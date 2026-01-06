Орбан прогнозирует распад ЕС и заявил, что не даст денег Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз может столкнуться с дезинтеграцией и хаосом в руководстве в 2026 году, хотя Будапешт не планирует выход из ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетIndex.
"Европейский Союз развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве", - отметил Орбан.
И добавил, что этот процесс можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах.
Венгрия не выйдет из ЕС и не даст денег Украине
В то же время Орбан заявил, что выход из ЕС для Будапешта был бы неразумным. Он назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы.
Также венгерский премьер напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не является достаточно большой, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.
Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что "не даст денег Украине", поскольку украинцы их якобы не вернут.
Другие заявления Орбана
- Ранее Орбан заявлял, что поддержка Украины Евросоюзом ослабляет блок.
- а также, что нельзя исключать начало войны в Европе уже в 2026 году.
- Венгрия не заинтересована в падении Украины, и подчеркнул необходимость достижения мира.
Брити не дурні - зрозуміли швидко i здриcнули з цього свинарника.