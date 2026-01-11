Лідери Словаччини підтвердили відмову від військової підтримки України
Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили, що мають єдину позицію стосовно відмови від надання Україні військової підтримки.
Про це повідомляє Aktuality, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На зустрічі в суботу Пеллегріні, Фіцо та Раші обговорили основні питання, що стосуються інтересів Словаччини на внутрішній і зовнішній арені.
За словами Пеллегріні, зустріч підтвердила, що "три найвищі конституційні діячі разом можуть дуже відкрито, конструктивно і прагматично обговорювати всі питання".
Допомога Україні
Також він заявив, що вони погодилися з тим, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "Коаліції охочих" щодо України, при цьому позиція Словаччини залишається незмінною.
Пеллегріні наголосив, що країна надалі:
- не підтримуватиме військово Україну,
- не надсилатиме жодних солдатів,
- не братиме участі в гарантіях позики з боку ЄС на 90 млрд євро.
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Але має бути і розуміння того, що чинна українська влада (і не тільки МЗС, а й весь уряд, парламент з президентом на чолі) є нездатною довести світовому суспільству, що ***** є фашистом на рівні гітлера; а касапстан - новим третім рейхом. І що в цьому головна причина того, чому Україні відмовляють в допомозі.