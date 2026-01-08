РУС
Антиукраинская позиция Орбана Орбан критикует ЕС
682 13

Из-за поддержки Украины со стороны ЕС венгры потеряют 2 бонусные пенсии в год, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявляет, что из-за финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на следующие 10 лет венгерские пенсионеры якобы будут терять две пенсии ежегодно.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

"Украина просит на следующие 10 лет столько денег, что за эту сумму можно было бы в течение 40 лет выплачивать венгерские пенсии или в течение 60 лет финансировать все программы поддержки семей. Именно это означают те 800 миллиардов долларов, которые украинский премьер-министр хочет выбить из Брюсселя. А те, в свою очередь, - с нас", - считает венгерский премьер.

По словам Орбана, вчера венгерское правительство заслушало доклад министра по делам ЕС Яноша Боки о том, как Евросоюз распределит эти 800 млрд, и из каких источников собираются обеспечить финансирование.

"Результат крайне пугающий. Брюссельские указы предусматривают отмену 13-й и 14-й пенсий, сворачивание программ поддержки семей и введение прогрессивного налога на доходы для венгерских налогоплательщиков. И все это ради того, чтобы было чем оплачивать украинские коммунальные расходы.

Ну нет, этого мы, венгры, не принимаем! Мы обнародуем отчет министра Боки, ведь венгерские семьи имеют право знать, какой план в Брюсселе хотят им навязать. А в апреле они смогут выбрать между брюссельским путем и путем мира", - подытожил он.

Другие заявления Орбана

  • В декабре 2025 года Орбан усомнился в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и раскритиковал решение лидеров ЕС о финансировании Киева.
  • Также венгерский премьер считает, что вступление Украины в ЕС не придаст блоку силу, а наоборот - заберет ее.
  • Орбан прогнозировал распад ЕС.

Венгрия (2267) Евросоюз (18035) Орбан Виктор (646)
Господи, ця жалюгідна істота вже не знає, що вигадати аби Європа від нас відвернулася на угоду *****
показать весь комментарий
08.01.2026 10:00 Ответить
Так ты больше русню поддерживай, ещё больше потеряете дотаций
показать весь комментарий
08.01.2026 10:01 Ответить
тобто Угорщина залежить від ЄС? Тому питання навіщо громадянам України той ЄС, щоб теж залежити.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:02 Ответить
Залежати від Китаю та РФ цікавіше?

Бо інших варіантів нема - або до красивих у якості партнера, або до людожерів у якості їжі.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:10 Ответить
Щоб цей ч(м)уділа до пенсії не дожив, не скористався, жодної щоби не отримав.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:04 Ответить
Кожний день цитують цього ******* - для чого - його ******* не міняється ж
показать весь комментарий
08.01.2026 10:05 Ответить
Так ЄС же в 2026ому році розпадеться, чи не так, Вітя? Тому угорцям треба звикати жити без подачок в будь-якому випадку.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:05 Ответить
Українці щодня втрачають життя, домівки та родичів, але про це oрбан не хоче говорити
показать весь комментарий
08.01.2026 10:06 Ответить
Через підтримку України з боку ЄС в Угорщині вже 4 роки неврожай бананів 🍌, ківі 🥝 та лимонів 🍋.
Всі озера вийшли з берегів, а в річках зникли дельфіни 🐬.

Вибори на носі Вітя?😂😂😂
показать весь комментарий
08.01.2026 10:07 Ответить
То може хай Угорщина отримує бонусні пенсії в РФ?
показать весь комментарий
08.01.2026 10:13 Ответить
Здохни ******. Все ваше недолуга історія сповнена зрадою.Спочатку служили гітлеру,, тепер пуйлу. Краще б вас ****** у свій час князь ваш Їштван не виводив всім стадом з передгір'я Уралу.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:13 Ответить
Коли до вас в Угорщину прийдуть кацапи і виїпуть у дупи усіх угорок і угорців, то ви втратите більше ніж пенсійні бали
показать весь комментарий
08.01.2026 10:13 Ответить
Свято, перепрошую вибори наближаються В апреле 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Ось і вигдує різні лякалки. Бо вибір простий - або арешт, або збереження посади
показать весь комментарий
08.01.2026 10:13 Ответить
 
 