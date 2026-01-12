Фіцо заявив, що ЄС "досконало вміє лише ненавидіти росіян"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив, що єдине, що ЄС робить досконало, - це ненависть до росіян.
Про це інформє Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук.
За словами прем’єра, Євросоюз переживає найглибшу кризу за весь час свого існування, і подолати її зможуть лише "ті, хто буде сильним". Водночас він заявив, що ЄС не спроможний ухвалювати ефективні рішення.
"Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки", - заявив Фіцо.
Вплив Трампа
Він також додав, що з приходом до влади президента США Дональда Трампа представники ЄС стали "ще більш безпорадними, ніж були раніше".
Водночас прем’єр-міністр запевнив, що Словаччина не планує виходити з Європейського Союзу та, за його словами, "сильна Словаччина" продовжить боротися за майбутнє ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пробачте - хитре теля двох маток сосе.
Але перший варіант по відношенню до Фіцо мені більш подобаєтся.
Чому він не вийде з нього?
Чому він не вступить в "брікс" чи що небудь подібне?
Він сильно хитро в ....аний!
як кажуть і рибку з'їсти і на ...уй сісти , саме ..уй путіна!
От ****!
Спитай у Йорбана
Одразу стане зрозуміло, хто, що вміє.
Тут він правий на всі 100 завше з'явиться якийсь Фіцо чи Орбан які завтикнуть палки в колеса
Фіцо натякає, що час навчитися не лише ненавидіти росіян...
У розумінні Фіцо "бути сильним" - значить потужно розсунути булки перед ху#лом.