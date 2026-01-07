Україна і Молдова посилюють співпрацю на шляху до ЄС
Спільний шлях України та Молдови до членства у Європейському Союзі має бути скоординованим.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Президенткою Молдови Маєю Санду, інформує Цензор.НЕТ.
Шлях до Євросоюзу
За словами Зеленського, з Санду обговорили передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів.
Окрему увагу приділили двосторонній співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки.
"Також говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією. Дякую Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення", - додав Зеленський.
Головування Кіпру в Раді ЄС
Перед цим Зеленський провів спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Президент України повідомив, що головування Кіпру в Раді Європейського Союзу вже розпочалося і триватиме протягом першої половини року. Він зазначив, що Київ працює над тим, щоб за цей період максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і процесі вступу до ЄС.
Сторони також обговорили посилення санкцій проти Росії, які, за словами президента "мають бути доти, доки триває російська агресія та окупація".
"Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною", — написав президент.
- Раніше ми повідомляли, що 7 січня Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.
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