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Новини Заяви Орбана
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Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні

Орбан про ЄС, Brexit і Україну: чому Угорщина не піде з блоку

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз може зіткнутися з дезінтеграцією та хаосом у керівництві у 2026 році, хоча Будапешт не планує вихід з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Index.

"Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві", - зазначив Орбан.

Та додав, що цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.

Угорщина не вийде з ЄС і не дасть грошей Україні

Водночас Орбан заявив, що вихід з ЄС для Будапешта був би нерозумним.  Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи.

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Також угорський прем'єр нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що "не дасть грошей Україні", оскільки українці їх нібито не віддадуть назад.

Інші заяви Орбана

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Автор: 

Угорщина (3050) Україна (7650) Євросоюз (15424) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+14
Без денег ЕС Орбан у Украины будет кусок хлеба просить! Свин на заморских харчах!
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06.01.2026 14:05 Відповісти
+12
І що заважає втекти з "тонущєго корабля" у перспективний тайожний союз?
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06.01.2026 14:04 Відповісти
+11
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06.01.2026 14:17 Відповісти

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