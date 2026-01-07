РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12397 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
1 147 11

Гренландия открыта для размещения дополнительных войск США, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова принять дополнительный военный контингент США, о чем уже ведутся переговоры.

Об этом сообщает CNN, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем", - отметил Рютте.

Генеральный секретарь также уточнил, что соответствующие соглашения для размещения дополнительных войск уже существуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный захват Гренландии Соединенными Штатами однозначно будет означать конец трансатлантических отношений и НАТО, - Кубилюс

Автор: 

Гренландия (104) США (28880) Рютте Марк (564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Та Трампу там рідкоземельні метали потрібні, а "безпека" то справа десята ... тільки от добувати їх там багато хто пробував і сильно обламався
показать весь комментарий
07.01.2026 15:40 Ответить
+1
от це правильне рішення !!! 👍...
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора писав шо США можуть розмістити в Гренландії хоч 10 своїх баз - шо мішає?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
Яке відношення Рютте має до Гренландії? Я дивуюся, чого прем'єр -міністр Данії Мете Фредеріксен ще не послала на хер Рютте за те , що він пробує розпоряджатися територією Гренландії, не маючи до неї жодного відношення.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:01 Ответить
от це правильне рішення !!! 👍...
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
Якби США хотіл- вже б давно розмістили додаткові військові пірозділи на своїй військовій базі в Гренландії.
Мабуть, трампон має якісь свої, невідомі для НАТО цілі.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:34 Ответить
Отака буде відповідь росії у разі нападу, готові будуть відкрити все і вся...
показать весь комментарий
07.01.2026 15:37 Ответить
Та Трампу там рідкоземельні метали потрібні, а "безпека" то справа десята ... тільки от добувати їх там багато хто пробував і сильно обламався
показать весь комментарий
07.01.2026 15:40 Ответить
США захопивши Гренландію, а це по території пʼять Іспаній, контролюватиме всю Європу.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:43 Ответить
Шах і мат)Тепер для безпеки неварто анексувати,а просто побудувати бази і сідітє і нє підіді)
показать весь комментарий
07.01.2026 16:20 Ответить
А від кого ще тре захищати Гренландію, як не від Сполучених Штатів?
показать весь комментарий
07.01.2026 16:57 Ответить
Та ні, тут для рудого справа принципова - щоб зробити Гренландію штатом США . Якщо йому не заткнути ротяку, він буде ескалювати до останнього.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:05 Ответить
 
 