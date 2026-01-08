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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Орбан критикує ЄС
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Через підтримку України з боку ЄС угорці втратять 2 бонусні пенсії на рік, - Орбан

Орбан каже, що через Україну в угорців заберуть дві пенсії на рік

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан каже, що через фінансову підтримку України з боку ЄС на наступні 10 років угорські пенсіонери нібито втрачатимуть дві пенсії щороку.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Орбана

"Україна просить на наступні 10 років стільки грошей, що за цю суму можна було б протягом 40 років виплачувати угорські пенсії або протягом 60 років фінансувати всі програми підтримки сімей. Саме це означають ті 800 мільярдів доларів, які український прем’єр-міністр хоче вибити з Брюсселя. А ті, у свою чергу, - з нас", - вважає угорський прем'єр.

За словами Орбана, вчора угорський уряд заслухав доповідь міністра у справах ЄС Яноша Боки про те, як Євросоюз розподілить ці 800 млрд, і з яких джерел збираються забезпечити фінансування.

Читайте: 55% українців вважають Європу надійним союзником, а довіра до США падає, - опитування КМІС

"Результат є вкрай лякаючим. Брюссельські укази передбачають скасування 13-ї та 14-ї пенсій, згортання програм підтримки сімей і запровадження прогресивного податку на доходи для угорських платників податків. І все це заради того, щоб було з чого оплачувати українські комунальні витрати.

Ну ні, цього ми, угорці, не приймаємо! Ми оприлюднимо звіт міністра Боки, адже угорські сім’ї мають право знати, який план у Брюсселі хочуть нав’язати їм. А у квітні вони зможуть обрати між брюссельським шляхом і шляхом миру", - підсумував він.

Орбан каже, що через Україну в угорців заберуть дві пенсії на рік

Читайте: Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні

Інші заяви Орбана

  • У грудні 2025 року Орбан засумнівався в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і розкритикував рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.
  • Також угорський прем'єр вважає, що вступ України до ЄС не дасть блоку силу, а навпаки - забере її.
  • Орбан прогнозував розпад ЄС.

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Автор: 

Угорщина (3050) Євросоюз (15430) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+28
Через підтримку України з боку ЄС в Угорщині вже 4 роки неврожай бананів 🍌, ківі 🥝 та лимонів 🍋.
Всі озера вийшли з берегів, а в річках зникли дельфіни 🐬.

Вибори на носі Вітя?😂😂😂
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08.01.2026 10:07 Відповісти
+27
Господи, ця жалюгідна істота вже не знає, що вигадати аби Європа від нас відвернулася на угоду *****
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08.01.2026 10:00 Відповісти
+18
Так ЄС же в 2026ому році розпадеться, чи не так, Вітя? Тому угорцям треба звикати жити без подачок в будь-якому випадку.
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08.01.2026 10:05 Відповісти

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