РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14171 посетитель онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 555 18

Трамп рассматривает приобретение Гренландии, но возможно привлечение армии, - Белый дом

Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США

Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, однако "использование американских военных всегда является одним из вариантов".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в Белом доме?

"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе", - сказала Левитт.

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной цели внешней политики, и, конечно, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, который находится в распоряжении Главнокомандующего", - добавила она.

Ранее Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы обнародовали заявление по Гренландии: Она принадлежит ее народу

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Гренландия (104) США (28865) Трамп Дональд (7397)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Придбати - а можуть захопити - хто ж рипнеться
показать весь комментарий
07.01.2026 08:40 Ответить
+3
В США при владі гопники та покидьки. Потужно 💪
показать весь комментарий
07.01.2026 08:46 Ответить
+2
А світ висловіть велика занепокоєння.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто армия заходит и все,что там думать,китайские подлодки на Данию ложили,а с Пентагоном такое не пройдет.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:39 Ответить
Придбати - а можуть захопити - хто ж рипнеться
показать весь комментарий
07.01.2026 08:40 Ответить
А світ висловіть велика занепокоєння.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:45 Ответить
Багато лайна доведеться розгрібати наступній адміністрації..
показать весь комментарий
07.01.2026 08:45 Ответить
В США при владі гопники та покидьки. Потужно 💪
показать весь комментарий
07.01.2026 08:46 Ответить
Оця дічь Краснова про якусь загрозу від червоних, для оборони від яких потрібна Гренландія... Тю, та знищ їх просто санкціями, але справжними, не дирявими, припини постачати їм технології, тощо. Й щезне будь-яка загроза від ціх голємів, що створили сами США, бо зникне їхня технічна та виробнича потуга. Тоді й Гренландія тобі не знадобиться.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:51 Ответить
Гренландія йому більше потрібна чим знищення ху....лостану, бо він хоче бути походить на ху... ло, та користуватися силою та мати вседозволеність
показать весь комментарий
07.01.2026 08:57 Ответить
США зовсім перетворюється на трампостан, таку країну одне хворе підлегле ху...ла розвалити зуміло. Ху...ло може даже війну в Україні закінчити, бо достиг набагато більшого.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:53 Ответить
Куплю вашингтон? - за скільки Трамп продає?
показать весь комментарий
07.01.2026 08:54 Ответить
Сейчас в мире кто сильнее тот и прав, международные законы не действуют , большим странам можно захватывать маленькие, им за это ничего не будет … Печально .
показать весь комментарий
07.01.2026 08:55 Ответить
Мир сошел с ума!🙁
показать весь комментарий
07.01.2026 08:58 Ответить
США перетворюються на піратів 21століття.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:59 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 09:00 Ответить
Ну а в оренду здати на 50 років?(як з Кримом((
показать весь комментарий
07.01.2026 09:01 Ответить
Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше"

одне суперечить другому, ....народ за...., та ми отримуємо її так чи інакше
показать весь комментарий
07.01.2026 09:02 Ответить
Трамп успішно допомагає рашиським варварам розвалити НАТО ,що не приходило на думку жодному президенту США протягом останіх 75 років.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:16 Ответить
Донні , їбаш комуно-кацапську нечисть!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:27 Ответить
Маразматики правлять світом 🤨
показать весь комментарий
07.01.2026 09:27 Ответить
 
 