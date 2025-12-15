Фицо сообщил о приглашении от Трампа посетить США
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил его посетить США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Фицо объяснил приглашение "суверенной внешней политикой"
В посте в соцсети Facebook словацкий премьер-министр поделился изображением соответствующего письма и заявил, что это произошло благодаря его "суверенной внешней политике".
"Суверенная внешняя политика, ориентированная на все четыре стороны света, приносит свои результаты. Мы пользуемся уважением, получаем предложения по инвестициям, мировые лидеры не избегают нас", – написал Фицо, упомянув среди прочего о своей встрече с лидерами РФ и Китая.
"Для меня большая честь, что вчера специальный посланник американского президента Дональда Трампа передал мне письменное приглашение посетить США и встретиться с ним", – говорится в сообщении.
Ориентировочные сроки визита
Фицо также заявил о планах подписания межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в области ядерной энергетики и обмене мнениями по самым актуальным мировым проблемам.
"Временными рамками моего визита станут празднование 250-летия независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу", - добавил Фицо.
