Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро
Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность военного вмешательства в Гренландии по сценарию, реализованному в Венесуэле.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
По словам Барро, соответствующие заверения он получил во время телефонного разговора с главой американской дипломатии.
"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты. Он исключил возможность того, что то, что только что произошло в Венесуэле, может произойти в Гренландии", - отметил глава МИД Франции.
Барро добавил, что Рубио прямо исключил повторение в Гренландии сценария, который США реализовали в Венесуэле.
Глава французской дипломатии также подчеркнул, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла" и "противоречило бы интересам США". По его словам, Гренландия является европейской территорией и такой останется.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Уявляю як загін Дельта викрадає Метте Фредеріксен, чи хто там у них начальникиня
І він розуміє, що спроба анексії Гренландії буде автоматично означати офіційний початок 3 Світової війни.
Анексія -- це миттєва смерть НАТО. І за нею негайний напад ***** смердючого на Балтію.
США можуть вмити руки, і навіть цього хотіти. Але Китай теж не буде сидіти, коли почнеться цей увесь двіж.