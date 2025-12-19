УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Антиукраїнські заяви у Словаччині
1 701 13

Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо

Фіцо погрожує конфліктом через припинення транзиту газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від надання Україні "військових позик".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Фіцо, Словаччина "не вірить" у військове вирішення російсько-української війни. Він підкреслив, що країна не братиме участі у фінансуванні військових потреб України, зокрема за рахунок власних ресурсів.

Ця позиція словацького уряду була озвучена під час спілкування прем’єра з журналістами у Брюсселі 19 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо повідомив про запрошення від Трампа відвідати США

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо

Автор: 

Словаччина (1336) Фіцо Роберт (372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А які позики ти злидота можеш надати? Сами сидять на дотаціях ЄС, а фіцики на подсосі у *****
показати весь коментар
19.12.2025 13:34 Відповісти
+9
Звание полковника ФСБ Фицо уже дали ?
показати весь коментар
19.12.2025 13:24 Відповісти
+5
Фіцо, на ***! Піздуй *****!
показати весь коментар
19.12.2025 13:42 Відповісти

Завантаження...

 
 