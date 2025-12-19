Словакия отказывается от предоставления Украине "военных кредитов", - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна отказывается от предоставления Украине "военных кредитов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Фицо, Словакия "не верит" в военное решение российско-украинской войны. Он подчеркнул, что страна не будет участвовать в финансировании военных нужд Украины, в частности за счет собственных ресурсов.
Эта позиция словацкого правительства была озвучена во время общения премьера с журналистами в Брюсселе 19 декабря.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Друзі навіки: Адольф Гітлер і президент Словаччини Йозеф Тісо
радо вітають один одного.