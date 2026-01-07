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Новини Контроль США над Гренландією Відносини Венесуели та США
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Рубіо виключив сценарій військового втручання США у Гренландії за прикладом Венесуели, - Барро

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не розглядають можливість військового втручання у Гренландії за сценарієм, реалізованим у Венесуелі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.

"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, може статися в Гренландії", - зазначив глава МЗС Франції.

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Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.

Очільник французької дипломатії також наголосив, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США". За його словами, Гренландія є європейською територією і такою залишатиметься.

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Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Гренландія (231) Рубіо Марко (457) Барро Жан-Ноель (82)
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Топ коментарі
+7
Це дешева гра в поганого поліцейського (Трампа) та доброго (Рубіо). Але поганий не відійде від свого плану.
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07.01.2026 14:30 Відповісти
+4
не буде цього! трамп ніколи не дозволить, щоб пінгвіни, як корінні ссавці гренландії і яких він хотів би обкласти високими митами, от просто так, попутньо постраждали під час штурму копенгагена!
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07.01.2026 14:32 Відповісти
+4
Пінгвіни, страуси, какая разніца?
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07.01.2026 14:42 Відповісти

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