Военный захват Гренландии Соединенными Штатами однозначно будет означать конец трансатлантических отношений и НАТО, - Кубилюс

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс не верит, что администрация президента США Дональда Трампа может решить применить силу для захвата контроля над Гренландией.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, Кубилюс подчеркнул, что военный захват США контроля над Гренландией фактически будет означать конец НАТО.

"Я согласен с премьер-министром Дании, что если бы это произошло (хотя я не верю, что это может произойти), если бы администрация США решила применить силу, чтобы взять под контроль Гренландию, это однозначно означало бы конец всех трансатлантических отношений и НАТО. И администрация США, вероятно, хорошо это понимает", - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что если США хотят усилить безопасность в Гренландии или в более широком арктическом регионе, то они могут это сделать путем расширения своего существующего военного присутствия. По его словам, "нет необходимости угрожать или запугивать" разговорами о захвате Гренландии или установлении контроля над ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

"Если США применят военную силу против Гренландии, что они сделают как член НАТО? НАТО придется защищать одного из своих членов – Данию и ее территории – от агрессии", – отметил Кубилюс.

Он выразил сомнение, что США будут принимать конкретные меры против Гренландии: "Возможны громкие заявления, угрозы и разговоры о специальных решениях – это возможно".

Читайте: Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию