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Новини Допомога Україні від Словаччини Антиукраїнські заяви у Словаччині
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Лідери Словаччини підтвердили відмову від військової підтримки України

Словаччина підтвердила відмову від військової допомоги Україні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші підтвердили, що мають єдину позицію стосовно відмови від надання Україні військової підтримки.

Про це повідомляє Aktuality, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На зустрічі в суботу Пеллегріні, Фіцо та Раші обговорили основні питання, що стосуються інтересів Словаччини на внутрішній і зовнішній арені.

За словами Пеллегріні, зустріч підтвердила, що "три найвищі конституційні діячі разом можуть дуже відкрито, конструктивно і прагматично обговорювати всі питання".

Також читайте: Фіцо допустив участь Словаччини у моніторингу мирної угоди

Допомога Україні

Також він заявив, що вони погодилися з тим, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "Коаліції охочих" щодо України, при цьому позиція Словаччини залишається незмінною.

Пеллегріні наголосив, що країна надалі:

  • не підтримуватиме військово Україну,
  • не надсилатиме жодних солдатів,
  • не братиме участі в гарантіях позики з боку ЄС на 90 млрд євро.

Також читайте: Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо

Автор: 

Словаччина (1337) підтримка (858) Фіцо Роберт (372) Пеллегріні Петер (27)
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Топ коментарі
+32
В допомозі відмовили то навіщо ви в "Коаліції охочих"? Лишні кремлівські вуха?!
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11.01.2026 09:30 Відповісти
+31
Класичні рашистські підари
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11.01.2026 09:26 Відповісти
+12
Все зрозуміло.
Але має бути і розуміння того, що чинна українська влада (і не тільки МЗС, а й весь уряд, парламент з президентом на чолі) є нездатною довести світовому суспільству, що ***** є фашистом на рівні гітлера; а касапстан - новим третім рейхом. І що в цьому головна причина того, чому Україні відмовляють в допомозі.
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11.01.2026 09:49 Відповісти

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