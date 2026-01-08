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Новини Контроль США над Гренландією
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ЄС і НАТО обговорюють сценарії стримування Трампа через погрози щодо Гренландії, - Politico

Гренландія і Трамп

Після нових заяв президента США Дональда Трампа в Європейському Союзі та НАТО почали терміново опрацьовувати можливі сценарії реагування на загрозу встановлення американського контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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За словами одного з європейських дипломатів, ЄС має бути готовим навіть до прямої конфронтації з американським лідером, оскільки Трамп перебуває в "агресивному режимі", а Європа змушена швидко шукати відповіді.

Напруження посилилося після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про можливі переговори з Данією щодо придбання Гренландії. Білий дім підтвердив, що Трамп віддає перевагу переговорам, однак не виключає й силового сценарію.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Франція, Німеччина та Польща вже координують спільну європейську позицію. Він наголосив, що Гренландія не продається і не може бути захоплена силою.

Чотири сценарії

У Європі розглядають чотири основні сценарії. Перший - компромісний, який передбачає домовленість за посередництва НАТО без порушення суверенітету Данії. Другий - посилення фінансової підтримки Гренландії з боку ЄС, зокрема збільшення фінансування з 2028 року до 530 млн євро на сім років.

Третій сценарій передбачає економічну відповідь, зокрема можливе застосування Антипримусового інструменту ЄС у разі тиску з боку США. Четвертий варіант - розгортання європейських військ у Гренландії на запит Данії для стримування можливого силового сценарію, хоча експерти визнають високі ризики такого кроку.

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Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Автор: 

Гренландія (231) НАТО (7344) Євросоюз (15430) Трамп Дональд (9085)
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Топ коментарі
+7
Сценарія два. Або занепокоїтися. Або гучно перднути в калюжу. Проводяться консультації.
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08.01.2026 11:33 Відповісти
+6
ЄС і НАТО вже пуйла консультаціями запинили Трамп на черзі...
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08.01.2026 11:24 Відповісти
+5
Рийте окопи та будуйте укриття базікали нещасні.
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08.01.2026 11:24 Відповісти

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