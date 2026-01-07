РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13641 посетитель онлайн
Новости Опрос о войне КМИС Отношения Украины и ЕС
215 2

55% украинцев считают Европу надежным союзником, а доверие к США падает, - опрос КМИС

ЄС

Большинство украинцев - 55% - продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В то же время 33% респондентов считают, что Европа устала и давит для несправедливого мира. Доля тех, кто не определился, выросла с 6% в начале октября 2025 года до 12%. По данным КМИС, в восприятии роли Европы в течение последних месяцев сохраняется относительная стабильность.

Уровень доверия к США и ЕС

В то же время в отношении к США фиксируется дальнейшее ухудшение. Доля украинцев, считающих, что США устали и давят на Украину для уступок России, выросла с 52% до 59%, тогда как тех, кто считает США надежным союзником, стало меньше - с 38% до 28%. Исследователи отмечают, что худшие показатели доверия к США фиксировались в марте 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт агропродукции из Украины сократился до $22,5 миллиарда за год. В то же время рекордно вырос импорт

Что касается уровня доверия, Евросоюзу доверяют 48% украинцев, не доверяют - 26%, еще 25% не смогли определиться. Для сравнения, в декабре 2024 года ЕС доверяли 46%, не доверяли - 19%. В то же время США доверяют только 18% респондентов, тогда как 52% заявили о недоверии. В случае НАТО уровень доверия снизился с 43% в декабре 2024 года до 30%, а доля недоверия выросла до 43%.

Деятельность президента США Дональда Трампа для Украины 74% опрошенных оценивают как негативную. Положительно его президентство воспринимают 14% респондентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан прогнозирует распад ЕС и заявил, что не даст денег Украине

Комментарий Грушецкого

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы, которые не считают Европу или США надежными союзниками, чаще готовы к болезненным уступкам, в частности одобрению российского плана мира. В то же время он подчеркнул важность сохранения веры в поддержку партнеров и необходимость четких и обязательных гарантий безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит кредит на 90 млрд евро для Украины: первый транш - во II квартале 2026 года

Автор: 

США (28880) Евросоюз (18033)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З рубрики пливли впливли і на берегу всралися. І так з 2008 року, коли ***** дозволили вбивати грабувати і руйнувати там де ця падаль схоче.

https://www.politico.eu/article/europe-us-ukraine-peace-deal-russia-paris-ceasefire-allies/
Реальність вигдядає так :США не підписали спільну декларацію "коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки Україні, а з фінального тексту вилучили будь-які письмові зобов'язання Вашингтона - Politico
США не приєдналися до фінальної заяви лідерів у Парижі, яку підписали європейські союзники України, пише Politico.
Видання пише, що з початкового проекту декларації прибрали пункт, за яким США мали "підтримати сили у разі нападу" та надавати "розвідувальну і логістичну допомогу".
Попри це, лідери Європи і США публічно заявили про "надійні безпекові гарантії" і "єдність" у підтримці України під час зустрічі в Парижі.»

Потужно як завжди😡
показать весь комментарий
07.01.2026 10:53 Ответить
Надежных союзников не бывает. Чехия была таким - но сменилось правительство и уже пошли высказывания в духе Орбана и Фицо.. Придет к влачти во Франции какая-нибудь ЛеПен - и до свидания..
показать весь комментарий
07.01.2026 10:59 Ответить
 
 