ЄС готує позику на 90 млрд євро для України: перший транш - у ІІ кварталі 2026 року

ЄС готує кредит для України на суму 90 млрд євро. Перший транш фінансування України від ЄС може надійти до кінця другого кварталу 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Європейської комісії Мацей Берестецкі.

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Європейський союз проводить підготовчу роботу щодо надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках, про що рішення ухвалила Європейська рада у грудні.

"18–19 грудня Європейська Рада домовилася надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на основі посиленої співпраці. Після засідання, Єврокомісія подала пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю. Його було ухвалено 22 грудня та передано до Ради ЄС, де за нього голосуватимуть кваліфікованою більшістю", – повідомив речник Берестецкі.

Він додав, що прийняття рішення про посилену співпрацю також потребує згоди Європейського парламенту. "Передбачається, що це відбудеться протягом наступних кількох тижнів", – зазначив Берестецкі.

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Регламент та умови фінансування

Речник також підкреслив, що Єврокомісія працює над пропозицією щодо регламенту, який встановлює умови позики для України:

"Цю пропозицію від Комісії планується ухвалити в січні, а потім її буде передано до Колегії для прийняття рішення. Крім того, Європейська рада погодилася на зміни до регламенту про багаторічну фінансову рамку, щоб ЄС міг надати позику третій країні. Цю пропозицію від Комісії також планується ухвалити в січні", – уточнив Берестецкі.

Він додав: "Ми усвідомлюємо невідкладність фінансових потреб України. Плануємо здійснити перший платіж Україні не пізніше другого кварталу 2026 року".

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