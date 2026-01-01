РУС
5 373 132

Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью TASR, цитирует Teraz, передает Цензор.НЕТ.

Совместная оборона ЕС и НАТО

По мнению Калиняка, ЕС не должен вмешиваться в совместную оборону, а командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону.

Словацкий министр обороны считает возможное создание совместной европейской армии важным элементом федерализации: "Или мы в НАТО, и тогда она нам не нужна, или мы в Европе".

Об Украине

Кроме того, министр обороны Словакии повторил, что Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Киев также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.

Группа государств, помогающая Украине, так называемая "коалиция желающих", по мнению политика, ничего не сделала: "Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет".

Калиняк добавил, что Украина имела шанс закончить войну в 2022 году.

  • Напомним, ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава и в дальнейшем будет выступать против поставки военной помощи в Украину.

Топ комментарии
+22
Ніколи не говори ніколи.
01.01.2026 19:35 Ответить
+22
***** бабла підкинуло)))
01.01.2026 19:38 Ответить
+18
ото насрано у колишній Чехословаччині росйською агентурою.
01.01.2026 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Чи буде, чи не буде, це не вирішуватиме якась словацька шавка!
01.01.2026 20:02 Ответить
Справа в тому, що цих бомжів ніхто питати не буде. Порядок денний в НАТО формують США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Італія. Пам'ятаєте як Орбан був проти вступу Швеції в НАТО? І що? Дзвінок Байдана і вже не проти. І Туреччина теж "вийожувалась", але врешті решт погодилась.
01.01.2026 20:02 Ответить
Колись казали що кацапи ніколи не нападуть на Україну...
01.01.2026 20:03 Ответить
На ногах лапти, а из кармана балалайка торчит. Роберт смени своего стилиста.
01.01.2026 20:03 Ответить
Тебе не буде після чергових виборів,алкашня. Дивує як оце все тимчасове стверджує що хтось там "ніколи"😁
01.01.2026 20:05 Ответить
Подобається це комусь чи ні , але НАТО не буде , заради України , змінювати свій статут .
01.01.2026 20:16 Ответить
... якщо
01.01.2026 20:59 Ответить
А цей Калиняк, типу, себе вічним вважає?
01.01.2026 20:28 Ответить
Москальский підсвинок...
01.01.2026 20:33 Ответить
Ну, якщо це сказав ************, то ...
Треба ще думку бульбофюрера почути. Це так важливо.
01.01.2026 20:37 Ответить
Та це вже не Україна має мріяти бути в НАТО, а НАТО має мріяти приєднання до неї України. Очевидно, що ніхто в нинішньому НАТО воювати не буде.
01.01.2026 20:40 Ответить
да, все мечтают жить в стране миндичей и цукерманов
01.01.2026 21:12 Ответить
Можна подумати що від тебе щось залежить, ти сам довго протримаєшся на посаді. Або вже став на зарплату к ху...лу. він ******** купувати колишній васалів
01.01.2026 20:43 Ответить
Це тобто назло бабушкє отморожу уши?
Відмовитися від найбоєспособнішої армії в Європі з просто неймовірним бойовим досвідом і не будь-яким, а саме досвідом війни з найбільшою загрозою для Європи... ну треба буть довбойобами, канєшн, але ж треба і розуміти що якщо так, то і Україну ніхто не змусить воювати за вас, коли ******** вирішить відтяти шматочок ЄС.
Але довбойоби на то і довбойоби, щоб не бути в статі прорахувати навідь один крок наперед.
01.01.2026 20:47 Ответить
що то за придурок на фото ? 😃
01.01.2026 20:51 Ответить
мабуть брат кіркорова
01.01.2026 21:13 Ответить
шут гороховый
01.01.2026 20:51 Ответить
Ще одне ****** чмо.
01.01.2026 20:53 Ответить
Сказав наче перднув.
Результату сказаного - 0. Говорить про невтручання, а сам у свої власні когнітивні здібності втрутитися не може. От і викодить - суцільний пєрдьож.
01.01.2026 21:01 Ответить
Ну, якщо небуде НАТО, то звісно - там не буде й Укараїни...
01.01.2026 21:03 Ответить
Ми будем в НАТО и в Евросоюзе в ближайшие годи. Ми заплатили десятками тисяч наших солдат и мирних жителей за єто. А Словакию при таких ************* заявлениях викинуть би оттуда на*уй и отправить в таможенний союз
01.01.2026 21:08 Ответить
так куда нас вели сусанины? в нато и европу, получили разруху, войну, потерю территорий и людей
01.01.2026 21:11 Ответить
значить Україні потрібно створювати нові союзи . Британія Іспанія Німеччина Данія Прибалтійські країни Скандінавія Азербайжан Турція
01.01.2026 21:11 Ответить
нам те нато з їх куколдами нах не впало
чувак малость тупить...
01.01.2026 21:18 Ответить
Млинець, де ЄС та НАТО касабських поросяпсів понабирала???
01.01.2026 21:20 Ответить
Я звернув увагу на те , що в всіх прокацапів дурнуваті рила .
01.01.2026 21:21 Ответить
Вот х-ло еще одного соседа надрочил против Украины.
01.01.2026 21:37 Ответить
каліняк! ти ще будеш благати Україну про допомогу! а тебе пошлють до НАТИ і правильно зроблять))
01.01.2026 21:39 Ответить
ти скоріше здохнеш посіпака
01.01.2026 21:49 Ответить
