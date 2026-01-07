Во Франции готовят план действий на случай захвата Гренландии Штатами

РУС
Франция работает с партнерами над планом действий на случай, если Соединенные Штаты будут действовать в соответствии со своими угрозами захватить Гренландию.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с немецкими и польскими коллегами 7 января.

Читайте: Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

Гренландия (104) Франция (3673)
+11
Негайно провести консультації та зібрати "Коаліцію всратих".
07.01.2026 12:17 Ответить
+7
Країни НАТО розробляє план на випадок нападу країни-очільника НАТО.
07.01.2026 12:16 Ответить
+6
Отот. В с раку такого партнера і херанта. Треба мати власний щит щоб не бути на щиті.
07.01.2026 12:14 Ответить
Отот. В с раку такого партнера і херанта. Треба мати власний щит щоб не бути на щиті.
07.01.2026 12:14 Ответить
Пункт1 - сховатись у кущі.
Пункт2 - …в розробці.
07.01.2026 12:14 Ответить
......
07.01.2026 13:24 Ответить
Тобто на кацапів зуби показати, то вони ссуться. А на США ні, вояки ******.
07.01.2026 12:15 Ответить
план дій )))

запросіть для розробки Оманську Гниду )) ..він знається на цьому
07.01.2026 12:15 Ответить
Країни НАТО розробляє план на випадок нападу країни-очільника НАТО.
07.01.2026 12:16 Ответить
план напекти побільше круасанів та зробити стратегічний запас бургундських та роньских він
07.01.2026 12:16 Ответить
От ненада щодо ронських, вони непогані 😂
07.01.2026 13:22 Ответить
План буде такий -всі правителі європу мають носити памперс наготові, бо вони можуть тільки вчергове вср@тися.
07.01.2026 12:17 Ответить
та здається шо до захоплення Гренладії лічені часи ,вже прибув спец наз США , до Великої Британії ...
07.01.2026 12:17 Ответить
Негайно провести консультації та зібрати "Коаліцію всратих".
07.01.2026 12:17 Ответить
План дій:
1. Демонстративне але водночас обережне занепокоєння.
2. Випити кави з круасаном.
07.01.2026 12:17 Ответить
Аби шось сказанути
07.01.2026 12:21 Ответить
План дій:
1. Занепокоєння
2. Перерва на обід.
3. Заява який Трамп молодець.
4. О, вже майже пʼята година! Час додому!
07.01.2026 12:23 Ответить
Може референдум?
07.01.2026 12:25 Ответить
можна використати напрацьовану схему з коаліції охочих
07.01.2026 12:26 Ответить
Дожилися - вже НАТО готується захищатися від НАТО!
07.01.2026 12:26 Ответить
колись мабудь наші часи назвуть часами несамовитих маразматиків що потрапили до влади.
07.01.2026 12:32 Ответить
"...несамовитих маразматиків що потрапили яких "мудрі наріди" привели до влади..."
07.01.2026 13:08 Ответить
Je n'ai mangé pas six jours
07.01.2026 12:37 Ответить
Создать коалицию решительных. А дальше по ситуации.
07.01.2026 12:44 Ответить
Мужньо перекліпати, всім НАТО.
07.01.2026 12:58 Ответить
Росію засцяли, а тут не засцять
07.01.2026 13:34 Ответить
Ніхто за Гренландію воювати не стане, план приєднання вже є
https://gordonua.com/ukr/blogs/yigal-levin/nikhto-za-hrenlandiju-vojuvati-ne-stane-plan-prijednannja-vzhe-je-1769462.html
07.01.2026 13:44 Ответить
Або країни в середині ЄС відмовляться від суверенітету і створять реально сильний блок з єдиним центром управління внутрішньої та зовнішньої політики, або це що зараз зветься ЄС скоро згине...
07.01.2026 13:46 Ответить
Треба Франції викрасти Трампа.
07.01.2026 13:48 Ответить
 
 