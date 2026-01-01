Україна ніколи не буде в НАТО, - міністр оборони Словаччини Каліняк
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
Про це він заявив в інтерв'ю TASR, цитує Teraz, передає Цензор.НЕТ.
Спільна оборона ЄС та НАТО
На думку Каліняка, ЄС не повинен втручатися у спільну оборону, а командувати нею має Північноатлантичний альянс, оскільки два командування не можуть забезпечити оборону.
Словацький міністр оборони вважає можливе створення спільної європейської армії важливим елементом федералізації: "Або ми в НАТО і тоді вона нам не потрібна, або ми в Європі".
Про Україну
Крім того, міністр оборони Словаччини повторив, що Україна ніколи не буде в НАТО. На його думку, Київ також матиме проблеми з євроінтеграцією.
Група держав, що допомагає Україні, так звана "коаліція охочих", на думку політика, нічого не зробила: "Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні".
Каліняк додав, що Україна мала шанс закінчити війну у 2022 році.
- Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава і надалі виступатиме проти постачання військової допомоги в Україну.
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