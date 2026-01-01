Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью TASR, цитирует Teraz, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Совместная оборона ЕС и НАТО

По мнению Калиняка, ЕС не должен вмешиваться в совместную оборону, а командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону.

Словацкий министр обороны считает возможное создание совместной европейской армии важным элементом федерализации: "Или мы в НАТО, и тогда она нам не нужна, или мы в Европе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доля украинцев, считающих членство в НАТО лучшей гарантией безопасности, снизилась до 38%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об Украине

Кроме того, министр обороны Словакии повторил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Киев также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.

Группа государств, помогающая Украине, так называемая "коалиция желающих", по мнению политика, ничего не сделала: "Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет".

Калиняк добавил, что Украина имела шанс закончить войну в 2022 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ищет способы обойти вето Венгрии и Словакии в вопросах поддержки Украины, - Euronews