Лидеры Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины
Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши подтвердили, что имеют единую позицию относительно отказа от предоставления Украине военной поддержки.
Об этом сообщает Aktuality, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
На встрече в субботу Пеллегрини, Фицо и Раши обсудили основные вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене.
По словам Пеллегрини, встреча подтвердила, что "три высших конституционных деятеля вместе могут очень открыто, конструктивно и прагматично обсуждать все вопросы".
Помощь Украине
Также он заявил, что они согласились с тем, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "Коалиции желающих" по Украине, при этом позиция Словакии остается неизменной.
Пеллегрини подчеркнул, что страна в дальнейшем:
- не будет поддерживать военно Украину,
- не будет посылать никаких солдат,
- не будет участвовать в гарантиях займа со стороны ЕС на 90 млрд евро.
Але має бути і розуміння того, що чинна українська влада (і не тільки МЗС, а й весь уряд, парламент з президентом на чолі) є нездатною довести світовому суспільству, що ***** є фашистом на рівні гітлера; а касапстан - новим третім рейхом. І що в цьому головна причина того, чому Україні відмовляють в допомозі.
Ви ніколи не зможете переконати ідіотів в тому що 2+2=4 , якщо вони самі цього категорично не бажають .
Але цього наша влада не робить.
А тому ідіоти і не бажають знати, що 2+2=4. Згадай дитинство, як тебе самого вчили цієї беззаперечної істини...
навіть як що Путін завтра нацепе на кашкета свастику чи фасцію все одно Орбан і Фіцо будуть кричати що фашисти і нацисти саме в Україні
Але одне очевидно ці хитрозроблені кловани - баласт, який потрібен лишев короткостроковий період, і буде скинутий на дно без вагань. Скоро.
Але Земля кругла.
Бумеранг повернеться, кацапські шлюхи.