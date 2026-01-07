Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность военного вмешательства в Гренландии по сценарию, реализованному в Венесуэле.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По словам Барро, соответствующие заверения он получил во время телефонного разговора с главой американской дипломатии.

"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты. Он исключил возможность того, что то, что только что произошло в Венесуэле, может произойти в Гренландии", - отметил глава МИД Франции.

Барро добавил, что Рубио прямо исключил повторение в Гренландии сценария, который США реализовали в Венесуэле.

Глава французской дипломатии также подчеркнул, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла" и "противоречило бы интересам США". По его словам, Гренландия является европейской территорией и такой останется.

Планы США на Гренландию

Что предшествовало?

