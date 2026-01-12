РУС
1 031 24

Фицо заявил, что ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян"

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил, что единственное, что ЕС делает в совершенстве, - это ненависть к россиянам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.

По словам премьера, Евросоюз переживает самый глубокий кризис за все время своего существования, и преодолеть его смогут только "те, кто будет сильным". В то же время он заявил, что ЕС не способен принимать эффективные решения.

"Европейский Союз единственное, что умеет, это ненавидеть россиян. Это качество, которое является совершенным. Но, к сожалению, Европейский Союз не смог ничего сделать. Конкурентоспособность падает. Мы не способны договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки", - заявил Фицо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Влияние Трампа

Он также добавил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа представители ЕС стали "еще более беспомощными, чем были раньше".

В то же время премьер-министр заверил, что Словакия не планирует выходить из Европейского Союза и, по его словам, "сильная Словакия" продолжит бороться за будущее ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа поддерживает народ Ирана в его законной борьбе за свободу, - Фон дер Ляйен

Автор: 

Евросоюз (18042) Фицо Роберт (260)
Топ комментарии
+8
А ФІЦО вміє лише досконало лизати їм дупу за гроші.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
+5
А за шо любити кацапів? - їбанат!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
+3
Дай, підар *******, інфу, за що їх любити!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
А за шо любити кацапів? - їбанат!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
Фіцо любить за гроши, а ви питаєтє - за шо?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:27 Ответить
Дай, підар *******, інфу, за що їх любити!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
А ФІЦО вміє лише досконало лизати їм дупу за гроші.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
долбо дебіл-"Водночас прем'єр-міністр запевнив, що Словаччина не планує виходити з Європейського Союзу та, за його словами, "сильна Словаччина" продовжить боротися за майбутнє ЄС. ЄС КУЙОВЕ.АЛЕ Я СЛОВАЦЬКИЙ 3,14ЗДАБОЛ СИЛЬНИЙ І НЕ БУДУ ВИХОДИТИ З ЄС
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
Хитре козеня у двох цапів смокче.
Пробачте - хитре теля двох маток сосе.
Але перший варіант по відношенню до Фіцо мені більш подобаєтся.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:29 Ответить
Якщо Фіцо так ненавидить Європейський союз, чому він в ньому залишається?
Чому він не вийде з нього?
Чому він не вступить в "брікс" чи що небудь подібне?
Він сильно хитро в ....аний!
як кажуть і рибку з'їсти і на ...уй сісти , саме ..уй путіна!
От ****!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:15 Ответить
Шизоїди, їхня любов до рашки, зростає пропорційно збільшенню грошового чека і відстані від неї...
показать весь комментарий
12.01.2026 11:24 Ответить
Коли це Фіцотвстиг приєднати Словаччину до Рашиздії?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:16 Ответить
Фіцо вміє тільки цілувати ***** в сраку, хто що вміє.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:16 Ответить
"Він також додав, що з приходом до влади президента США Дональда Трампа представники ЄС стали "ще більш безпорадними, ніж були раніше". Джерело: https://censor.net/ua/n3594967" ---- Трамп знає?
Спитай у Йорбана
показать весь комментарий
12.01.2026 11:17 Ответить
В чому він не правий по суті ? Шо Європка сама себе загнала в недієздатний стан .чишо.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:18 Ответить
О, ************ знову проклюнувся. Ще один зайвий день на свободі, так, підкацапнику?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:43 Ответить
Это касается только элиты. Из-за толерастии европейцы не могут назвать врага врагом.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:19 Ответить
баян, але нагадаю:

показать весь комментарий
12.01.2026 11:20 Ответить
ну так вийди з ЄС, подивимося який ти крепкій хозяйственік
показать весь комментарий
12.01.2026 11:21 Ответить
Я заявляю шо Фіцо досконало вміє лише лизати сраку росіян. Не безкоштовно.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:23 Ответить
Цікаво чим цю фіцу робили? І де?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:24 Ответить
Це недобите лайно фіцик вже не знає як вилизати ***** дупло
показать весь комментарий
12.01.2026 11:24 Ответить
Нехай порівняє ВВП своєї дірки від дупи та ВВП Німеччини.

Одразу стане зрозуміло, хто, що вміє.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:26 Ответить
Так піздуй з ЄС в чому проблема?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:27 Ответить
А ти, мудило, їх досконало любиш. От біда, що у пенсіонера рука затремтіла...
показать весь комментарий
12.01.2026 11:33 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 11:39 Ответить
по перше - не досконало, ще є куди рости, по друге - а фіцо взагалі нічого досконало не вміє
показать весь комментарий
12.01.2026 11:40 Ответить
 
 