ЄС і НАТО обговорюють сценарії стримування Трампа через погрози щодо Гренландії, - Politico
Після нових заяв президента США Дональда Трампа в Європейському Союзі та НАТО почали терміново опрацьовувати можливі сценарії реагування на загрозу встановлення американського контролю над Гренландією.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
За словами одного з європейських дипломатів, ЄС має бути готовим навіть до прямої конфронтації з американським лідером, оскільки Трамп перебуває в "агресивному режимі", а Європа змушена швидко шукати відповіді.
Напруження посилилося після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про можливі переговори з Данією щодо придбання Гренландії. Білий дім підтвердив, що Трамп віддає перевагу переговорам, однак не виключає й силового сценарію.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Франція, Німеччина та Польща вже координують спільну європейську позицію. Він наголосив, що Гренландія не продається і не може бути захоплена силою.
Чотири сценарії
У Європі розглядають чотири основні сценарії. Перший - компромісний, який передбачає домовленість за посередництва НАТО без порушення суверенітету Данії. Другий - посилення фінансової підтримки Гренландії з боку ЄС, зокрема збільшення фінансування з 2028 року до 530 млн євро на сім років.
Третій сценарій передбачає економічну відповідь, зокрема можливе застосування Антипримусового інструменту ЄС у разі тиску з боку США. Четвертий варіант - розгортання європейських військ у Гренландії на запит Данії для стримування можливого силового сценарію, хоча експерти визнають високі ризики такого кроку.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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