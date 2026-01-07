РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости Фицо не хочет помогать Украине Заявления Фицо об Украине Мирное соглашение
503 11

Фицо допустил участие Словакии в мониторинге мирного соглашения

Фицо о контроле за перемирием в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в размещении военных контингентов в Украине, однако допускает другую форму участия в случае достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Фицо, обнародованном на его странице в Фейсбуке.

Глава словацкого правительства раскритиковал результаты встречи "Коалиции решительных", которая состоялась в Париже, и подчеркнул неизменность позиции своего кабинета относительно участия в военных миссиях.

Читайте: Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк

Словацкие солдаты не поедут в Украину

Роберт Фицо подчеркнул, что под его руководством ни один словацкий военнослужащий не будет направлен на территорию Украины в составе международных сил. По его словам, участие в подобных форматах противоречит подходу нынешнего правительства.

"Я еще раз подчеркиваю, что во время моего правительства ни один словацкий солдат не поедет в Украину как часть многонациональных вооруженных сил", - заявил премьер-министр.

Он также отметил, что Словакия критически относится к инициативам, которые предусматривают военное присутствие иностранных государств без четкого мандата и договоренностей сторон.

Читайте: Словакия отказывается от предоставления Украине "военных займов", - Фицо

Возможный формат участия в мирном процессе

В то же время Фицо допустил, что Братислава может присоединиться к мониторингу выполнения мирного соглашения или режима прекращения огня, если такое решение будет согласовано сторонами конфликта. Он подчеркнул, что Словакия, как сосед Украины, заинтересована в стабильности и безопасности в регионе.

По словам премьера, приоритетом для его правительства остается двустороннее сотрудничество с Украиной на основе прямых переговоров между правительствами, без участия в широких военно-политических коалициях.

  • В Париже 6 января состоялись переговоры с участием представителей Украины, США и других стран Коалиции желающих, в ходе которых обсуждались подходы к достижению устойчивого мира и дальнейшей поддержки Украины.

Читайте также: Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо

Автор: 

Словакия (1111) Фицо Роберт (258) Коалиция желающих (124)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Шьпійонов нам і без них вистачає.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:30 Ответить
+2
Хоче моніторити для *****, розраховує підзаробити на цьому
показать весь комментарий
07.01.2026 20:31 Ответить
+2
Всё верно сказано. И для плешивого хочет шпионить тоже. Ну тут дело наверное в другом. Он почувствовал что ветер резко поменяется, и боится что его просто выкинут на обочину Евросоюза. Как использованный русский кондом.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шьпійонов нам і без них вистачає.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:30 Ответить
Хоче моніторити для *****, розраховує підзаробити на цьому
показать весь комментарий
07.01.2026 20:31 Ответить
Те ж хотів написати
показать весь комментарий
07.01.2026 21:08 Ответить
Всё верно сказано. И для плешивого хочет шпионить тоже. Ну тут дело наверное в другом. Он почувствовал что ветер резко поменяется, и боится что его просто выкинут на обочину Евросоюза. Как использованный русский кондом.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:37 Ответить
Ещё одно. Пошарьтесь по-кацапским каналам. Вой стоит до небес. После захвата двух танкеров. Уверяю вас получите удовольствие))
показать весь комментарий
07.01.2026 20:40 Ответить
Угу - їхня анальна біль відчувається навіть з монітору !
показать весь комментарий
07.01.2026 21:12 Ответить
🐔
показать весь комментарий
07.01.2026 20:45 Ответить
цікаво, от всі ці охочі + довбень фіцо
одним своїм "після узгодження миру" розуміють,
що оцим вони спонукають ***** не припиняти війну,
а вбивати Україну далі?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:50 Ответить
коня підковують і жаба лапу пхає !
показать весь комментарий
07.01.2026 20:52 Ответить
Як кажуть ваші куратори кацапи: " Не было вас ночью, нахрен вы нам днём."
показать весь комментарий
07.01.2026 20:52 Ответить
Схоже - якісь рішення дійсно прийняті ...
Тепер - настав час різним шавкам , до них , примазатись ...?
показать весь комментарий
07.01.2026 21:04 Ответить
 
 