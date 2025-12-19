Словакия отказывается от предоставления Украине "военных кредитов", - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна отказывается от предоставления Украине "военных кредитов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Фицо, Словакия "не верит" в военное решение российско-украинской войны. Он подчеркнул, что страна не будет участвовать в финансировании военных нужд Украины, в частности за счет собственных ресурсов.

Эта позиция словацкого правительства была озвучена во время общения премьера с журналистами в Брюсселе 19 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо сообщил о приглашении от Трампа посетить США

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина является "черной дырой", которая поглощает миллиарды евро, - Фицо