Військове захоплення Гренландії Сполученими Штатами однозначно означатиме кінець трансатлантичних відносин і НАТО, - Кубілюс

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс не вірить, що адміністрація президента США Дональда Трампа може вирішити застосувати силу для захоплення контролю над Гренландією.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Кубілюс наголосив, що військове захоплення США контролю над Гренландією фактично означатиме кінець НАТО.

"Я погоджуюся з прем'єр-міністеркою Данії, що якби це сталося (хоча я не вірю, що це може статися), якби адміністрація США вирішила застосувати силу, щоб взяти під контроль Гренландію, це однозначно означало б кінець усіх трансатлантичних відносин і НАТО. І адміністрація США, імовірно, добре це розуміє", - сказав він.

Єврокомісар зауважив, що якщо США хочуть посилити безпеку в Гренландії або в ширшому арктичному регіоні, то вони можеу це зробити шляхом розширення своєї існуючої військової присутності. За його словами, "немає потреби погрожувати або залякувати" розмовами про захоплення Гренландії або встановлення контролю над нею.

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"Якщо США застосують військову силу проти Гренландії, що вони зроблять як член НАТО? НАТО доведеться захищати одного зі своїх членів – Данію та її території – від агресії", – зазначив Кубілюс.

Він висловив сумнів, що США вживатимуть конкретних заходів проти Гренландії: "Можливі гучні заяви, погрози та розмови про спеціальні рішення – це можливо".

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію