Трамп розглядає придбання Гренландії, але можливе залучення армії, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп та його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, втім "використання американських військових завжди є одним із варіантів".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

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Що кажуть у Білому домі?

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це життєво важливо для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні", - сказала Левітт.

"Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​мети зовнішньої політики, і, звичайно, використання американських збройних сил завжди є варіантом, який є в розпорядженні Головнокомандувача", - додала вона.

Раніше Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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