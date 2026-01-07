США хочуть купити Гренландію. Це дозволить стримувати агресію РФ та Китаю в Арктичному регіоні, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп та його команда з національної безпеки активно обговорюють питання потенційної купівлі Гренландії.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила під час брифінгу 7 січня, інформує Цензор.НЕТ.

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Стратегія Трампа

Левітт назвала острів "вигідним для національної безпеки Америки".

Дональд Трамп, наголосила вона, переконаний, що контроль над Гренландією відповідає стратегічним інтересам США, адже дозволяє стримувати агресію Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

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"Команда зараз обговорює, як могла б виглядати потенційна покупка. Президент Трамп завжди розглядає всі варіанти, зважуючи, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів. Але я скажу лише, що першим варіантом президента завжди була дипломатія", - додала Левітт.

У Білому домі також зазначили, що США розглядали ідею купити Гренландію ще у XIX столітті.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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