Из-за поддержки Украины со стороны ЕС венгры потеряют 2 бонусные пенсии в год, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявляет, что из-за финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на следующие 10 лет венгерские пенсионеры якобы будут терять две пенсии ежегодно.

Заявление Орбана

"Украина просит на следующие 10 лет столько денег, что за эту сумму можно было бы в течение 40 лет выплачивать венгерские пенсии или в течение 60 лет финансировать все программы поддержки семей. Именно это означают те 800 миллиардов долларов, которые украинский премьер-министр хочет выбить из Брюсселя. А те, в свою очередь, - с нас", - считает венгерский премьер.

По словам Орбана, вчера венгерское правительство заслушало доклад министра по делам ЕС Яноша Боки о том, как Евросоюз распределит эти 800 млрд, и из каких источников собираются обеспечить финансирование.

"Результат крайне пугающий. Брюссельские указы предусматривают отмену 13-й и 14-й пенсий, сворачивание программ поддержки семей и введение прогрессивного налога на доходы для венгерских налогоплательщиков. И все это ради того, чтобы было чем оплачивать украинские коммунальные расходы.

Ну нет, этого мы, венгры, не принимаем! Мы обнародуем отчет министра Боки, ведь венгерские семьи имеют право знать, какой план в Брюсселе хотят им навязать. А в апреле они смогут выбрать между брюссельским путем и путем мира", - подытожил он.

Другие заявления Орбана

В декабре 2025 года Орбан усомнился в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и раскритиковал решение лидеров ЕС о финансировании Киева.

Также венгерский премьер считает, что вступление Украины в ЕС не придаст блоку силу, а наоборот - заберет ее.

Орбан прогнозировал распад ЕС.

