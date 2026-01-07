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Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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У Франції готують план дій на випадок захоплення Гренландії Штатами

США хочуть захопити Гренландію: Франція готує план дій

Франція працює з партнерами над планом дій у разі, якщо Сполучені Штати діятимуть відповідно до своїх погроз захопити Гренландію.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання обговорюватимуть під час його зустрічі з німецькими та польськими колегами 7 січня.

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Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Автор: 

Гренландія (231) Франція (3379)
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Топ коментарі
+18
Негайно провести консультації та зібрати "Коаліцію всратих".
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07.01.2026 12:17 Відповісти
+15
Отот. В с раку такого партнера і херанта. Треба мати власний щит щоб не бути на щиті.
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07.01.2026 12:14 Відповісти
+13
Пункт1 - сховатись у кущі.
Пункт2 - …в розробці.
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07.01.2026 12:14 Відповісти

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