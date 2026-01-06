Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз може зіткнутися з дезінтеграцією та хаосом у керівництві у 2026 році, хоча Будапешт не планує вихід з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Index.

"Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві", - зазначив Орбан.

Та додав, що цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.

Угорщина не вийде з ЄС і не дасть грошей Україні

Водночас Орбан заявив, що вихід з ЄС для Будапешта був би нерозумним. Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи.

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Також угорський прем'єр нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що "не дасть грошей Україні", оскільки українці їх нібито не віддадуть назад.

Інші заяви Орбана

раніше Орбан заявляв, що підтримка України Євросоюзом послаблює блок.

а також, що не можна виключати початок війни в Європі вже у 2026 році.\

Угорщина не зацікавлена в падінні України, і наголосив на необхідності досягнення миру.

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