Фіцо повідомив про запрошення від Трампа відвідати США

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив його здійснити візит до США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Фіцо пояснив запрошення "суверенною зовнішньою політикою"

У дописі у соцмережі Facebook словацький прем'єр-міністр поділився зображенням відповідного листа та заявив, що це відбулося завдяки його "суверенній зовнішній політиці".

"Суверенна зовнішня політика, орієнтована на усі чотири сторони світу, приносить свої результати. Ми маємо повагу, отримуємо пропозиції щодо інвестицій, світові лідери не уникають нас", – написав Фіцо, згадавши серед іншого про свою зустріч лідерами РФ та Китаю.

"Для мене велика честь, що вчора спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа передав мені письмове запрошення відвідати США та зустрітися з ним", – йдеться у дописі.

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Орієнтовні терміни візиту

Фіцо також заявив про плани підписання міжурядової угоди між Словаччиною та США щодо співпраці в галузі ядерної енергетики та обміну думками щодо найактуальніших світових проблем.

"Часовими рамками мого візиту стануть святкування 250-ї річниці незалежності США та проведення Чемпіонату світу з футболу", – додав Фіцо.

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