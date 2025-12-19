Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від надання Україні "військових позик".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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За словами Фіцо, Словаччина "не вірить" у військове вирішення російсько-української війни. Він підкреслив, що країна не братиме участі у фінансуванні військових потреб України, зокрема за рахунок власних ресурсів.

Ця позиція словацького уряду була озвучена під час спілкування прем’єра з журналістами у Брюсселі 19 грудня.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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