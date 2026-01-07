55% украинцев считают Европу надежным союзником, а доверие к США падает, - опрос КМИС
Большинство украинцев - 55% - продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
В то же время 33% респондентов считают, что Европа устала и давит для несправедливого мира. Доля тех, кто не определился, выросла с 6% в начале октября 2025 года до 12%. По данным КМИС, в восприятии роли Европы в течение последних месяцев сохраняется относительная стабильность.
Уровень доверия к США и ЕС
В то же время в отношении к США фиксируется дальнейшее ухудшение. Доля украинцев, считающих, что США устали и давят на Украину для уступок России, выросла с 52% до 59%, тогда как тех, кто считает США надежным союзником, стало меньше - с 38% до 28%. Исследователи отмечают, что худшие показатели доверия к США фиксировались в марте 2025 года.
Что касается уровня доверия, Евросоюзу доверяют 48% украинцев, не доверяют - 26%, еще 25% не смогли определиться. Для сравнения, в декабре 2024 года ЕС доверяли 46%, не доверяли - 19%. В то же время США доверяют только 18% респондентов, тогда как 52% заявили о недоверии. В случае НАТО уровень доверия снизился с 43% в декабре 2024 года до 30%, а доля недоверия выросла до 43%.
Деятельность президента США Дональда Трампа для Украины 74% опрошенных оценивают как негативную. Положительно его президентство воспринимают 14% респондентов.
Комментарий Грушецкого
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы, которые не считают Европу или США надежными союзниками, чаще готовы к болезненным уступкам, в частности одобрению российского плана мира. В то же время он подчеркнул важность сохранения веры в поддержку партнеров и необходимость четких и обязательных гарантий безопасности для Украины.
Реальність вигдядає так :США не підписали спільну декларацію "коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки Україні, а з фінального тексту вилучили будь-які письмові зобов'язання Вашингтона - Politico
США не приєдналися до фінальної заяви лідерів у Парижі, яку підписали європейські союзники України, пише Politico.
Видання пише, що з початкового проекту декларації прибрали пункт, за яким США мали "підтримати сили у разі нападу" та надавати "розвідувальну і логістичну допомогу".
Попри це, лідери Європи і США публічно заявили про "надійні безпекові гарантії" і "єдність" у підтримці України під час зустрічі в Парижі.»
