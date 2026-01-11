Лідери Словаччини підтвердили відмову від військової підтримки України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили, що мають єдину позицію стосовно відмови від надання Україні військової підтримки.

Про це повідомляє Aktuality, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На зустрічі в суботу Пеллегріні, Фіцо та Раші обговорили основні питання, що стосуються інтересів Словаччини на внутрішній і зовнішній арені.

За словами Пеллегріні, зустріч підтвердила, що "три найвищі конституційні діячі разом можуть дуже відкрито, конструктивно і прагматично обговорювати всі питання".

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Допомога Україні

Також він заявив, що вони погодилися з тим, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "Коаліції охочих" щодо України, при цьому позиція Словаччини залишається незмінною.

Пеллегріні наголосив, що країна надалі:

не підтримуватиме військово Україну,

не надсилатиме жодних солдатів,

не братиме участі в гарантіях позики з боку ЄС на 90 млрд євро.

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