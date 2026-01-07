55% українців вважають Європу надійним союзником, а довіра до США падає, - опитування КМІС

Більшість українців - 55% - продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС),передає Цензор.НЕТ.

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Водночас 33% респондентів вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру. Частка тих, хто не визначився, зросла з 6% на початку жовтня 2025 року до 12%. За даними КМІС, у сприйнятті ролі Європи протягом останніх місяців зберігається відносна стабільність.

Рівень довіри до США та ЄС

Натомість у ставленні до США фіксується подальше погіршення. Частка українців, які вважають, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії, зросла з 52% до 59%, тоді як тих, хто вважає США надійним союзником, стало менше - з 38% до 28%. Дослідники зазначають, що найгірші показники довіри до США фіксувалися у березні 2025 року.

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Щодо рівня довіри, Євросоюзу довіряють 48% українців, не довіряють - 26%, ще 25% не змогли визначитися. Для порівняння, у грудні 2024 року ЄС довіряли 46%, не довіряли - 19%. Водночас США довіряють лише 18% респондентів, тоді як 52% заявили про недовіру. У випадку НАТО рівень довіри знизився з 43% у грудні 2024 року до 30%, а частка недовіри зросла до 43%.

Діяльність президента США Дональда Трампа для України 74% опитаних оцінюють як негативну. Позитивно його президентство сприймають 14% респондентів.

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Коментар Грушецького

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що українці, які не вважають Європу або США надійними союзниками, частіше готові до болючих поступок, зокрема схвалення російського плану миру. Водночас він наголосив на важливості збереження віри у підтримку партнерів та необхідності чітких і зобов’язувальних гарантій безпеки для України.

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