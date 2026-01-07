Украина и Молдова усиливают сотрудничество на пути в ЕС
Совместный путь Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе должен быть скоординированным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ.
Путь в Евросоюз
По словам Зеленского, с Санду обсудили прежде всего одновременное открытие первых переговорных кластеров.
Отдельное внимание уделили двустороннему сотрудничеству в сферах торговли, энергетики и безопасности.
"Также говорили об усилении трехстороннего сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией. Спасибо Молдове за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения", - добавил Зеленский.
Председательство Кипра в Совете ЕС
Перед этим Зеленский провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Президент Украины сообщил, что председательство Кипра в Совете Европейского Союза уже началось и продлится в течение первой половины года. Он отметил, что Киев работает над тем, чтобы за этот период максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров и процессе вступления в ЕС.
Стороны также обсудили усиление санкций против России, которые, по словам президента, "должны быть до тех пор, пока продолжается российская агрессия и оккупация".
"Говорили и об укреплении ПВО, производстве и поставках дронов, участии Кипра в программах PURL и SAFE. Надеемся, что поддержка Украины и в дальнейшем будет сильной", - написал президент.
- Ранее мы сообщали, что 7 января Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль