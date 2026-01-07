РУС
Новости Контроль США над Гренландией
1 487 14

Военный захват Гренландии Соединенными Штатами однозначно будет означать конец трансатлантических отношений и НАТО, - Кубилюс

Кубилюс о Гренландии

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс не верит, что администрация президента США Дональда Трампа может решить применить силу для захвата контроля над Гренландией.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кубилюс подчеркнул, что военный захват США контроля над Гренландией фактически будет означать конец НАТО.

"Я согласен с премьер-министром Дании, что если бы это произошло (хотя я не верю, что это может произойти), если бы администрация США решила применить силу, чтобы взять под контроль Гренландию, это однозначно означало бы конец всех трансатлантических отношений и НАТО. И администрация США, вероятно, хорошо это понимает", - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что если США хотят усилить безопасность в Гренландии или в более широком арктическом регионе, то они могут это сделать путем расширения своего существующего военного присутствия. По его словам, "нет необходимости угрожать или запугивать" разговорами о захвате Гренландии или установлении контроля над ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

"Если США применят военную силу против Гренландии, что они сделают как член НАТО? НАТО придется защищать одного из своих членов – Данию и ее территории – от агрессии", – отметил Кубилюс.

Он выразил сомнение, что США будут принимать конкретные меры против Гренландии: "Возможны громкие заявления, угрозы и разговоры о специальных решениях – это возможно".

Читайте: Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Топ комментарии
+8
Уже один факт таких разговоров означает что НАТО уже существует разве что на бумаге.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:09 Ответить
+3
Сююююр. - країна з НАТО нападе на іншу з НАТО ...Ехххх Жирік не дожив , шампанське в Кремлі відкривали б кожен день
показать весь комментарий
07.01.2026 14:19 Ответить
+2
доля Тайваню вирішена
показать весь комментарий
07.01.2026 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
НАТО - НЄТ
показать весь комментарий
07.01.2026 13:52 Ответить
ОДКБ - да?
показать весь комментарий
07.01.2026 13:54 Ответить
та і ОДКБ практично нєт ... хіба тільки картопляний тарган старається
показать весь комментарий
07.01.2026 13:57 Ответить
доля Тайваню вирішена
показать весь комментарий
07.01.2026 13:56 Ответить
Ніхто за Гренландію воювати не стане, план приєднання вже є
https://gordonua.com/ukr/blogs/yigal-levin/nikhto-za-hrenlandiju-vojuvati-ne-stane-plan-prijednannja-vzhe-je-1769462.html
показать весь комментарий
07.01.2026 13:57 Ответить
Угу, і місцевих аборигенів до резервацій. Як у штатах.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:02 Ответить
Блефує? - раз він забив на Нобелівку - може піти далі
показать весь комментарий
07.01.2026 13:59 Ответить
Розширять кількість своїх військових баз - і на цьому все !
показать весь комментарий
07.01.2026 14:03 Ответить
ЄС давно пора було розраховувати на себе, США з демократичної країни перетворилася скоріше на диктатуру, та ще треба позбавитися від 5 колони ху....ла, бо вони з ЄС поки дають гроші їх станам, в той час самі стоять на постачанні у ху...ла . Тому при зміні ситуації вони його підтримають. А якщо ху...ло накаже, а трампанутый проплатит, то і його. Так що вихід один це створити військовий блок без США (поки трампонутий у влади) і без 5 колони
показать весь комментарий
07.01.2026 14:05 Ответить
Уже один факт таких разговоров означает что НАТО уже существует разве что на бумаге.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:09 Ответить
Як це тільки на папері? А я чув, шо десь є такі придурки, що занесли у Конституцію "дужехотіння до НАТИ"
показать весь комментарий
07.01.2026 14:43 Ответить
напад країни члена Нато на країну члена Нато?
і 5та стаття закрилась не відкрившись...
показать весь комментарий
07.01.2026 14:12 Ответить
Сююююр. - країна з НАТО нападе на іншу з НАТО ...Ехххх Жирік не дожив , шампанське в Кремлі відкривали б кожен день
показать весь комментарий
07.01.2026 14:19 Ответить
А решта видів захоплення дозволяється ? Який могутній блок це нато ,по величі з ним може зрівнятися тільки ЄС.Зараз вони разом з ООН керують всім світом, леви!
показать весь комментарий
07.01.2026 14:46 Ответить
 
 