США про удар "Орєшніком" по Україні: "Небезпечна й незрозуміла ескалація"

Застосування ракети "Орєшнік" проти України військами РФ є "незрозумілою ескалацією".

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Подробиці

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орєшнік", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", - зазначила вона.

За словами Брюс, замість роботи над миром, "дії Росії ризикують розширити і посилити війну".

"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", - додала дипломатка.

Брюс також закликала Росію, Україну та Європу до "серйозного прагнення миру", щоб "покласти край цьому кошмару".

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

  • Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
  • 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
  • Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
  • СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

@ Пишуть, що Швеція почала розглядати можливість створення ядерної зброї для захисту всієї Скандинавії від зазіхань пітьми.
Причина та сама, як і у Японії, одна - Тромб, як квінтесенція расистської Америки "реднеків", духовних послідовників рашистів.
Британії та Франції віри немає. Бо обтяжені власними проблемами.
Можна було б шкодувати, що НАТО вже розсипалося, але за фактом його вже давно не існує. Добре, що це з'ясувалося тепер, а не у критичний момент. Принаймні, завдяки стійкості України, ще є час щось зробити.
Україні теж потрібна ЯЗ. Бо всі ці «гарантії» - до однієї дупи.
13.01.2026 09:17 Відповісти
У нас вже є кому гавкати. Хрипата така істота, щоденно щось гавкає бреше.
13.01.2026 09:40 Відповісти
По секретным договорам СШС и СССР запуск ракеты такого класса в сторону Европы расценивался как ядерная атака на НАТО. Но о чем это я? 6 на 6 боеголовок в одной ракете и на сколько есть информация по крайней мере основные 6 БЧ самонаводящиеся. Это же фигня для Европы? 6 БЧ минимум по 100 к. тонн. Или 36 но поменьше.
13.01.2026 09:28 Відповісти
Хммм....
То ж, нам відповідь за розвалений обісраний бункер *****.
Трамп так і сказав, що невпевнений, що такого не було.
13.01.2026 09:11 Відповісти
Томагавки давай!
13.01.2026 09:13 Відповісти
максимум, що вони можуть надати - це Томмі, який гавкає...
13.01.2026 09:16 Відповісти
У нас вже є кому гавкати. Хрипата така істота, щоденно щось гавкає бреше.
13.01.2026 09:40 Відповісти
певно гавкаючий донні?
13.01.2026 10:18 Відповісти
лицемерне **...нько !!! А чому нічого не сказали про карти ? Про те щоб віддати кацапам частину терріторій, щоб не бомбили кукарешником ?
13.01.2026 09:14 Відповісти
13.01.2026 09:17 Відповісти
НАТО існуе, проблеми в іншому.
13.01.2026 09:50 Відповісти
Існує на папері. А проблеми дійсно в іншому. Папір - газетний...
13.01.2026 10:14 Відповісти
Існуе по справжньому. Просто у когось роками були завишені сподівання.
13.01.2026 11:06 Відповісти
яким би шизоїдним іпанатом не був алкодімон, натомість він правий у одному - найнадійнішою гарантією безпеки держави є арсенал ядерного озброєння
альтернатив яз немає
кравчук та кучма - совкові підари
13.01.2026 10:15 Відповісти
05 квітня1993 року: мудрі українці просили в президента України Л.Кравчука не віддавати ядерну зброю ще років з 20-ть, "доки не окріпнемо - https://x.com/i/status/2009618614631211171 відео.
Але той йолоп, наділений українським народом владою щоби захищати насамперед інтереси України, сцикливо промямлив щось про обіцянку бути без'ядерною державою та послався на якесь там рішення парляменту.
13.01.2026 10:46 Відповісти
Після нього був ще один йолоп. Дважди.
13.01.2026 13:27 Відповісти
По секретным договорам СШС и СССР запуск ракеты такого класса в сторону Европы расценивался как ядерная атака на НАТО. Но о чем это я? 6 на 6 боеголовок в одной ракете и на сколько есть информация по крайней мере основные 6 БЧ самонаводящиеся. Это же фигня для Европы? 6 БЧ минимум по 100 к. тонн. Или 36 но поменьше.
13.01.2026 09:28 Відповісти
Незрозумілою тут є ваша реакція, а точніше її повна відсутність вже чотири роки (а насправді - ще з 2014).
13.01.2026 09:38 Відповісти
Дуже потужна заява.
13.01.2026 10:46 Відповісти
Відповідь тупої трампівської курки на ядерну провокацію проти Европи.
13.01.2026 12:29 Відповісти
Мочегоголовий, ауу, що скажеш про свого ліліпутіна?
13.01.2026 13:20 Відповісти
 
 