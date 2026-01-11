Лидеры Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши подтвердили, что имеют единую позицию относительно отказа от предоставления Украине военной поддержки.

Об этом сообщает Aktuality, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

На встрече в субботу Пеллегрини, Фицо и Раши обсудили основные вопросы, касающиеся интересов Словакии на внутренней и внешней арене.

По словам Пеллегрини, встреча подтвердила, что "три высших конституционных деятеля вместе могут очень открыто, конструктивно и прагматично обсуждать все вопросы".

Читайте также: Фицо допустил участие Словакии в мониторинге мирного соглашения

Помощь Украине

Также он заявил, что они согласились с тем, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "Коалиции желающих" по Украине, при этом позиция Словакии остается неизменной.

Пеллегрини подчеркнул, что страна в дальнейшем:

не будет поддерживать военно Украину,

не будет посылать никаких солдат,

не будет участвовать в гарантиях займа со стороны ЕС на 90 млрд евро.

Читайте также: Словакия отказывается от предоставления Украине "военных займов", - Фицо