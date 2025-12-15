РУС
Новости
530 16

Фицо сообщил о приглашении от Трампа посетить США

премьер Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил его посетить США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фицо объяснил приглашение "суверенной внешней политикой"

В посте в соцсети Facebook словацкий премьер-министр поделился изображением соответствующего письма и заявил, что это произошло благодаря его "суверенной внешней политике".

"Суверенная внешняя политика, ориентированная на все четыре стороны света, приносит свои результаты. Мы пользуемся уважением, получаем предложения по инвестициям, мировые лидеры не избегают нас", – написал Фицо, упомянув среди прочего о своей встрече с лидерами РФ и Китая.

"Для меня большая честь, что вчера специальный посланник американского президента Дональда Трампа передал мне письменное приглашение посетить США и встретиться с ним", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо

Ориентировочные сроки визита

Фицо также заявил о планах подписания межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в области ядерной энергетики и обмене мнениями по самым актуальным мировым проблемам.

"Временными рамками моего визита станут празднование 250-летия независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу", - добавил Фицо.

Читайте также: Фицо будет блокировать "репарационный кредит" для Украины: Военного решения нет

Автор: 

Словакия (1103) США (28654) Фицо Роберт (256) Трамп Дональд (7264)
Топ комментарии
+4
Це вже, курва, смішно. Орбан був, тепер Фіцо. Можливо ще товстогубого серба покличе. Трамп мітить всіх кацапських агентів.
15.12.2025 21:25 Ответить
+3
Собирает банду чтобы шатать ЕС изнутри.
15.12.2025 22:03 Ответить
+2
Трамп збирає антиукранський блок в Європі.
15.12.2025 22:40 Ответить
Це вже, курва, смішно. Орбан був, тепер Фіцо. Можливо ще товстогубого серба покличе. Трамп мітить всіх кацапських агентів.
15.12.2025 21:25 Ответить
Команда всім гнидам - максимально саботувати європейську єдність
15.12.2025 21:43 Ответить
хтось же має із Європи втішити руду курву і поцьомати її старий зад.

Сашко Стубб мабуть сказав що не буде більше програвати у гольф
пічаль...

.
15.12.2025 22:07 Ответить
трампу дупу можна не мити...
15.12.2025 22:21 Ответить
Як прастітутку на килим, босу мінєтчіку очко виливати запросили.
15.12.2025 21:25 Ответить
На оТсос))
15.12.2025 21:41 Ответить
На визначення долі від повернення кацапского бізнесу без санацій...
15.12.2025 21:50 Ответить
Фіцо... Візьми на всякий випадок вазелін...
15.12.2025 21:46 Ответить
Собирает банду чтобы шатать ЕС изнутри.
15.12.2025 22:03 Ответить
Я дивуюсь, чому Чубчик мадуро не запросить? Визвірився на нього, а вони ж брати за духом насправді.
15.12.2025 22:04 Ответить
щось в нього пузо швидко загоїлось .
15.12.2025 22:11 Ответить
фіца, головне вчасно поїхати...
коли вирішується доля України та Європи

пан Президент Стубб знайшов сміливість наразі відмовити рудій потворі у партію в гольф

.
15.12.2025 22:23 Ответить
Трамп збирає антиукранський блок в Європі.
15.12.2025 22:40 Ответить
Не лише антиукраїнський, радше антидемократичний. До речі і Фіцо, і Орбан з країн, які були союзниками Гітлера.
15.12.2025 23:07 Ответить
Свой до свого по своє...
15.12.2025 22:41 Ответить
 
 