматривали идею купить Гренландию еще в XIX веке.

Планы США на Гренландию

