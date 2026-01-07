РУС
856

Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность военного вмешательства в Гренландии по сценарию, реализованному в Венесуэле.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По словам Барро, соответствующие заверения он получил во время телефонного разговора с главой американской дипломатии.

"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем Марко Рубио. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают Соединенные Штаты. Он исключил возможность того, что то, что только что произошло в Венесуэле, может произойти в Гренландии", - отметил глава МИД Франции.

Барро добавил, что Рубио прямо исключил повторение в Гренландии сценария, который США реализовали в Венесуэле.

Глава французской дипломатии также подчеркнул, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла" и "противоречило бы интересам США". По его словам, Гренландия является европейской территорией и такой останется.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Что предшествовало?

Автор: 

Топ комментарии
+3
Це дешева гра в поганого поліцейського (Трампа) та доброго (Рубіо). Але поганий не відійде від свого плану.
07.01.2026 14:30 Ответить
+2
не буде цього! трамп ніколи не дозволить, щоб пінгвіни, як корінні ссавці гренландії і яких він хотів би обкласти високими митами, от просто так, попутньо постраждали під час штурму копенгагена!
07.01.2026 14:32 Ответить
+2
Пінгвіни, страуси, какая разніца?
07.01.2026 14:42 Ответить
значить будуть..
07.01.2026 14:27 Ответить
Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати.

Уявляю як загін Дельта викрадає Метте Фредеріксен, чи хто там у них начальникиня
07.01.2026 14:27 Ответить
не буде цього! трамп ніколи не дозволить, щоб пінгвіни, як корінні ссавці гренландії і яких він хотів би обкласти високими митами, от просто так, попутньо постраждали під час штурму копенгагена!
07.01.2026 14:32 Ответить
Пінгвіни, страуси, какая разніца?
07.01.2026 14:42 Ответить
повномасштабка?
07.01.2026 14:29 Ответить
Це дешева гра в поганого поліцейського (Трампа) та доброго (Рубіо). Але поганий не відійде від свого плану.
07.01.2026 14:30 Ответить
Рубіо єдиний розумний подонок у тому жалюгідному зборищі тупих подонків.
І він розуміє, що спроба анексії Гренландії буде автоматично означати офіційний початок 3 Світової війни.

Анексія -- це миттєва смерть НАТО. І за нею негайний напад ***** смердючого на Балтію.
США можуть вмити руки, і навіть цього хотіти. Але Китай теж не буде сидіти, коли почнеться цей увесь двіж.
07.01.2026 15:22 Ответить
Значит будет другой способ.
07.01.2026 14:31 Ответить
Доречі хай Рубіо нагадає мені що трапилося у Венесуелі? Свої здали Мадуро,при владі залишилися тіж самі чавісти.Правда було багато селфі американських котиків із Мадуро,і до сьогодні всі поліцейські і хлопці з ЦРУ роблять селфі із диктатором.Це так модно і класно.
07.01.2026 14:32 Ответить
няшно навіть..
07.01.2026 14:37 Ответить
Ну, при владі лишися бюрократи-простосуванці. Вони адаптивні, був Чавес-Мадуро, вони активно г підтримували його. Тепер будуть кивати Трампу. Оточення всіх диктаторів це само пристосуванці-бюрократи, ідейних чи нема взагалі, чи дуже мало. В так скрізь.
07.01.2026 15:38 Ответить
***** теж 20 років говорив, що не нападе на Україну. Всі ********* однакові.
07.01.2026 14:47 Ответить
Рубіо розставив "червоні прапорці" для Трампа, та ще й "чужими "руками"... Молодець!
07.01.2026 15:37 Ответить
 
 