ЄС і НАТО обговорюють сценарії стримування Трампа через погрози щодо Гренландії, - Politico

Після нових заяв президента США Дональда Трампа в Європейському Союзі та НАТО почали терміново опрацьовувати можливі сценарії реагування на загрозу встановлення американського контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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За словами одного з європейських дипломатів, ЄС має бути готовим навіть до прямої конфронтації з американським лідером, оскільки Трамп перебуває в "агресивному режимі", а Європа змушена швидко шукати відповіді.

Напруження посилилося після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про можливі переговори з Данією щодо придбання Гренландії. Білий дім підтвердив, що Трамп віддає перевагу переговорам, однак не виключає й силового сценарію.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Франція, Німеччина та Польща вже координують спільну європейську позицію. Він наголосив, що Гренландія не продається і не може бути захоплена силою.

Чотири сценарії

У Європі розглядають чотири основні сценарії. Перший - компромісний, який передбачає домовленість за посередництва НАТО без порушення суверенітету Данії. Другий - посилення фінансової підтримки Гренландії з боку ЄС, зокрема збільшення фінансування з 2028 року до 530 млн євро на сім років.

Третій сценарій передбачає економічну відповідь, зокрема можливе застосування Антипримусового інструменту ЄС у разі тиску з боку США. Четвертий варіант - розгортання європейських військ у Гренландії на запит Данії для стримування можливого силового сценарію, хоча експерти визнають високі ризики такого кроку.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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