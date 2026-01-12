"Фіцо заявив, що ЄС "досконало вміє лише ненавидіти росіян"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив, що єдине, що ЄС робить досконало, - це ненависть до росіян.

За словами прем’єра, Євросоюз переживає найглибшу кризу за весь час свого існування, і подолати її зможуть лише "ті, хто буде сильним". Водночас він заявив, що ЄС не спроможний ухвалювати ефективні рішення.

"Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки", - заявив Фіцо.

Вплив Трампа

Він також додав, що з приходом до влади президента США Дональда Трампа представники ЄС стали "ще більш безпорадними, ніж були раніше".

Водночас прем’єр-міністр запевнив, що Словаччина не планує виходити з Європейського Союзу та, за його словами, "сильна Словаччина" продовжить боротися за майбутнє ЄС.

