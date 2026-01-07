Рубіо виключив сценарій військового втручання США у Гренландії за прикладом Венесуели, - Барро
Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не розглядають можливість військового втручання у Гренландії за сценарієм, реалізованим у Венесуелі.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.
"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, може статися в Гренландії", - зазначив глава МЗС Франції.
Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.
Очільник французької дипломатії також наголосив, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США". За його словами, Гренландія є європейською територією і такою залишатиметься.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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