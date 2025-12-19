Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від надання Україні "військових позик".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами Фіцо, Словаччина "не вірить" у військове вирішення російсько-української війни. Він підкреслив, що країна не братиме участі у фінансуванні військових потреб України, зокрема за рахунок власних ресурсів.
Ця позиція словацького уряду була озвучена під час спілкування прем’єра з журналістами у Брюсселі 19 грудня.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Топ коментарі
+12 Грицько Злий
показати весь коментар19.12.2025 13:34 Відповісти Посилання
+9 Сергей Бойко #595230
показати весь коментар19.12.2025 13:24 Відповісти Посилання
+5 olko11 olko
показати весь коментар19.12.2025 13:42 Відповісти Посилання
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