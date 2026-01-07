Фіцо допустив участь Словаччини у моніторингу мирної угоди

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у розміщенні військових контингентів в Україні, однак допускає іншу форму залучення у разі досягнення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Фіцо, оприлюдненому на його сторінці у Фейсбуці.

Очільник словацького уряду розкритикував результати зустрічі "Коаліції рішучих", яка відбулася в Парижі, та підкреслив незмінність позиції свого кабінету щодо участі у військових місіях.

Читайте: Україна ніколи не буде в НАТО, - міністр оборони Словаччини Каліняк

Словацькі солдати не поїдуть в Україну

Роберт Фіцо наголосив, що за його керівництва жоден словацький військовослужбовець не буде направлений на територію України у складі міжнародних сил. За його словами, участь у подібних форматах суперечить підходу нинішнього уряду.

"Я ще раз наголошую, що за часів мого уряду жоден словацький солдат не поїде в Україну як частина багатонаціональних військових сил", – заявив прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що Словаччина критично ставиться до ініціатив, які передбачають військову присутність іноземних держав без чіткого мандата та домовленостей сторін.

Читайте: Словаччина відмовляється від надання Україні "військових позик", - Фіцо

Можливий формат участі у мирному процесі

Водночас Фіцо допустив, що Братислава може долучитися до моніторингу виконання мирної угоди або режиму припинення вогню, якщо таке рішення буде узгоджене сторонами конфлікту. Він підкреслив, що Словаччина, як сусід України, зацікавлена у стабільності та безпеці в регіоні.

За словами прем’єра, пріоритетом для його уряду залишається двостороння співпраця з Україною на основі прямих переговорів між урядами, без участі у широких військово-політичних коаліціях.

У Парижі 6 січня відбулися переговори за участю представників України, США та інших країн Коаліції охочих, під час яких обговорювалися підходи до досягнення сталого миру та подальшої підтримки України.

Також читайте: Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо