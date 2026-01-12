Фицо заявил, что ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил, что единственное, что ЕС делает в совершенстве, - это ненависть к россиянам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.

По словам премьера, Евросоюз переживает самый глубокий кризис за все время своего существования, и преодолеть его смогут только "те, кто будет сильным". В то же время он заявил, что ЕС не способен принимать эффективные решения.

"Европейский Союз единственное, что умеет, это ненавидеть россиян. Это качество, которое является совершенным. Но, к сожалению, Европейский Союз не смог ничего сделать. Конкурентоспособность падает. Мы не способны договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки", - заявил Фицо.

Влияние Трампа

Он также добавил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа представители ЕС стали "еще более беспомощными, чем были раньше".

В то же время премьер-министр заверил, что Словакия не планирует выходить из Европейского Союза и, по его словам, "сильная Словакия" продолжит бороться за будущее ЕС.

