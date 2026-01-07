Гренландия открыта для размещения дополнительных войск США, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова принять дополнительный военный контингент США, о чем уже ведутся переговоры.

Об этом сообщает CNN

"Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем", - отметил Рютте.

Генеральный секретарь также уточнил, что соответствующие соглашения для размещения дополнительных войск уже существуют.

Планы США на Гренландию

