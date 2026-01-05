ЕС готовит кредит на 90 млрд евро для Украины: первый транш – во II квартале 2026 года

ЕС готовит кредит для Украины на сумму 90 млрд евро. Первый транш финансирования Украины от ЕС может поступить до конца второго квартала 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Мацей Берестецкий.

Европейский союз проводит подготовительную работу по предоставлению Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах, о чем решение принял Европейский совет в декабре.

"18-19 декабря Европейский Совет договорился предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на основе усиленного сотрудничества. После заседания Еврокомиссия подала предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество. Оно было принято 22 декабря и передано в Совет ЕС, где за него будут голосовать квалифицированным большинством", – сообщил спикер Берестецкий.

Он добавил, что принятие решения об усиленном сотрудничестве также требует согласия Европейского парламента. "Предполагается, что это произойдет в течение следующих нескольких недель", – отметил Берестецкий.

Регламент и условия финансирования

Спикер также подчеркнул, что Еврокомиссия работает над предложением по регламенту, который устанавливает условия займа для Украины:

"Это предложение от Комиссии планируется принять в январе, а затем оно будет передано в Коллегию для принятия решения.Кроме того, Европейский совет согласился на изменения в регламенте о многолетней финансовой рамке, чтобы ЕС мог предоставить заем третьей стране. Это предложение от Комиссии также планируется принять в январе", - уточнил Берестецкий.

Он добавил: "Мы осознаем неотложность финансовых потребностей Украины. Планируем осуществить первый платеж Украине не позднее второго квартала 2026 года".

