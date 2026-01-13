США про удар "Орєшніком" по Україні: "Небезпечна й незрозуміла ескалація"

Застосування ракети "Орєшнік" проти України військами РФ є "незрозумілою ескалацією".

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орєшнік", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", - зазначила вона.

За словами Брюс, замість роботи над миром, "дії Росії ризикують розширити і посилити війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проводить засідання через удар РФ по Україні "Орєшніком"

"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", - додала дипломатка.

Брюс також закликала Росію, Україну та Європу до "серйозного прагнення миру", щоб "покласти край цьому кошмару".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив про запровадження 25% мит для країн, які співпрацюють з Іраном

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

Читайте: РФ била "Орєшніком", щоб переконати НАТО відмовитися від допомоги Україні, - Рютте