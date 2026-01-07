Во Франции готовят план действий на случай захвата Гренландии Штатами

Франция работает с партнерами над планом действий на случай, если Соединенные Штаты будут действовать в соответствии со своими угрозами захватить Гренландию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с немецкими и польскими коллегами 7 января.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

