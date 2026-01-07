Військове захоплення Гренландії Сполученими Штатами однозначно означатиме кінець трансатлантичних відносин і НАТО, - Кубілюс
Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс не вірить, що адміністрація президента США Дональда Трампа може вирішити застосувати силу для захоплення контролю над Гренландією.
Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
Так, Кубілюс наголосив, що військове захоплення США контролю над Гренландією фактично означатиме кінець НАТО.
"Я погоджуюся з прем'єр-міністеркою Данії, що якби це сталося (хоча я не вірю, що це може статися), якби адміністрація США вирішила застосувати силу, щоб взяти під контроль Гренландію, це однозначно означало б кінець усіх трансатлантичних відносин і НАТО. І адміністрація США, імовірно, добре це розуміє", - сказав він.
Єврокомісар зауважив, що якщо США хочуть посилити безпеку в Гренландії або в ширшому арктичному регіоні, то вони можеу це зробити шляхом розширення своєї існуючої військової присутності. За його словами, "немає потреби погрожувати або залякувати" розмовами про захоплення Гренландії або встановлення контролю над нею.
"Якщо США застосують військову силу проти Гренландії, що вони зроблять як член НАТО? НАТО доведеться захищати одного зі своїх членів – Данію та її території – від агресії", – зазначив Кубілюс.
Він висловив сумнів, що США вживатимуть конкретних заходів проти Гренландії: "Можливі гучні заяви, погрози та розмови про спеціальні рішення – це можливо".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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