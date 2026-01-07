Фицо допустил участие Словакии в мониторинге мирного соглашения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в размещении военных контингентов в Украине, однако допускает другую форму участия в случае достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Фицо, обнародованном на его странице в Фейсбуке.

Глава словацкого правительства раскритиковал результаты встречи "Коалиции решительных", которая состоялась в Париже, и подчеркнул неизменность позиции своего кабинета относительно участия в военных миссиях.

Читайте: Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк

Словацкие солдаты не поедут в Украину

Роберт Фицо подчеркнул, что под его руководством ни один словацкий военнослужащий не будет направлен на территорию Украины в составе международных сил. По его словам, участие в подобных форматах противоречит подходу нынешнего правительства.

"Я еще раз подчеркиваю, что во время моего правительства ни один словацкий солдат не поедет в Украину как часть многонациональных вооруженных сил", - заявил премьер-министр.

Он также отметил, что Словакия критически относится к инициативам, которые предусматривают военное присутствие иностранных государств без четкого мандата и договоренностей сторон.

Читайте: Словакия отказывается от предоставления Украине "военных займов", - Фицо

Возможный формат участия в мирном процессе

В то же время Фицо допустил, что Братислава может присоединиться к мониторингу выполнения мирного соглашения или режима прекращения огня, если такое решение будет согласовано сторонами конфликта. Он подчеркнул, что Словакия, как сосед Украины, заинтересована в стабильности и безопасности в регионе.

По словам премьера, приоритетом для его правительства остается двустороннее сотрудничество с Украиной на основе прямых переговоров между правительствами, без участия в широких военно-политических коалициях.

В Париже 6 января состоялись переговоры с участием представителей Украины, США и других стран Коалиции желающих, в ходе которых обсуждались подходы к достижению устойчивого мира и дальнейшей поддержки Украины.

Читайте также: Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо