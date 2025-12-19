РУС
Словакия отказывается от предоставления Украине "военных кредитов", - Фицо

Фицо угрожает конфликтом из-за прекращения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна отказывается от предоставления Украине "военных кредитов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Фицо, Словакия "не верит" в военное решение российско-украинской войны. Он подчеркнул, что страна не будет участвовать в финансировании военных нужд Украины, в частности за счет собственных ресурсов.

Эта позиция словацкого правительства была озвучена во время общения премьера с журналистами в Брюсселе 19 декабря.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

А які позики ти злидота можеш надати? Сами сидять на дотаціях ЄС, а фіцики на подсосі у *****
показать весь комментарий
19.12.2025 13:34 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 13:24 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 13:42 Ответить
Ні! Тільки орден ***** з бантиком
показать весь комментарий
19.12.2025 15:15 Ответить
То нехай йдуть *****!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:27 Ответить
Зброю в Словаччині більше купляти не будемо!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:28 Ответить
Смешной болванчик. Какие ваши кошты? Сами на обеспечении ЕС сидят, и ещё что-то вякают
показать весь комментарий
19.12.2025 13:43 Ответить
Як же швидко цих ********* в Європі вербують кремлівські мокшанські упирі.Здібний хто ,можливо,за допомогою киянки вдовбити фіцам,орбанам що Україна захищає не тільки себе але і цих недоколиханих придурків з Європи.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:52 Ответить
Спіраль історії.

Друзі навіки: Адольф Гітлер і президент Словаччини Йозеф Тісо
радо вітають один одного.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:00 Ответить
нація ублюдків споконвічних
показать весь комментарий
19.12.2025 16:22 Ответить
да идут ***** все фицики ****** и прочие бобики
показать весь комментарий
19.12.2025 15:00 Ответить
А у Фіцо є кошти? Вони ж голі та босі без грошей ЄС.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:11 Ответить
Фіцовий орбан або орбановий фіцо...Хоча і перше і друге- лайно!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:01 Ответить
 
 