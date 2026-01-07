Гренландія відкрита до розміщення додаткових військ США, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Гренландія готова прийняти додатковий військовий контингент США, про що вже ведуться переговори.

Про це повідомляє CNN, пише Цензор.НЕТ.

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"Щодо конкретно Гренландії, я знаю, що обговорення повністю відкрите для розміщення там додаткових американських військ. Із цим немає жодних проблем", - зазначив Рютте.

Генеральний секретар також уточнив, що відповідні угоди для розміщення додаткових військ уже існують.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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