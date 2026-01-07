Рубіо виключив сценарій військового втручання США у Гренландії за прикладом Венесуели, - Барро

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не розглядають можливість військового втручання у Гренландії за сценарієм, реалізованим у Венесуелі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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За словами Барро, відповідні запевнення він отримав під час телефонної розмови з главою американської дипломатії.

"Я вчора говорив телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, може статися в Гренландії", - зазначив глава МЗС Франції.

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Барро додав, що Рубіо прямо виключив повторення у Гренландії сценарію, який США реалізували у Венесуелі.

Очільник французької дипломатії також наголосив, що "напад однієї країни НАТО на іншу не мав би сенсу" і "суперечив би інтересам США". За його словами, Гренландія є європейською територією і такою залишатиметься.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Що передувало?

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