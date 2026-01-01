Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.
Об этом он заявил в интервью TASR, цитирует Teraz, передает Цензор.НЕТ.
Совместная оборона ЕС и НАТО
По мнению Калиняка, ЕС не должен вмешиваться в совместную оборону, а командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону.
Словацкий министр обороны считает возможное создание совместной европейской армии важным элементом федерализации: "Или мы в НАТО, и тогда она нам не нужна, или мы в Европе".
Об Украине
Кроме того, министр обороны Словакии повторил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Киев также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.
Группа государств, помогающая Украине, так называемая "коалиция желающих", по мнению политика, ничего не сделала: "Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет".
Калиняк добавил, что Украина имела шанс закончить войну в 2022 году.
- Напомним, ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава и в дальнейшем будет выступать против поставки военной помощи в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба ще думку бульбофюрера почути. Це так
важливо.
Відмовитися від найбоєспособнішої армії в Європі з просто неймовірним бойовим досвідом і не будь-яким, а саме досвідом війни з найбільшою загрозою для Європи... ну треба буть довбойобами, канєшн, але ж треба і розуміти що якщо так, то і Україну ніхто не змусить воювати за вас, коли ******** вирішить відтяти шматочок ЄС.
Але довбойоби на то і довбойоби, щоб не бути в статі прорахувати навідь один крок наперед.
Результату сказаного - 0. Говорить про невтручання, а сам у свої власні когнітивні здібності втрутитися не може. От і викодить - суцільний пєрдьож.
чувак малость тупить...