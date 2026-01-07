РУС
Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 473 43

США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом

трамп

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во время брифинга 7 января, информирует Цензор.НЕТ.

Стратегия Трампа

Стратегия Трампа

Левитт назвала остров "выгодным для национальной безопасности Америки".

Дональд Трамп, подчеркнула она, убежден, что контроль над Гренландией отвечает стратегическим интересам США, ведь позволяет сдерживать агрессию России и Китая в Арктическом регионе.

"Команда сейчас обсуждает, как могла бы выглядеть потенциальная покупка. Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, взвешивая, что лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Но я скажу только, что первым вариантом президента всегда была дипломатия", - добавила Левитт.

В Белом доме также отметили, что США рассматривали идею купить Гренландию еще в XIX веке.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Топ комментарии
+8
Населення Гренландії в його розумінні просто товар...
07.01.2026 21:00 Ответить
07.01.2026 21:00 Ответить
+4
покажіть мені те, що доня не хоче купити?
він хоче купити все, включяючи самого себе
07.01.2026 20:59 Ответить
07.01.2026 20:59 Ответить
+4
Любая мулька, главное, чтоб не файлы Эпштейна
07.01.2026 21:03 Ответить
07.01.2026 21:03 Ответить
покажіть мені те, що доня не хоче купити?
він хоче купити все, включяючи самого себе
07.01.2026 20:59 Ответить
07.01.2026 20:59 Ответить
у вас помилка, не подаю по середах
07.01.2026 21:02 Ответить
07.01.2026 21:02 Ответить
Чого мовчить Сенат? Чи Сенат став думою?
07.01.2026 21:21 Ответить
07.01.2026 21:21 Ответить
чому Рада ні мяк ні вяк, сьогодні "за", завтра "ні"?
спробуйте надати відповіді самому собі чому і як
07.01.2026 21:41 Ответить
07.01.2026 21:41 Ответить
07.01.2026 21:29 Ответить
07.01.2026 21:29 Ответить
Населення Гренландії в його розумінні просто товар...
07.01.2026 21:00 Ответить
07.01.2026 21:00 Ответить
купити хоче трамп; але ніхто не питав бажання американців та конгресменів. Без них - купити не вийде; хіба що - анексувати.
07.01.2026 21:02 Ответить
07.01.2026 21:02 Ответить
До відома і розуміння: Блог Б.Кушнірука "Гренландія не продається!"
07.01.2026 21:05 Ответить
07.01.2026 21:05 Ответить
маєш право голосу на виділення туєвої купи бабла на це?
07.01.2026 21:07 Ответить
07.01.2026 21:07 Ответить
Любая мулька, главное, чтоб не файлы Эпштейна
07.01.2026 21:03 Ответить
07.01.2026 21:03 Ответить
"рудий лис" вийшов на поле бою....
07.01.2026 21:04 Ответить
07.01.2026 21:04 Ответить
А скільки коштує ніч з його жінкою? - Чи можна це купити скажемо за солідну суму - баксів за 20
07.01.2026 21:05 Ответить
07.01.2026 21:05 Ответить
І чим США планує заплатити, доларом який немає ніякої цінності?
07.01.2026 21:05 Ответить
07.01.2026 21:05 Ответить
Ну прямо зовсім ніякої🤣🤣🤣🤣🤣
07.01.2026 21:07 Ответить
07.01.2026 21:07 Ответить
Можливо російськими активами,які євролохи засцяли забрати
07.01.2026 21:09 Ответить
07.01.2026 21:09 Ответить
Бусами та дзеркальцями. А може надрукувати доларів вагон, топити ескімосам чимось потрібно?
07.01.2026 21:20 Ответить
07.01.2026 21:20 Ответить
Тобто - вже не завоювати , а купити ?
07.01.2026 21:06 Ответить
07.01.2026 21:06 Ответить
"Холодна Війна " в кубі,вже на порозі...
07.01.2026 21:06 Ответить
07.01.2026 21:06 Ответить
Нормальний президент, не здає території, а хоче примножити.
07.01.2026 21:10 Ответить
07.01.2026 21:10 Ответить
Коли то можеш надрукувати стільки бабла скільки бажаєш, ти за це бабло можеш купити все що бажаєш, при тому що від цього постраждають лише ті хто зберігає свої заощадження у цьому баблі, тому дорожчає золото, срібло, бо люди тікаю від такої політик США, тай в принципі усіх решта урядів...
07.01.2026 21:10 Ответить
07.01.2026 21:10 Ответить
В принципе неплохая идея! Мировый шериф должен контролировать все участки нашей планеты. Порядок прежде всего!
07.01.2026 21:10 Ответить
07.01.2026 21:10 Ответить
Одне питання. А в кого вони хочуть її купити?
07.01.2026 21:14 Ответить
07.01.2026 21:14 Ответить
В пінгвінів
07.01.2026 21:33 Ответить
07.01.2026 21:33 Ответить
BBC

Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.
07.01.2026 21:16 Ответить
07.01.2026 21:16 Ответить
Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.
07.01.2026 21:17 Ответить
07.01.2026 21:17 Ответить
Проте особисті інтереси Трампа не обмежуються грошима. Купівля Гренландії дозволить йому увійти в історію поряд з президентами Ендрю Джонсоном і Томасом Джефферсоном, які купили для США Аляску і Луїзіану.

США не додавали нових земель з 1947 року, коли за президента Гаррі Трумена Америці перейшли невеликі острови в Тихому океані після поразки Японії в Другій світовій війні.
07.01.2026 21:18 Ответить
07.01.2026 21:18 Ответить
07.01.2026 21:19 Ответить
07.01.2026 21:19 Ответить
Понад 80% території острова покрито льодом. Населення - всього близько 60 000 людей. Але біля берегів багато риби, а в надрах - корисних копалин. І з таненням льодовиків видобувати їх стає дедалі простіше.

У Гренландії є нафта, уран і рідкісноземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для ******** високотехнологічних виробництв, проте понад 70% їх видобувають у Китаї, з яким США ось уже 8 років ведуть торгівельну війну, і Трамп загрожує посилити тиск.
07.01.2026 21:21 Ответить
07.01.2026 21:21 Ответить
У 1898 році, відповідно до Паризького договору, який поклав кінець іспано-американській війні, Іспанія продала Сполученим Штатам Філіппіни за 20 мільйонів доларів та безкоштовно передала Пуерто-Рико і Гуам.
07.01.2026 21:30 Ответить
07.01.2026 21:30 Ответить
Трамп намагався купити Гренландію наприкінці свого першого президентського терміну, але Данія відмовилася її продавати - як і 80 років тому.
07.01.2026 21:42 Ответить
07.01.2026 21:42 Ответить
Не має значення ціна. Скільки грошей не надрукують, просто зроблять банківський переказ де напишуть суму, а Світ розплатиться.
07.01.2026 21:23 Ответить
07.01.2026 21:23 Ответить
Обмiняють на два танкери з нафтою.
07.01.2026 21:16 Ответить
07.01.2026 21:16 Ответить
Продам хату в селі , 30 соток землі . Є погріб , криниця . Цільове призначення землі військове , під базу американських котіков . Ліс , річка для тренування не далеко . Недорого .
07.01.2026 21:20 Ответить
07.01.2026 21:20 Ответить
Не митьйом так катаньєм
07.01.2026 21:20 Ответить
07.01.2026 21:20 Ответить
Дивно, що грінландці не розуміють, що їх інтереси в цьому навіть більші, ніж Америки.
07.01.2026 21:30 Ответить
07.01.2026 21:30 Ответить
Який сенс у цьому для Данії, якщо США вже порушила міжнародні правила, хоче вийти з НАТО і їй начхати, що порушується світовий порядок і за право сильного.
07.01.2026 21:32 Ответить
07.01.2026 21:32 Ответить
Я стара, але хочу дожити до часу, коли оце'трамп' не буде видно, чути і смердіти.
07.01.2026 21:41 Ответить
07.01.2026 21:41 Ответить
Можливо еліти знають щось таке про найближче майбутнє, що цей шматок льоду (а колись - "зелена земля") їм дійсно дуже важливий.
07.01.2026 21:42 Ответить
07.01.2026 21:42 Ответить
Что-то рыжий клоун тупит.
сахалин, камчатка, курильские острова к Америке ближе.
07.01.2026 21:46 Ответить
07.01.2026 21:46 Ответить
Діда терміново потрібно вгамовувати та відлучати від влади, бо він до кінця своєї каденції такого наворотить, що потім декільком покоління прийдеться розгрібати. Сподіваюсь в Америці це розуміють.
07.01.2026 21:47 Ответить
07.01.2026 21:47 Ответить
 
 