Трамп рассматривает приобретение Гренландии, но возможно привлечение армии, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, однако "использование американских военных всегда является одним из вариантов".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Что говорят в Белом доме?

"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе", - сказала Левитт.

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной цели внешней политики, и, конечно, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, который находится в распоряжении Главнокомандующего", - добавила она.

Ранее Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

