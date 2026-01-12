Кронпринц Ірану закликав протестувальників захоплювати держустанови: Свобода близько

Спадкоємець престолу Ірану Реза Пахлаві заявив про початок "нового етапу національного повстання" та закликав протестувальників захоплювати державні установи в країні.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Що відомо?

"Любий народе Ірану, мої мужні співвітчизники, Протягом останніх двох тижнів, особливо протягом останніх чотирьох днів, ви похитнули основи незаконної Ісламської Республіки масовими демонстраціями по всій країні.

Тепер ... я оголошую новий етап національного повстання з метою повалення Ісламської Республіки та повернення нашого дорогого Ірану", - йдеться в повідомленні.

Цілі

Пахлаві окреслив цілі для протестувальників.

"Всередині Ірану: Окрім захоплення та утримання центральних вулиць наших міст, усі установи та апарати, відповідальні за пропаганду режиму та перекриття комунікацій, слід розглядати як законні цілі.

Працівники державних установ, а також члени збройних сил та сил безпеки мають вибір: стати з народом та стати союзниками нації, або ж обрати співучасть з убивцями народу - і нести постійний сором та осуд нації", - наголосив він.

Також спадкоємець іранського престолу зазначив, що всі іранські посольства та консульства належать іранському народу:

"Настав час прикрасити їх національним прапором Ірану замість ганебного прапора Ісламської Республіки".

Пахлаві наголосив, що режим Хаменеї вже стикається з гострою нестачею сил для репресій.

"Збільшення обстрілів народу є не ознакою сили, а страху - страху краху та наближення кінця. Ми не дозволимо цим злочинцям проливати більше крові наших молодих людей. Ми не дамо їм такого шансу. Ми не відступимо.

Свобода Ірану близько. Кров, пролита безсмертними синами та доньками Ірану, веде нас до перемоги. Ми не самотні. Міжнародна підтримка незабаром надійде. Чекайте на мої наступні повідомлення. Зовсім скоро ми повернемо наш улюблений Іран у Ісламської Республіки, і святкування свободи та перемоги наповнять кожен куточок нашої країни", - підсумував він.

Що відомо про Пахлаві?

Реза Пахлаві є старшим сином Мохаммеда Рези Пахлаві - останнього шаха Ірану, поваленого в результаті Ісламської революції 1979 року.

Наразі 65-річний політичний діяч перебуває в еміграції у США, куди він виїхав незадовго до краху монархічного режиму. За фахом Пахлаві - військовий пілот, який проходив підготовку у складі Військово-повітряних сил США.

Він заявляє про свою прихильність до світської демократичної моделі держави й не наполягає на поверненні монархії. Натомість Пахлаві виступає за проведення чесного загальнонаціонального референдуму, на якому громадяни Ірану самі визначать бажану форму правління.

Останніми роками його підтримка всередині країни помітно зросла на тлі економічних труднощів та жорстких репресій. Під час антиурядових протестів дедалі частіше звучать гасла на користь династії Пахлаві, яку частина іранського суспільства пов’язує з періодом стабільності та розвитку, що передував приходу ісламістів до влади.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та понад 10 тисяч затриманих.

