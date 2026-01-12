Кронпринц Ірану закликав протестувальників захоплювати держустанови: Свобода близько
Спадкоємець престолу Ірану Реза Пахлаві заявив про початок "нового етапу національного повстання" та закликав протестувальників захоплювати державні установи в країні.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Любий народе Ірану, мої мужні співвітчизники, Протягом останніх двох тижнів, особливо протягом останніх чотирьох днів, ви похитнули основи незаконної Ісламської Республіки масовими демонстраціями по всій країні.
Тепер ... я оголошую новий етап національного повстання з метою повалення Ісламської Республіки та повернення нашого дорогого Ірану", - йдеться в повідомленні.
Цілі
Пахлаві окреслив цілі для протестувальників.
"Всередині Ірану: Окрім захоплення та утримання центральних вулиць наших міст, усі установи та апарати, відповідальні за пропаганду режиму та перекриття комунікацій, слід розглядати як законні цілі.
Працівники державних установ, а також члени збройних сил та сил безпеки мають вибір: стати з народом та стати союзниками нації, або ж обрати співучасть з убивцями народу - і нести постійний сором та осуд нації", - наголосив він.
Також спадкоємець іранського престолу зазначив, що всі іранські посольства та консульства належать іранському народу:
"Настав час прикрасити їх національним прапором Ірану замість ганебного прапора Ісламської Республіки".
Пахлаві наголосив, що режим Хаменеї вже стикається з гострою нестачею сил для репресій.
"Збільшення обстрілів народу є не ознакою сили, а страху - страху краху та наближення кінця. Ми не дозволимо цим злочинцям проливати більше крові наших молодих людей. Ми не дамо їм такого шансу. Ми не відступимо.
Свобода Ірану близько. Кров, пролита безсмертними синами та доньками Ірану, веде нас до перемоги. Ми не самотні. Міжнародна підтримка незабаром надійде. Чекайте на мої наступні повідомлення. Зовсім скоро ми повернемо наш улюблений Іран у Ісламської Республіки, і святкування свободи та перемоги наповнять кожен куточок нашої країни", - підсумував він.
Що відомо про Пахлаві?
Реза Пахлаві є старшим сином Мохаммеда Рези Пахлаві - останнього шаха Ірану, поваленого в результаті Ісламської революції 1979 року.
Наразі 65-річний політичний діяч перебуває в еміграції у США, куди він виїхав незадовго до краху монархічного режиму. За фахом Пахлаві - військовий пілот, який проходив підготовку у складі Військово-повітряних сил США.
Він заявляє про свою прихильність до світської демократичної моделі держави й не наполягає на поверненні монархії. Натомість Пахлаві виступає за проведення чесного загальнонаціонального референдуму, на якому громадяни Ірану самі визначать бажану форму правління.
Останніми роками його підтримка всередині країни помітно зросла на тлі економічних труднощів та жорстких репресій. Під час антиурядових протестів дедалі частіше звучать гасла на користь династії Пахлаві, яку частина іранського суспільства пов’язує з періодом стабільності та розвитку, що передував приходу ісламістів до влади.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
- На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо все вийде, він отримає владу, а тисячі іранців місце на цвинтарі.
Десь я чув, що, якщо на 20 протестуючих є хоча б 1 готовий їх вбивати силовик, то справа швах.
Якщо у протестувальників масово є зброя - це вже громадянська війна, а не протести.
Зараз зброя є у силовиків. У протестувальників масово зброї нема, за виключенням курдів.
Вже пару тисяч мирняка настріляли. І обмежень нуль. Можуть і танками чавити.
На пару сотень тисяч протестувальників знайшлося тільки декілька десятків уродів, яки стріляли на ураження.
Штурм Дому профсюзів на Майдані "Альфою" тому підтвердження - постріляли та спалили живцем протестуючих та пішли собі.
Довго б протримався Майдан, якщо б його з кулеметів армія розстрілювала?
Повір - відмінність така ж, як між вуличним ********* та терористом-смертником. І полягає вона у мотивації.
Протягом декількох годин було порушено понад 80% трафіку Starlink в країні.
Супутниковий інтернет - це ключовий резервний канал зв'язку, яким користувалися протестувальники та активісти в умовах блокування.
Це перший зафіксований випадок, коли Ірану вдалося масово придушити супутниковий інтернет, а не тільки мобільний і дротовий зв'язок всередині країни.
Ну, і в них теж попередній шах (батько нинішнього претендента) був ще той тип - в 70-х закотив найдорожчу в ******** історії вечірку, не запросивши нікого з місцевих (ні міністрів, ні заступників), що стало початком кінця. Тому ці качелі можуть бути безкінечними. Хіба що нинішний претендент на пост шаха зробить правильні висновки. І да, без Ірану Параші буде велика ДУПА...
что-то дохрена, больше 8 тыс. за день без выходных, 340 в час без перерыва, 6 в минуту.
Подивіться архівні фото Ірану 60-х і початку 70-х - красиві дівчата не просто без хусток, а в міні-спідницях!
А потім знайшлися ті, хто вирішив, що шах не такий і що якщо його скинути, то "хуженєбудєт"... Революція починалася як соціальна, але в результаті перемогли не ліваки, а ті, хто хотів вєрнуть всьо в зад - релігійні фанатики!
Шансы на победу иранского восстания потихоньку тают. Работают объективные законы: руководящей организации, оружия и силовой компоненты нет. Режим пока демонстрирует относительную устойчивость, силовой аппарат развит, вооружен и жесток. 10 вооруженных и хоть как-то обученных людей справятся с сотней, сотня справится с 10 тысячами и так далее
Если не будет внешнего толчка (а Трамп обещал помочь), то быстро наступит выгорание протеста. Когда рядом с тобой постоянно кого-то убивают-ранят, а перспектив победы нет, наступает отчаяние, переходящее в апатию и люди расходятся по домам. Потом волна репрессий, потом стихнет до следующего витка.
В принципе, без наземного вторжения (кто вообще сейчас на такое решится) можно рассматривать следующий вариант - ликвидация рахбара и верхушки КСИР ударами с воздуха, после чего власть перейдет к гражданской администрации (Пезешкиян и правительство), с которыми можно договориться. Но это "окно возможностей" будет открыто совсем недолго. Думаю, неделя максимум (это с запасом) и шанс будет упущен.