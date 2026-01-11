РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Словакии Антиукраинские заявления в Словакии
2 317 21

Лидеры Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Словакия подтвердила отказ от военной помощи Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши подтвердили, что имеют единую позицию относительно отказа от предоставления Украине военной поддержки.

Об этом сообщает Aktuality, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

На встрече в субботу Пеллегрини, Фицо и Раши обсудили основные вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене.

По словам Пеллегрини, встреча подтвердила, что "три высших конституционных деятеля вместе могут очень открыто, конструктивно и прагматично обсуждать все вопросы".

Читайте также: Фицо допустил участие Словакии в мониторинге мирного соглашения

Помощь Украине

Также он заявил, что они согласились с тем, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "Коалиции желающих" по Украине, при этом позиция Словакии остается неизменной.

Пеллегрини подчеркнул, что страна в дальнейшем:

  • не будет поддерживать военно Украину,
  • не будет посылать никаких солдат,
  • не будет участвовать в гарантиях займа со стороны ЕС на 90 млрд евро.

Читайте также: Словакия отказывается от предоставления Украине "военных займов", - Фицо

Автор: 

Словакия (1112) поддержка (761) Фицо Роберт (259) Петер Пелегрини (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
В допомозі відмовили то навіщо ви в "Коаліції охочих"? Лишні кремлівські вуха?!
показать весь комментарий
11.01.2026 09:30 Ответить
+15
Класичні рашистські підари
показать весь комментарий
11.01.2026 09:26 Ответить
+5
Все зрозуміло.
Але має бути і розуміння того, що чинна українська влада (і не тільки МЗС, а й весь уряд, парламент з президентом на чолі) є нездатною довести світовому суспільству, що ***** є фашистом на рівні гітлера; а касапстан - новим третім рейхом. І що в цьому головна причина того, чому Україні відмовляють в допомозі.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що наш посол кастран у 22р призначенний?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:25 Ответить
Класичні рашистські підари
показать весь комментарий
11.01.2026 09:26 Ответить
В допомозі відмовили то навіщо ви в "Коаліції охочих"? Лишні кремлівські вуха?!
показать весь комментарий
11.01.2026 09:30 Ответить
Потрібно Словаччину *визволяти*.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:45 Ответить
Ага. Україну ви, зелене лайно, вже визволили.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:02 Ответить
Дядя, . Ну ти вкурсі.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:05 Ответить
Підори
показать весь комментарий
11.01.2026 09:45 Ответить
Все зрозуміло.
Але має бути і розуміння того, що чинна українська влада (і не тільки МЗС, а й весь уряд, парламент з президентом на чолі) є нездатною довести світовому суспільству, що ***** є фашистом на рівні гітлера; а касапстан - новим третім рейхом. І що в цьому головна причина того, чому Україні відмовляють в допомозі.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:49 Ответить
Я гадаю що кожна нормальна , адекватна людина в світі , вже давно зрозуміла що ***** - фашист і вбивця . Невже ці елементарні речі ще треба комусь і розжовувати .!??
Ви ніколи не зможете переконати ідіотів в тому що 2+2=4 , якщо вони самі цього категорично не бажають .
показать весь комментарий
11.01.2026 10:05 Ответить
Відповідаю тобі та FAFO нижче: чинна українська влада має про це говорити якщо не в кожному публічному виступі для західної аудиторії, то хоча би через раз. І впроваджувати в світову думку істину про те, що ідеологія касапів (і *****, зокрема) характеризується поняттям, терміном "рашизм" про що є відповідна постанова ВР від 02/05.2023року.

Але цього наша влада не робить.
А тому ідіоти і не бажають знати, що 2+2=4. Згадай дитинство, як тебе самого вчили цієї беззаперечної істини...
показать весь комментарий
11.01.2026 10:22 Ответить
Так вона і говорить про це чи не на кожному кроці . Ти що не чуєш . Глухий .!!
показать весь комментарий
11.01.2026 10:27 Ответить
Ні, не говорить. Он, була крайня пресуха Зе з Макроном, Стармером і ще були американці - жодного слова від нього! Завтра буде Радбез ООН - Мельник навіть не згадає за рашизм!
показать весь комментарий
11.01.2026 10:52 Ответить
А що тут доводити? Ти мене сильно здивував. Пост ради насрати?
показать весь комментарий
11.01.2026 10:07 Ответить
що до Словакії і Угорщини то їхні уряди куплені Москвою з потрохами . тому їм донось не донось але гроші вже взяли тому будуть відробляти
навіть як що Путін завтра нацепе на кашкета свастику чи фасцію все одно Орбан і Фіцо будуть кричати що фашисти і нацисти саме в Україні
показать весь комментарий
11.01.2026 10:26 Ответить
вони з регулярністю три рази на день,одну й ту саму мерзоту озвучують, вгадайте -для кого і для чого вони це роблять?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:49 Ответить
Тут є над чим подумати.
Але одне очевидно ці хитрозроблені кловани - баласт, який потрібен лишев короткостроковий період, і буде скинутий на дно без вагань. Скоро.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:58 Ответить
3.14ідери словаччини
показать весь комментарий
11.01.2026 09:56 Ответить
Они не лидеры а ******...
показать весь комментарий
11.01.2026 10:04 Ответить
В що вимагати від тих, хто воював за Гітлера у 2гу світову???
показать весь комментарий
11.01.2026 10:33 Ответить
Тварюки їбані.
Але Земля кругла.
Бумеранг повернеться, кацапські шлюхи.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:42 Ответить
В часи ДСВ Словатчина, як і Угорщина, входила до осі зла з 1939 по 1945 рік і була на боці гітлиревськой Німетччини. В 1939 разом з Гітлером та Сралвним вторглпсьдо Польшв.Словацькі військові частини воювали разом з німцями проти Радянського Союзу на Східному фронті. Тому не розумію обкрення спільноти.
показать весь комментарий
11.01.2026 10:46 Ответить
 
 