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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Трамп розглядає придбання Гренландії, але можливе залучення армії, - Білий дім

Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах США

Президент США Дональд Трамп та його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, втім "використання американських військових завжди є одним із варіантів".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

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Що кажуть у Білому домі?

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це життєво важливо для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні", - сказала Левітт.

"Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​мети зовнішньої політики, і, звичайно, використання американських збройних сил завжди є варіантом, який є в розпорядженні Головнокомандувача", - додала вона.

Раніше Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора

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Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Також читайте: Захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО, - прем’єрка Данії Фредеріксен

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Гренландія (231) США (26964) Трамп Дональд (9083)
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Топ коментарі
+23
Багато лайна доведеться розгрібати наступній адміністрації..
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07.01.2026 08:45 Відповісти
+19
В США при владі гопники та покидьки. Потужно 💪
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07.01.2026 08:46 Відповісти
+15
Трамп успішно допомагає рашиським варварам розвалити НАТО ,що не приходило на думку жодному президенту США протягом останіх 75 років.
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07.01.2026 09:16 Відповісти

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